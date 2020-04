Gifted - Il dono del talento Rai 1

Il film che Rai 1 propone in prima serata ha per titolo Gifted – il dono del talento. La pellicola è una produzione americana di genere drammatico della durata di un’ora e 50 minuti. Arriva sulla principale rete di viale Mazzini in prima visione. L’argomento trattato è stato già ampiamente sfruttato nella cinematografia: si tratta di una bambina prodigio nelle scienze matematiche che deve affrontare varie peripezie.

Gifted – Il dono del talento – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Gifted – Il dono del talento recitano gli attori: Chris Evans (Rillington Place), Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate, Julie Ann Emery, Keir O’Donnell, Glenn Plummer. La regia è di Marc Webb.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare in una cittadina nei pressi di Tampa, in California. Alcune scene sono state girate anche nel Massachusetts. La distribuzione nelle sale è stata affidata alla Fox Searchlight Pictures.

Gifted – Il dono del talento – trama del film in onda su Rai 1

Il film Gifted ha come protagonista una bambina di sette anni, Mary Adler. La piccola evidenzia subito un notevole talento per i calcoli matematici, anche i più difficili, fin dal suo primo giorno di scuola. La sua insegnante, Bonnie Stevenson, ne rimane particolarmente impressionata e pensa di indirizzarla verso scuole private che possano essere al passo con la sua intelligenza superiore alla media.

Alla bambina viene offerta una cospicua borsa di studio. Ma lo zio Frank, fratello della madre di Mary che è morta, si oppone perchè desidera per la nipote un’infanzia serena, normale, e non da bambina prodigio. Lo stesso Frank fa sapere, nel corso della prima parte del film che anche la madre di Mary, Diane, fosse stata un vero fenomeno nel campo della matematica.

Aveva anche lavorato alla soluzione di alcune equazioni di fluido dinamica che avevano sempre rappresentato un problema. Ne aveva consegnato gli schemi definitivi a Frank facendosi assicurare che li avrebbe pubblicati solo alla sua morte. E Diane si è ussisa, poco dopo, quando Mary aveva solo sei mesi di vita.

Da allora la bimba ha vissuto con lo zio Frank. Per tale ragione adesso vuole evitare alla nipote il medesimo destino della madre.

Il finale del film

Nella parte finale del film ci sono problemi per la custodia di Mary. Infatti la madre di Frank e nonna materna della piccola, vorrebbe avere con sè la nipote e condurla nel Massachusetts. La vecchia signora ha capito l’amore della bimba per la matematica. Desidera che possa seguire le proprie inclinazioni perchè pensa che sia un prodigio come lo era stata la madre Diane.

Mary dovrà affrontare ancora molte situazioni incresciose fino a quando gli adulti non giungono ad un compromesso. La bambina, che torna sotto la tutela dello zio, frequenterà le scuole per la sua età ma, nello stesso tempo potrà seguire corsi universitari adatti al suo stato di conoscenze.