Tv 8 propone il film Escobar – il fascino del male. La pellicola di genere biografico e drammatico racconta la vita di Pablo Emilio Escobar Gaviria, criminale colombiano, uno dei più conosciuti e facoltosi trafficanti di cocaina e marijuana a livello internazionale. La durata è di un’ora e 45 minuti. La pellicola è una coproduzione tra Spagna e Bulgaria datata 2017.

Il titolo originale è Loving Pablo.

Escobar: Il fascino del male – regia, protagonisti, dove è girato

A dirigere Escobar – Il fascino del male è il regista, sceneggiatore e produttore spagnolo Fernando León de Aronoa premiato con 5 premi Goya (gli Oscar del cinema spagnolo).

Nel ruolo di Escobar c’è Javier Bardem. Virginia Vallejo, la giornalista è Penelope Cruz.

Le riprese si sono svolte tutte in Colombia patria di Escobar. La produzione è della Escobar Films in collaborazione con la B2Y Productions. Le musiche sono di Federico Jusid.

Escobar: Il fascino del male – trama del film in onda su Tv8

Protagonista della vicenda è la giornalista più famosa della Colombia Virginia Vallejo (Penelope Cruz). La professionista ha una relazione sentimentale con Pablo Escobar, il famigerato signore della droga.Siamo nei primi anno ’80 e la giornalista incontra il trafficante nel corso di un mega party organizzato nel suo ranch. Resta subito affascinata dal suo carisma e gli sarà accanto per molti anni, nonostante Escobar fosse già sposato con una donna di nome Maria Vittoria.

Il trafficante diventa ancora più famoso proprio grazie alla love story con la giornalista. Ma si era fatto conoscere perchè aveva tentato di migliorare la vita dei poveri di Medellín.

Inoltre aveva tentato di sollevare un caso politico nel congresso della Colombia.

Trascorrono gli anni e Virginia inizia a comprendere appieno il potere di Escobar che adesso controlla tutto l’impero del crimine in Colombia. Come se non bastasse, il trafficante aveva anche esportato il commercio degli stupefacenti negli Stati Uniti. Ed è proprio l’espansione degli affari negli States a segnare il futuro della relazione d’amore.

Il finale del film

Nella parte finale del film, l’agente della DEA, Agenzia Antidroga Americana, Neymar, la contatta per farle capire la gravità della situazione e le offre una via di fuga.La Vallejo si vede costretta ad accettarla. Ed in cambio gli racconta nei minimi dettagli,la sua relazione con Escobar. In particolare la vertiginosa scalata a re della droga.

Escobar: Il fascino del male – il cast completo

Di seguito il cast del film Escobar: Il fascino del male e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori