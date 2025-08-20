Sweet Country è un potente western australiano del 2017. Lo dirige il regista Warwick Thornton. Il film andrà in onda su Rai 3 il 20 agosto 2025 alle 22:00. Ambientato nell’Australia degli anni ’20, il film racconta una storia cruda di razzismo e giustizia. Infatti, esplora la lotta per la sopravvivenza, ispirandosi a eventi realmente accaduti.

Regia, produzione e protagonisti del film

Warwick Thornton firma la regia. Per questo film, infatti, ha già vinto un premio al Festival di Venezia. La produzione è australiana. La realizza Bunya Productions. In Italia, invece, la distribuisce The Walt Disney Company Italia. La pellicola, inoltre, ha ricevuto molti premi internazionali. Tra questi, spicca il Premio Speciale della Giuria a Venezia.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film in Australia. Precisamente, nel Territorio del Nord. Le riprese si sono svolte tra paesaggi desertici e ranch isolati. Le location principali includono:

Alice Springs, MacDonnell Ranges, Owen Springs Reserve.

Questi luoghi, di conseguenza, accentuano il senso di isolamento e tensione. Offrono, infatti, panorami mozzafiato e silenzi carichi di significato.

Trama del film Sweet Country

Sam Kelly è un aborigeno di mezza età. Lavora per un predicatore nel nord dell’Australia. Un giorno, il veterano Harry March si trasferisce in un ranch vicino. Di conseguenza, il predicatore manda Sam e la sua famiglia ad aiutarlo. Harry, però, si rivela subito un uomo violento e razzista. Dopo un’aggressione brutale, Sam lo uccide per legittima difesa. Inizia così una spietata caccia all’uomo nel deserto. La guida il sergente Fletcher. Quest’ultimo, quindi, si trova di fronte a un dilemma. Deve applicare la legge dei bianchi o ascoltare la verità?

Spoiler finale

Alla fine, le autorità arrestano Sam. Lo portano a processo. Durante il dibattimento, emergono molte testimonianze. Tutte confermano la brutalità di Harry March. Tuttavia, il pregiudizio razziale è ancora molto forte. Nonostante tutto, il giudice lo assolve. La giustizia sembra trionfare. Poco dopo, però, la tragedia si compie. Un giovane bianco spara a Sam e lo uccide, davanti a tutti. Il film, quindi, si chiude con uno sguardo incredibilmente amaro. Mostra, infatti, l’ipocrisia della giustizia e la terribile condizione degli aborigeni in Australia.

Cast completo del film Sweet Country