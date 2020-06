La 5 manda in onda oggi il film tv dal titolo Inga Lindstrom Giorni d’estate sul Lago Lilja. La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica che pone al centro delle attenzioni la famiglia. La durata è di un’ora e trenta minuti, la produzione è tedesca ed è datata 2017. La visione è aperta ad un pubblico trasversale che comprende i minori.

Inga Lindstrom Giorni d’estate sul Lago Lilja – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film tv è firmata da John Delbridge. Personaggi principali sono Hanna Andersson e Per Nordenfeldt interpretati rispettivamente dagli attori Christina Rainer e Jochen Horst.

Le riprese si sono svolte in Svezia. In particolare le location principali sono state Linköping, città della Svezia meridionale nella contea di Östergötland, Stoccolma, dove vive la protagonista e il lago Lilja. Alcune scene sono state girate anche su un battello della linea Kungsholt.

Il titolo originale della pellicola è Inga Lindström: Sommertage am Lilja-See.

Il film fa parte delle storie d’amore e di famiglia scritte dalla giornalista e autrice Christiane Sadlo che si firma con lo pseudonimo di “Inga Lindström”.

La trasposizione televisiva è caratterizzata da imponenti paesaggi, tutti situati in Svezia. Le storie si concentrano su grandi emozioni e destini commoventi, ma i protagonisti sono sempre avviati ad un lieto fine. Ogni episodio è interpretato da personaggi diversi.

Inga Lindstrom Giorni d’estate sul Lago Lilja – trama del film in onda su La5

La trama è incentrata su Hanna Andersson che ha una figlia Lina, vive a Stoccolma ed è la proprietaria di un caseificio. Viene contattata da Per Nordfeldt uno dei pochi produttori esclusivi di formaggio alce, una prelibatezza svedese. Il commerciante è alla ricerca di nuovi clienti. Ad Hanna Per fa subito una buona impressione. E’ attraente e affascinante. Ignora che il destino la porterà presto nella regione in cui Per gestisce la sua fattoria.

Quando più tardi Hanna si reca alla stazione perchè suo marito Sten è tornato da un viaggio d’affari, lo vede baciarsi con una donna. Ma decide di non dire nulla della scoperta della sua infedeltà.

Intanto riceve la notizia che l’autobus con cui la classe del liceo di sua figlia Lina era in gita scolastica ha avuto un incidente vicino a Kungsholt.

Hanna parte immediatamente per la zona ed ha l’opportunità di staccarsi dal marito. Per fortuna non è successo niente. Lina è così entusiasta della zona che vorrebbe trascorrere qualche giorno in vacanza. Hanna accetta per allontanarsi dalla sua vita quotidiana.

Il finale del film

Lina vuole assolutamente incontrare il misterioso sconosciuto che l’ha aiutata a scendere dall’autobus e ha salvato sia lei che il suo diario. Hanna, intanto, incontra di nuovo Per. È lacerata da contrastanti sentimenti e non si sente ancora pronta a cambiare la sua vita.

Ma deve ammettere che entrambi provano sentimenti inaspettatamente forti l’uno per l’altra.

A contrastare i due innamorati c’è la bella Greta che aveva affittato il ristorante di Per ed è intenzionata a conquistarlo. Per nasconde un segreto che solo alla fine ha il coraggio di svelare.

Inga Lindstrom Giorni d’estate sul Lago Lilja – il cast completo

Di seguito il cast del film Inga Lindstrom Giorni d’estate sul Lago Lilja e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori