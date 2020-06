Domenica 21 giugno,alle 21.20, Rai3 manda in onda il film Oltre la notte.

Si tratta di un film tedesco arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 15 marzo 2018. La pellicola thriller, della durata di 106 minuti, è incentrata sulla storia di Katja Sekerci che ha perso il marito ed il figlio durante un attentato organizzato da un gruppo di neonazisti.

Oltre la notte ha vinto il Golden Globe e il Critics’ Choice Awards come miglior film straniero. Mentre la protagonista del film, Diane Kruger, ha ottenuto il riconoscimento come miglior attrice al Festival di Cannes.

Oltre la notte Rai3 – regia, protagonisti, dove è girato

Il film è diretto da Fatih Akin, un regista tedesco di origini turche. Si è anche occupato della sceneggiatura assieme ad Hark Bohm. Le protagoniste del film sono Diane Kruger, che interpreta Katja, e Denis Moschitto nel ruolo dell’avvocato Danilo Fava. Numan Akar invece è Nuri Sekerci, marito di Katja.

Le riprese del film si sono svolte tra Amburgo e la Grecia. E le musiche sono state composte dall’artista statunitense Josh Homme. Oltre la notte è prodotto dalla Bombero International in collaborazione con la Macassar Productions. La pellicola è stata distribuita in Italia dalla Bim distribuzione. Il titolo originale del film è Aus dem Nichts.

Oltre la notte – trama del film in onda su Rai3

Katja Sekerci, protagonista del film, è sposata da qualche anno con il turco Nuri dal quale ha avuto il figlio Rocco.Il marito è stato scarcerato dopo aver scontato una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta fuori dal penitenziario, Nuri ha riaperto il suo ufficio nel quartiere turco di Amburgo.

Un giorno Katja lascia il figlio al marito per incontrarsi con la sorella. Durante quel pomeriggio, incrocia nei pressi dell’ufficio di Nuri, una ragazza che non aveva legato con la catena la sua bicicletta. Katja glielo fa notare ma la giovane le risponde che l’avrebbe lasciata incustodita solo per pochi minuti. Dopo aver trascorso la giornata nel bagno turco di un centro benessere, Katja riceve una sconvolgente notizia. Nuri e Rocco sono state vittime di un attentato. Hanno infatti perso la vita a causa di una bomba esplosa davanti all’ufficio del consorte.

Katja crede che si tratti di un regolamento di conti, legato alle attività illecite del marito.Quando viene interrogata dalla Polizia la donna racconta agli inquirenti di aver incontrato una donna misteriosa con la bicicletta e ne descrive l’identikit. Inoltre Katja non riesce a superare il dolore per la morte dei propri cari. Per tale ragione inizia a far uso di droghe. E tenta persino il suicidio. Poco prima del gesto estremo viene informata dal suo avvocato che gli autori dell’attentato sono alcuni neonazisti.

Il finale del film

Katja decidere di assistere al processo dei due sospettati dell’attentato.Si tratta di un uomo ed una donna, André ed Edda. Il primo è un seguace di Adolf Hitler. Mentre Edda è la famosa donna della bicicletta.Durante le fasi processuali Katja racconta la sua versione dei fatti. Ma l’avvocato difensore della coppia la accusa di aver scambiato la sua cliente con un’altra donna a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti. Katja spera di ottenere giustizia ma i due vengono assolti per mancanza di prove certe della loro colpevolezza.

Katja non accetta l’esito della sentenza. Ed è pronta a vendicare la morte del marito e del figlio. Sui social scopre che André ed Edda si trovano in Grecia. E decide di raggiungerli.Inizialmente crede che alloggino in una camera d’albergo. Ma poi scopre che vivono in un camper. La donna li spia a lungo per studiare i loro spostamenti. Un giorno dopo aver aspettato che i due tornassero nel camper dopo la corsa mattutina, Katja mette in pratica il piano accuratamente studiato per vendicarsi.

Oltre la notte Rai3 Il cast completo

Di seguito il cast del film Oltre la notte e i rispettivi personaggi interpretati: