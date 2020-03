Il castello maledetto film Rai 2

Rai 2 propone nel day time pomeridiano, alle 16.50, il film tv dal titolo I misteri di Emma Fielding: Il castello maledetto. L’appuntamento è anche sul canale 502 per la fruizione in alta definizione. La pellicola realizzata per il piccolo schermo è datata 2018 ed arriva solo ora in prima visione, in Italia. Il genere è giallo con incursioni poliziesche. La durata è di un’ora e trenta minuti. La pellicola fa parte di un ciclo di film tv con protagonista l’archeologa Emma Fielding che si ritrova a districare casi misteriosi, quasi sempre con delitti apparentemente inspiegabili.

I misteri di Emma Fielding: Il castello maledetto film – attori, cast, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv movie I misteri di Emma Fielding: Il castello maledetto sono: Courtney Thorne-Smith (Il sito perduto), James Tupper, Sitara Hewitt, Kimberly Sustad, Tess Atkins, Adam DiMarco, William MacDonald, Gelsea Mae. La regia è di Kevin Fair.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Victoria, una città della British Columbia. La realizzazione è della Side Street Post.

I misteri di Emma Fielding: Il castello maledetto – trama del film in onda su Rai 2

La trama del film ha come protagonista la professoressa e archeologa Emma Fielding. Accanto a lei ci sono sempre i suoi studenti che partecipano alle indagini in maniera importante. Un espediente narrativo che dovrebbe accrescere l’appeal delle avventure in cui si ritrova puntualmente. Nella storia raccontata oggi, viene chiamata a indagare su una eccezionale scoperta fatta nel castello di Chandler.

Secondo una antichissima leggenda, l’imponente tenuta è considerata maledetta. Una volta giunta sul posto con i suoi studenti, la Fielder si trova coinvolta in un caso di omicidio. Infatti un archeologo che era stato chiamato dai proprietari del castello per rendere ancor più inaccessibile una camera segreta, viene trovato cadavere. L’uomo è stato ucciso secondo un presunto rituale magico.

Certamente nella stanza, situata nelle profondità sotterranee del castello, è custodito qualcosa che non deve essere scoperto. L’archeologa vuole capire le motivazioni di un delitto che apparentemente non ha spiegazioni logiche.

Il finale del film

Nella parte finale del film, l’archeologa decide di risolvere il mistero legato al delitto. Naturalmente non crede alla maledizione che pesa sul castello secondo una leggenda risalente addirittura a millenni addietro. E si fa aiutare dall’amica agente dell’FBI, Jim Cinner.

Insieme devono vagliare molti indizi e una lunga lista di sospetti. Tra i probabili assassini individuati, ognuno avrebbe avuto una propria ragione per volere l’uomo morto. E per individuare chi è l’assassino, le due donne fanno ricorso ad una serie di espedienti. Perchè il responsabile è molto più vicino a loro di quanto inizialmente avevano immaginato. E quando la maschera cadrà, sarà una sorpresa sconvolgente per tutti.