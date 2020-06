Ragazze scomparse film Tv8

Tv8 propone oggi il film Ragazze scomparse, il cui titolo originale è Killer in suburbia. Il film è conosciuto anche come Taking Your Daughter e My Daughter’s Been Kidnapped.

La pellicola è di genere drammatico con intense atmosfere thriller. La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense ed è datata 2020. Tv8 la propone in prima visione televisiva italiana.

Ragazze scomparse film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Danny Buday. I personaggi principali sono Gina a cui dal volto Boti Bliss e sua figlia adolescente Kelsey Jackson interpretata dalla giovane Morgan Obenreder. Personaggio importante è anche Michelle Bloom ovvero l’attrice Rebecca Marshall.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles in California. La produzione è della Cartell Pictures.

La visione è consigliata ad un pubblico adulto.

Ragazze scomparse – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagoniste Gina e la figlia adolescente Kelsey. La madre decide di trasferirsi dal piccolo paese dove abitava in una città più grande. Il fine è consentire alla ragazza di iscriversi ad un liceo più prestigioso.

Gina è molto protettiva nei confronti della figlia. Il suo atteggiamento è giustificato dal fatto che l’adolescente soffre di crisi di epilessia. Ed ha quindi bisogno di particolari pasticche da assumere con frequenza stabilità dal medico.

Una volta arrivata nella nuova classe Kelsey prova a fare amicizia con altri ragazzi, ben consapevole di trovarsi in un ambiente completamente diverso da quello finora frequentato. La prima persona con cui lega è Melissa, la più popolare ragazza del liceo.

Kelsey rimane affascinata dalla nuova amica e con lei accetta di uscire e addirittura di partecipare ad una festa in piscina. Improvvisamente viene visto il corpo di una ragazza galleggiare in piscina. Non si tratta di Kelsey, ma la giovane è profondamente scossa da quanto è accaduto. Intanto incontra un giovane studente, Jackson, con il quale accetta di uscire. Ed è a questo punto che Kelsey improvvisamente scompare.

Il finale del film

Gina è sconvolta. Poco dopo apprende che anche altre ragazze, probabilmente amiche di Melissa, sono scomparse in maniera misteriosa. Un detective lavora al caso. Ma Gina non si fida e pensa che possa addirittura essere coinvolto.

Gina purtroppo ha solo 48 ore per ritrovare la figlia scomparsa. Questo infatti è il lasso di tempo che le è consentito dalla sua malattia. La ragazza ha lasciato le pasticche a casa e rischia di morire per un attacco apoplettico.

Ragazze scomparse – il cast completo

