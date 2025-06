Il film Madame Clicquot – La grande signora dello Champagne, diretto da Thomas Napper, è un dramma biografico del 2023, che racconta la storia di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, la donna che ha rivoluzionato il mondo dello champagne. La pellicola è disponibile su Sky Cinema Romance e ha una durata di 89 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Madame Clicquot

La regia di Madame Clicquot – La grande signora dello Champagne è affidata a Thomas Napper, mentre la sceneggiatura è tratta dal romanzo biografico The Widow Clicquot: The Story of a Champagne Empire & The Woman Who Ruled It di Tilar J. Mazzeo.

Il film è prodotto da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, con la distribuzione curata da Fandango.

I protagonisti del film

Haley Bennett è Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot , la giovane vedova che sfida le convenzioni per portare avanti la sua azienda vinicola.

è , la giovane vedova che sfida le convenzioni per portare avanti la sua azienda vinicola. Tom Sturridge è François Clicquot , il marito visionario di Barbe-Nicole, che muore prematuramente.

è , il marito visionario di Barbe-Nicole, che muore prematuramente. Leo Suter è Louis Bohne , il socio che aiuta Madame Clicquot a espandere il suo impero.

è , il socio che aiuta Madame Clicquot a espandere il suo impero. Natasha O’Keeffe è Marie , una figura chiave nella vita della protagonista.

è , una figura chiave nella vita della protagonista. Ben Miles è Philippe Clicquot, il suocero che vuole vendere la tenuta.

Dove è stato girato?

Le riprese di Madame Clicquot – La grande signora dello Champagne si sono svolte principalmente in Francia, sfruttando le autentiche vigne della regione dello Champagne per enfatizzare il tono storico del film.

Reims, Francia : utilizzata per le scene ambientate nelle cantine e nei vigneti.

: utilizzata per le scene ambientate nelle cantine e nei vigneti. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne e le scene di tribunale.

Trama del film Madame Clicquot

Nel 1805, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, non ancora trentenne, perde prematuramente il marito François, con cui aveva avviato una promettente attività vinicola.

Nonostante gli ostacoli pratici, legali e sociali per una donna dell’epoca, Barbe-Nicole è determinata a mandare avanti l’azienda e a non rinunciare ai vigneti di famiglia.

I suoi principali rivali, la famiglia Moët, cercano di ostacolarla, ma con tenacia e innovazione, Madame Clicquot riesce a trasformare il suo Veuve Clicquot in uno degli champagne più esclusivi al mondo.

Spoiler finale

Nel finale, dopo anni di difficoltà e battaglie legali, Madame Clicquot riesce a creare un vino perfetto e a conquistare il mercato internazionale.

Nonostante il Codice Napoleonico vieti alle donne di amministrare proprietà e imprese, Barbe-Nicole sfida la legge e si difende in tribunale, dimostrando che il suo successo è frutto di talento e determinazione.

Il film si chiude con la consacrazione di Veuve Clicquot come uno degli champagne più prestigiosi al mondo.

Cast del film Madame Clicquot

Ecco il cast principale del film Madame Clicquot – La grande signora dello Champagne con i rispettivi personaggi: