Ha per titolo Un’estate da ricordare il film che propone oggi Tv8. Si tratta di una pellicola che coniuga il genere romantico sentimentale ad atmosfere da commedia familiare. Il tutto sullo sfondo di paesaggi di grande bellezza, spiagge costellate di palme e barriere coralline con lagune limpide. La durata è di un’ora e trenta minuti, la produzione è tra Stati Uniti e Canada.

Un’estate da ricordare – regia, protagonisti, dove è girato

A firmare la regia è Martin Wood. Tra i personaggi principali ci sono Jessica Martin interpretata da Chaterine Bell e Trevor Copeland a cui dà il volto l’attore Paul O’Brien.

Le riprese si sono svolte totalmente nell’arcipelago delle Fiji nel Sud Pacifico, tra l’Australia e la Polinesia. In particolare a Fiji che è la più grande isola dell’arcipelago stesso.

La produzione è della Hallmark Channel in collaborazione con la Cartel Pictures.Il titolo originale è A summer to rimember. Il film è andato in onda negli Stati Uniti sul canale Hallmark. con oltre 4,3 milioni di telespettatori.

Girato a maggio e giugno 2018, la produzione ha utilizzato oltre 500 troupe locali. Hanno lavorato anche diversi attori del posto in ruoli secondari. Uno di questi è Matt Young, un attore di Fiji che ha interpretato il Dr. Bailey.

Un’estate da ricordare – trama del film in onda su Tv8

La vicenda raccontata ha come protagonista Jessica Martin una dottoressa ancora giovane, rimasta vedova da poco. Vive da sola con la figlia Ava, con la quale non è mai riuscita ad allacciare un rapporto di reciproca simpatia. I tempi stressanti del suo lavoro non le consentono di trascorrere molto tempo con la ragazza che, tra l’altro, si trova in una fase delicata della propria crescita.

Prima di decidere se accettare una gratificante promozione nell’ospedale in cui lavora, Jessica decide di prendersi un periodo di vacanza insieme alla figlie. Sceglie un soggiorno alle isole Fiji dove era già stata con il marito purtroppo scomparso.

Il finale del film

Quando Ava ha aiutato la madre a scegliere il resort dove alloggiare, non avrebbe immaginato che quel soggiorno avrebbe cambiato radicalmente le loro vite. Infatti Jessica incontra subito Will, il proprietario del resort, un affascinante e gentile personaggio colpito subito dalla bellezza della dottoressa. Jessica, intanto, non passa inosservata sull’isola e molti tentano di avvicinarla. Tra questi anche il collega del pronto soccorso locale.

La nuova dimensione di vita in cui si trova immersa, ha subito effetti benefici su Jessica. La dottoressa inizia allora a riflettere sulla sua esistenza. E si chiede se, in quell’ambiente così diverso dai ritmi frenetici dell’ospedale, possa trovare un nuovo equilibrio. Vi si aggiunga che Will non le è indifferente.

Un’estate da ricordare – il cast completo

Di seguito il cast del film Un’estate da ricordare e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori