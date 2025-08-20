Sweet Country film Rai 3
Sweet Country è un potente western australiano del 2017. Lo dirige il regista Warwick Thornton. Il film andrà in onda su Rai 3 il 20 agosto 2025 alle 22:00. Ambientato nell’Australia degli anni ’20, il film racconta una storia cruda di razzismo e giustizia. Infatti, esplora la lotta per la sopravvivenza, ispirandosi a eventi realmente accaduti.

Il protagonista Sam Kelly (Hamilton Morris) nel film Sweet Country, immerso nel paesaggio arido e selvaggio del deserto australiano.

Regia, produzione e protagonisti del film

Warwick Thornton firma la regia. Per questo film, infatti, ha già vinto un premio al Festival di Venezia. La produzione è australiana. La realizza Bunya Productions. In Italia, invece, la distribuisce The Walt Disney Company Italia. La pellicola, inoltre, ha ricevuto molti premi internazionali. Tra questi, spicca il Premio Speciale della Giuria a Venezia.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film in Australia. Precisamente, nel Territorio del Nord. Le riprese si sono svolte tra paesaggi desertici e ranch isolati. Le location principali includono:

  • Alice Springs, MacDonnell Ranges, Owen Springs Reserve.

Questi luoghi, di conseguenza, accentuano il senso di isolamento e tensione. Offrono, infatti, panorami mozzafiato e silenzi carichi di significato.

Uno dei vasti e suggestivi paesaggi del Territorio del Nord in Australia, location principale del film Sweet Country, che fa da sfondo alla fuga del protagonista.

Trama del film Sweet Country

Sam Kelly è un aborigeno di mezza età. Lavora per un predicatore nel nord dell’Australia. Un giorno, il veterano Harry March si trasferisce in un ranch vicino. Di conseguenza, il predicatore manda Sam e la sua famiglia ad aiutarlo. Harry, però, si rivela subito un uomo violento e razzista. Dopo un’aggressione brutale, Sam lo uccide per legittima difesa. Inizia così una spietata caccia all’uomo nel deserto. La guida il sergente Fletcher. Quest’ultimo, quindi, si trova di fronte a un dilemma. Deve applicare la legge dei bianchi o ascoltare la verità?

Spoiler finale

Alla fine, le autorità arrestano Sam. Lo portano a processo. Durante il dibattimento, emergono molte testimonianze. Tutte confermano la brutalità di Harry March. Tuttavia, il pregiudizio razziale è ancora molto forte. Nonostante tutto, il giudice lo assolve. La giustizia sembra trionfare. Poco dopo, però, la tragedia si compie. Un giovane bianco spara a Sam e lo uccide, davanti a tutti. Il film, quindi, si chiude con uno sguardo incredibilmente amaro. Mostra, infatti, l’ipocrisia della giustizia e la terribile condizione degli aborigeni in Australia.

Sam Kelly (Hamilton Morris) dopo la sua cattura, in una scena che rappresenta la dura lotta per la giustizia nel finale del film Sweet Country.

Cast completo del film Sweet Country

  • Hamilton Morris: Sam Kelly
  • Bryan Brown: Sergeant Fletcher
  • Sam Neill: Fred Smith
  • Ewen Leslie: Harry March
  • Shanika Cole: Lizzie
  • Matt Day: Judge Taylor
  • Thomas M. Wright: Mick Kennedy
  • Tremayne Doolan: Philomac
  • Anni Finsterer: Nell
  • Natassia Gorey Furber: Maureen
  • Gibson John: Archie

