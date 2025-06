Il film How to Have Sex, diretto da Molly Manning Walker, è un dramma britannico del 2023. Racconta, infatti, il passaggio all’età adulta di tre adolescenti inglesi in vacanza a Creta. Il film, vincitore del Premio Un Certain Regard al Festival di Cannes, è disponibile su Cielo e ha una durata di 91 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film How to Have Sex

How to Have Sex è l’opera prima della regista Molly Manning Walker, che firma anche la sceneggiatura. Il film è prodotto da British Film Institute, Film4 e Wild Swim Films, con distribuzione italiana a cura di Teodora Film in collaborazione con MUBI.

I protagonisti principali sono:

Mia McKenna-Bruce , nel ruolo di Tara.

, nel ruolo di Tara. Lara Peake , nel ruolo di Skye.

, nel ruolo di Skye. Enva Lewis , nel ruolo di Em.

, nel ruolo di Em. Samuel Bottomley , nel ruolo di Paddy.

, nel ruolo di Paddy. Shaun Thomas, nel ruolo di Badger.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte tra Regno Unito e Grecia, in particolare:

Malia (Creta) – per le scene ambientate nei resort, locali notturni e spiagge.

– per le scene ambientate nei resort, locali notturni e spiagge. Heraklion – per le sequenze iniziali dell’arrivo sull’isola.

– per le sequenze iniziali dell’arrivo sull’isola. Location interne nel Regno Unito – per alcune riprese aggiuntive e flashback.

Trama del film How to Have Sex

Dopo la fine degli esami scolastici, Tara, Skye ed Em, tre amiche sedicenni inglesi, decidono di partire insieme per una vacanza estiva a Creta. Fin dal primo momento, le ragazze puntano a divertirsi senza limiti: vogliono bere, ballare, esplorare la vita notturna e, soprattutto, vivere nuove esperienze sessuali. A differenza delle sue due amiche, Tara non ha ancora avuto rapporti. Tuttavia, è convinta che questa vacanza rappresenti l’occasione perfetta per “sbloccarsi” e mettersi finalmente al passo con le altre.

Durante le prime notti trascorse nel resort, Tara incontra Badger, un ragazzo gentile ma poco carismatico. Nonostante inizialmente si senta attratta da lui, cambia rapidamente rotta quando conosce Paddy, suo amico sicuro di sé e molto più affascinante. A partire da quel momento, la tensione emotiva aumenta: tra serate folli, giochi di seduzione, pressioni sociali e una crescente voglia di sentirsi libera, Tara entra in un turbine difficile da gestire.

Benché l’atmosfera appaia spensierata, l’euforia iniziale lascia presto spazio a dubbi sempre più profondi. La ragazza si ritrova intrappolata tra il desiderio di piacere agli altri e la necessità di capire se stessa. Nonostante le risate e le feste, la vacanza assume gradualmente un tono più cupo. In ogni scelta, Tara percepisce il peso delle aspettative sociali e si chiede se sia davvero pronta a vivere tutto ciò che ha sempre immaginato.

Spoiler finale

Quando finalmente si trova sola con Paddy, Tara si sente confusa, sopraffatta da un’ansia crescente. Anche se lui insiste, lei inizia a mettere in discussione le proprie intenzioni. In quel momento, comprende che non vuole forzarsi solo per dimostrare qualcosa. Decide così di fermarsi, di non cedere alla pressione. Questa scelta la spiazza, ma la rende più forte. Al ritorno a casa, porta con sé non solo i ricordi di una vacanza intensa, ma soprattutto una consapevolezza nuova: il vero desiderio nasce dalla libertà, non dalla necessità di conformarsi.

Cast completo del film How to Have Sex