Nella notte fra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, su Rai 3, è in onda Un Couple. La pellicola è proposta, in prima visione sulla terza rete, all’interno della rubrica Fuori Orario Cose mai viste. L’inizio è previsto per le 02:00 circa.

Un Couple, omaggio a Frederick Wiseman

Fuori Orario Cose mai viste, dunque, ha deciso di trasmettere il film Un Couple per omaggiare Frederick Wiseman. Presenza costante nella programmazione della rubrica della Rai, è stato un noto regista e produttore cinematografico, scomparso all’età di 96 anni lo scorso 16 febbraio.

Wieseman ha curato la produzione, la regia e la sceneggiatura di Un Couple. Quest’ultimo film è stato presentato in anteprima mondiale il 2 settembre 2022, in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Poche settimane più tardi, ad ottobre, tale pellicola è sbarcata nei cinema della Francia.

Un Couple, la terza opera di finzione di Wiseman

Un Couple è un’opera cinematografica struggente, che Frederick Wiseman ha realizzato poco dopo la scomparsa di Zipporah Batshaw, docente universitaria con cui Wiseman si è sposato nel 1955 e con la quale ha avuto due figli.

Un Couple, inoltre, è il penultimo film realizzato da Wiseman, oltre che una vera e propria rarità della sua cinematografia, essendo terzo di finzione dopo Seraphita’s Diary (1982) e The Last Letter (2002).

Un Couple ha una durata di 63 minuti ed oltre che in televisione è visibile anche in streaming on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Le lettere di Lev Tolstoj e sua moglie Sofia

Un Couple è tratto dalle lettere tra Lev Tolstoj e sua moglie Sofia. In particolare, l’opera analizza il rapporto, spesso turbolento, fra i due, adottando però il punto di vista di Sofia.

Il lungo scambio epistolare fra Tolstoj e Sofia restituisce un’unione decisamente intensa. I due sono rimasti sposati per ben 36 anni e durante il matrimonio hanno avuto tredici figli, nove dei quali sono sopravvissuti.

Nonostante vivessero insieme, marito e moglie si scambiavano delle lettere, che mettono in evidenza il lato disfunzionale del loro legame. Le liti, spesso molto dure, erano frequenti, alternati a rari momenti di dolcezza e passione.

Un Couple, Nathalie Boutefeu unica attrice del cast

Un Couple è un monologo di Sofia, che parla a cuore aperto del suo matrimonio. La location scelta per girare il film è uno splendido giardino a Belle Île, un’isola al largo della costa della Bretagna.

Altra particolarità di Un Couple è il coinvolgimento di un’unica attrice, che presta il volto a Sofia. Si tratta di Nathalie Boutefeu, già nel cast di pellicole come I re e la regina e La doppia vita di Madeleine Collins.