Stasera in tv sabato 9 gennaio 2021. Terza puntata della versione di Affari tuoi dedicata agli Sposi. Conduce Carlo Conti su Rai 1. Su Canale 5 è all’esordio la 24esima edizione di C’è posta per te con primi ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero.

Stasera in tv sabato 9 gennaio 2021 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari tuoi (Viva gli sposi!). In questa terza puntata anche stasera una coppia di fidanzati gioca per aggiudicarsi il montepremi di 300.000 euro. Al timone del programma ritroviamo Carlo Conti. Al suo fianco, nel ruolo di “pacchisti” Nino Frassica e Ubaldo Pantani che, in ogni puntata, propone un personaggio diverso.

Su Raitre, alle 21.45, la terza parte della miniserie I miserabili. La morte del generale Lamarque accende la miccia che dà il via ad inevitabili e sanguinosi scontri di piazza. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean (Dominic West), il quale è costretto continuamente a fuggire.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Iliade. L’opera di Omero portata in scena dal Teatro del Carretto, nato dall’incontro tra la regista Maria Grazia Cipriani e lo scenografo Graziano Gregori. Un racconto intenso degli eroi della guerra di Troia, con i suoni di Hubert Westkemper.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del people show C’è posta per te. Anche in questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi, al via oggi, non mancheranno i grandi ospiti, tra cui Can Yaman, Gerry Scotti e Paolo Bonolis. In primo piano, come sempre, storie di ricongiungimenti, di amori difficili e impossibili, di incomprensioni, ma anche di belle sorprese.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, Eden. Prende il via la nuova edizione del programma condotto da Licia Colò. Una trasmissione dalla vocazione ambientalista che anche stavolta dedica grande attenzione ai cambiamenti climatici, l’inquinamento e la carenza d’acqua.

Su Nove, alle 21.25, Via Poma un caso irrisolto. Rivediamo lo speciale dedicato all’omicidio di Simonetta Cesaroni, la ragazza uccisa con un’arma da taglio a Roma il 7 agosto del 1990. Tra i sospettati il custode dello stabile, poi morto suicida nel 2010.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite: e poi. James non sta rispettando la dieta e il fatto di avere subìto l’amputazione di una gamba complica la sua situazione. Cynthia, madre single e insegnante di sostegno, continua invece a perdere peso e sembra soddisfatta del risultato.

Stasera in tv sabato 9 gennaio 2021, film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Edgar Wright, Baby Driver – Il genio della fuga, con Ansel Elgort. Soprannominato “Baby”, un giovane con abilità incredibili al volante viene incastrato per un furto d’auto da un criminale che lo costringe a lavorare per lui e ripagare il debito.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Peter Hedges, Ben is Back, con Julia Roberts, Lucas Hedges. E’ Natale e Holly accoglie a braccia aperte il figlio Ben, uscito per le feste dal centro di recupero per tossicodipendenti. Ma la donna si rende conto che qualcosa non va.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2008, di Mark Osborne, John Stevenson, Kung fu Panda. Gli abitanti della Valle della Pace sono minacciati dal leopardo Tai Lung. I maestri di Kung Fu cercano di trasformare il panda Po in un esperto di arti marziali, per contrapporlo a Tai Lung. Ma Po è pigro e imbranato e fatica ad imparare la disciplina e le tecniche necessarie per combattere il leopardo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2005, di David Dobkin, 2 single a nozze, con Owen Wilson, Vince Vaughn. John e Jeremy s’imbucano nei ricevimenti di nozze per conoscere ragazze con cui avere fugaci relazioni. Le cose si complicano, però, quando uno dei due s’innamora.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di Stuart Baird, Decisione critica, con Kurt Russell, David Suchet. Il terrorista islamico Nagy ‘Altar’ Hassan dirotta un Boeing 747, chiedendo la liberazione di un compagno detenuto in America. L’analista dei servizi segreti David Grant cercherà di fermarlo.

Film Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG, con Ruby Barnhill, Mark Rylance. La giovane Sophie viene rapita da un giovane che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, si renderà conto che l’uomo è amichevole: da lui imparerà cose meravigliose.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 1995, di Terry Gilliam, L’esercito delle 12 scimmie, con Bruce Willis. 2035. L’umanità vive sottoterra a causa di un’epidemia scoppiata 40 anni prima. Il galeotto James Cole viene inviato nel passato per scoprire l’origine della malattia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2014, di Eric Darnell, Simon J. Smith, I pinguini di Madagascar. I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono assoldati per un’importante missione. Devono fermare il malvagio Octavius Tentacoli che minaccia di trasformare i loro simili in mostri.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Donato Carrisi, L’uomo del labirinto, con Toni Servillo. La giovane Samantha, traumatizzata e ferita, fugge dal folle che l’ha tenuta prigioniera per 15 anni. L’investigatore privato Genko e il dottor Green si mettono sulle tracce del rapitore.