Tv8 propone il film dal titolo Madre di ogni segreto. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre e, per l’alta definizione, al 508.

La pellicola è di genere thriller ed è una coproduzione tra Stati Uniti e Isole Bermuda. È stata trasmessa precedentemente solo su Tv8. E l’ultima volta che è andata in onda è il 20 novembre 2019. La durata del tv-movie è di un’ora e 30 minuti. Le situazioni proposte ne consigliano la visione ad un pubblico adulto. Sconsigliata la presenza dei minori.

Madre di ogni segreto film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Lucinda Spurling che ha contribuito anche alla sceneggiatura. I protagonisti sono Kate Mansi nel ruolo di Aubrey e Kelly McGillis che interpreta Rose. Le riprese si sono svolte nelle Isole Bermuda dove è ambientata la vicenda raccontata.

Il titolo originale è Mother of All Secrets. Ma la pellicola è conosciuta anche con il titolo di Maternal Secrets.

Inizialmente però il film era stato girato con il titolo di Babymoon che poi è stato cambiato in Mother of all Secrets.

Una curiosità: Madre di ogni segreto è il primo film ad essere girato alle Bermuda in 25 anni.

Madre di ogni segreto – trama del film in onda su Tv8

La trama raccontata è incentrata sulla scomparsa del senatore americano Jackson, che si trovava in vacanza alle Isole Bermuda. L’uomo politico ha una fidanzata Aubrey incinta di 7 mesi.

Di lui si perdono totalmente le tracce. Lascia soltanto una lettera nella quale fa capire chiaramente che si sarebbe allontanato senza però preannunciare un possibile ritorno.

Aubrey rimane sconvolta da questa scomparsa inaspettata, improvvisa e senza alcuna motivazione. Comincia così a fare delle indagini personali nel tentativo di raccogliere quanti più indizi possibili. Nel frattempo conosce una donna di nome Rose, che si presenta a lei affermando di essere la madre di Jackson.

Aubrey rimane ancora più sorpresa. E non riesce a capire il ruolo che avrebbe potuto avere la madre nella scomparsa del figlio.

Ma c’è un altro colpo di scena. Dopo alcuni giorni arriva sull’isola anche l’ex compagna di Jackson.

Il finale del film

Nella parte finale del film Audrey riflette sulle due coincidenze che le appaiono troppo significative per passare inosservate. Infatti la giovane donna è convinta che la sparizione di Jackson non sia dovuta a motivi personali ma nasconda altre ragioni. Man mano che continua ad indagare discretamente, inizia a venire a conoscenza di fatti inquietanti che le sono sempre stati nascosti dal fidanzato.

Aubrey però oramai è prossima al parto. E deve decidere in fretta fino a che punto vuole spingersi per scoprire le reali motivazioni della scomparsa di Jackson. Infatti anche il mondo politico è rimasto sconvolto dalla scomparsa di un personaggio abbastanza in vista.

E si fa pressione sulla stampa affinché le ricerche vengano continuate e portate a termine con successo. Quando la verità verrà a galla sarà davvero sconvolgente per tutti. E la madre di Jackson non sarà certo innocente.

Madre di ogni segreto film – il cast completo

Di seguito il cast del film Madre di ogni segreto e i rispettivi personaggi interpretati