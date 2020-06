Rai 2 propone nel daytime pomeridiano la serie tv dal titolo Maiorca Crime con l’episodio dal titolo Il re delle montagne. La serie è di genere poliziesco ed è ambientata nell’isola spagnola di Maiorca nell’arcipelago delle Baleari.

Maiorca Crime: Il re delle montagne – protagonisti, regia, dove è girato

Con il titolo originale The Mallorca Files la serie è un prodotto della BBC One che, dopo il buon successo della prima stagione, è stata confermata per la seconda insieme a tutto il cast. Nella seconda stagione, composta da 10 episodi, i telespettatori troveranno come guest star due attori britannici molto noti. Si tratta di Phil Danies e Josette Simon.

La regia è di Charlie Palmer. I protagonisti sono Miranda Blake e Max Winter interpretati rispettivamente da Elen Rhys e Julian Looman. Le riprese si sono svolte tutte nell’isola di Maiorca dove si sono trasferiti i due poliziotti protagonisti per cercare di arginare i crimini commessi dalla comunità locale contro gli stranieri.

Il titolo originale è The Mallorca Files: King of the Mountains. La produzione è della Cosmopolitan Pictures insieme a Clerkenwell Films ed alla British Broadcasting Corporation (BBC).

Trama secondo episodio Il re delle montagne

Nel secondo episodio dal titolo Il re delle montagne, Inés è lontana dall’isola. Nel frattempo Miranda e Max indagano sulla scomparsa di Esteban Domènech, uno dei ciclisti più noti a livello nazionale. Probabilmente si tratta di un rapimento avvenuto nel corso di un allenamento. I due poliziotti sospettano che a rapire la superstar del ciclismo sia stata una squadra rivale, oppure un altro team che avrebbe voluto avere Domènech come ciclista senza riuscirci.

In effetti molto presto viene a galla una vita inaspettata: Domènech faceva uso di droga nonostante fosse risultato negativo a tutti i test antidoping. Ci si comincia a chiedere come sia stato possibile tutto ciò.

Accade però che Domènech riesca a sfuggire ai suoi rapitori. Miranda nota come l’atteggiamento della moglie nei confronti del marito, sia cambiato radicalmente rispetto a prima dello stesso rapimento. Intanto però accade un gravissimo incidente che non può essere una coincidenza. I genitori di Domènech rimangono uccisi in un incidente aereo.

Maiorca Crime: Il re delle montagne – il cast completo

Di seguito il cast del film Maiorca Crime: Il re delle montagne e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori