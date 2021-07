Stasera in tv 12 luglio 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 12 luglio 2021. Su Rai 3 continua Report con Sigfrido Ranucci. Rete 4 propone una nuova puntata di Quarta Repubblica. Temptation Island è su Canale 5. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 12 luglio 2021 – Programmazione Rai

Su Rai 1, dalle 21:25, sono in onda due puntate consecutive della serie La vita promessa. Nello specifico, sono il primo e secondo episodio della prima stagione. Siamo negli anni ’20. Carmela è a capo della famiglia Carrizzo. E’ una siciliana testarda e forte, che deve combattere per superare i soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere senza scrupoli che la perseguita. L’uomo arriva a picchiare selvaggiamente il figlio di Carmela, Rocco, che di conseguenza resta disabile a vita. Addirittura, uccide suo marito, che spronava i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti. Così Carmela, per salvare almeno i suoi figli, decide di emigrare in America. Le puntate sarebbero dovute andare in onda lunedì 5 luglio 2021, ma sono state sostituite da un omaggio a Raffaella Carrà.

Rai 2, alle 21:20 trasmette un episodio in prima visione TV del poliziesco action Hawaii Five-0. Nello specifico, l’episodio tredici della stagione dieci, intitolato Una lunga partita a Golf. Segue, dalle 22:05, un episodio di N.C.I.S. New Orleans. Si tratta dell’episodio quattordici della stagione 6, il cui titolo è L’uomo in Rosso.

Rai 3 propone dalle 21:20 una nuova puntata di Report con Sigfrido Ranucci. Il giornalista introduce ogni mercoledì nuovi servizi e indagini. Come ogni settimana, la puntata condivide con gli spettatori nuovi scandali e casi di cronaca più o meno recenti. Sempre con lo sguardo fisso all’attualità e al futuro, per un focus preciso sui temi trattati attraverso interviste esclusive e filmati inediti.

Stasera in tv 12 luglio 2021 – Programmazione Mediaset

Su Rete 4 continua Quarta Repubblica, dalle 21.26. Conduce. come di consueto, Nicola Porro, in studio insieme a vari ospiti per dibattere su argomenti di stringente attualità. Anche questa sera, quindi, sono trasmessi numerosi approfondimenti sui casi di cronaca, politica ed economia più rilevanti del momento.

Su Canale 5, prosegue il reality Temptation Island, a partire dalle 21.40. Nel corso della terza puntata, si vocifera che una delle coppie sia in procinto di essere squalificata dal reality. Gli autori non avrebbero accettato la fuga non comunicata di uno dei due componenti, un atto contrario alle regole del programma.

Italia 1, manda in onda dalle 21.24 una nuova puntata in replica di Gli album di Freedom. Ovvero, una raccolta dei servizi più interessanti trattati da Roberto Giacobbo nel corso delle puntate del programma Freedom – Oltre il confine. La trasmissione si occupava di proporre rubriche e indagini, alla ricerca di risposte per misteri apparentemente inspiegabili.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

La 7 trasmette il film Doppio taglio, alle 21.15 (il titolo in lingua originale è Jagged Edge). La signora Forrester è rimasta vittima di un efferato omicidio. L’assassino è uno sconosciuto mascherato, che uccide anche la cameriera della Forrester. Il primo indiziato è suo marito, Jack Forrester, un editore di successo lanciato nel mondo della politica. Quindi, i suoi soci ingaggiano Teddy Barner, una brillante avvocatessa di grido, per difenderlo in tribunale. La donna è riluttante all’idea, ma una volta conosciuto Jack, decide di fidarsi di lui.

Su TV8 prosegue la messa in onda in replica degli episodi di Gomorra la serie. La stagione 1 si è conclusa, ed è iniziata la replica della seconda. Sono quindi oggi trasmessi gli episodi 3 e 4 della seconda season; intitolati rispettivamente Mea Culpa e Profumo di Iena.

NOVE, dalle 21.25, manda in onda Svalvolati on the Road (titolo originale Wild Dogs). La storia di quattro amici che, in piena crisi di mezza età, decidono di partire per un rocambolesco viaggio, improvvisandosi Bikers.

Stasera in tv 12 luglio 2021 – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Su Sky Cinema Canale 313, va in onda Sucker Punch, del regista Zack Snyder, alle 21.14. Un adrenalinico mix di azione e fantasy che racconta le vicissitudini di un gruppo di ragazze intenzionate a farsi valere contro tutto e tutti.

Sky Cinema Canale 301 propone la commedia italiana Ritorno al Crimine, alle 21.15. Il film è il sequel del premiato e apprezzato Non ci resta che il crimine. Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi interpretano quattro amici che sono riusciti a scoprire il segreto del viaggio nel tempo. E lo hanno usato per tentare una rapina rocambolesca in un passato privo di antifurti tecnologici.

