Chiami il mio agente! Il film è una commedia francese del 2026 diretta da Émilie Noblet, disponibile su Netflix. Il lungometraggio prosegue le vicende della celebre serie Dix pour cent cinque anni dopo la chiusura dell’agenzia ASK.

Al centro della storia torna Andréa Martel, interpretata da Camille Cottin. L’ex agente ha cambiato completamente vita professionale ed è pronta a dirigere il suo primo lungometraggio. Ma quando il protagonista abbandona il progetto a pochi giorni dall’inizio delle riprese, Andréa è costretta a richiamare la vecchia squadra.

Regia, produzione e protagonisti del film Chiami il mio agente! Il film

La regia è firmata da Émilie Noblet, mentre la sceneggiatura è di Fanny Herrero e Lison Daniel.

Il film è prodotto da Mon Voisin Productions e Mother Production.

La musica è curata da Christophe Minck e Loïk Dury.

Camille Cottin torna nel ruolo di Andréa Martel.

Con lei ritroviamo Laure Calamy come Noémie Leclerc, Thibault de Montalembert come Mathias Barneville, Grégory Montel come Gabriel Sarda, Nicolas Maury come Hervé André-Jezak, Fanny Sidney come Camille Valentini e Liliane Rovère come Arlette Azémar.

Il film mantiene inoltre una delle caratteristiche più amate della serie: le celebrità interpretano versioni ironiche di se stesse. Tra i nomi coinvolti figurano George Clooney, Laetitia Casta, Laurent Lafitte e Vincent Macaigne.

Dove è stato girato?

Chiami il mio agente! Il film è stato girato dal mese di ottobre al 2 dicembre 2025, principalmente a Parigi e nell’Île-de-France.

Nella capitale sono state utilizzate rue Saint-Honoré, rue de Rivoli e rue de Marengo, oltre alla stazione della metropolitana Jourdain.

Una sequenza particolarmente significativa è stata realizzata al cimitero Père-Lachaise.

La produzione si è spostata anche a Châteaufort, Colombes, Issy-les-Moulineaux, Rueil-Malmaison e Ivry-sur-Seine.

Tra gli scenari più eleganti compare il castello di Mauvières, nelle Yvelines, utilizzato per alcune delle sequenze legate al film diretto da Andréa.

Alcune riprese sono state realizzate anche nel sud della Francia.

Trama del film Chiami il mio agente! Il film

Sono trascorsi cinque anni dalla chiusura di ASK.

Gli ex dipendenti hanno preso strade differenti.

Gabriel continua a lavorare come agente, Camille e Mathias seguono nuovi talenti, Hervé si è dedicato maggiormente alla recitazione e Arlette si è allontanata dal ritmo frenetico dell’ambiente.

Anche Noémie ha compiuto un’importante trasformazione.

Non è più l’assistente impacciata di Mathias.

È diventata una produttrice televisiva capace di gestire autonomamente progetti e professionisti.

La svolta più grande riguarda però Andréa.

L’ex agente ha deciso di passare dall’altra parte della macchina da presa.

Sta per dirigere il proprio primo lungometraggio e il progetto dovrebbe avere come protagonisti Laurent Lafitte e Laetitia Casta.

A pochi giorni dall’inizio delle riprese, però, Lafitte abbandona improvvisamente il film.

Per Andréa è un disastro.

Senza il protagonista rischiano di saltare finanziamenti, calendario e intera produzione.

Andréa cerca immediatamente una soluzione.

Contatta Noémie, pensando inizialmente di poterla gestire come faceva anni prima.

Scopre invece una professionista che non è più disposta a obbedire.

Comincia così una ricerca frenetica del nuovo protagonista.

Le trattative coinvolgono anche George Clooney, ma la grande star internazionale non diventa la soluzione miracolosa sperata da Andréa.

Alla fine il ruolo viene affidato a Vincent Macaigne, rappresentato da Gabriel.

Le riprese possono cominciare.

Ma il set si trasforma quasi immediatamente in una nuova emergenza.

Problemi economici, condizioni meteorologiche, animali difficili da gestire, tensioni tra interpreti e continui imprevisti mettono Andréa sotto una pressione enorme.

Contemporaneamente deve affrontare anche una dolorosa questione personale.

La sua dedizione assoluta al lavoro provoca infatti una battaglia legale per l’affidamento della figlia.

Per la prima volta Andréa non può risolvere ogni problema manipolando le persone che la circondano.

Spoiler finale

Nel finale, Andréa raggiunge il punto di rottura.

Il film rischia seriamente di collassare e la regista comprende finalmente che non può controllare personalmente ogni elemento della produzione.

A salvarla è proprio quella squadra che pensava appartenesse definitivamente al passato.

Noémie assume pienamente il controllo produttivo e dimostra quanto sia cambiata rispetto agli anni trascorsi alla ASK.

Non è più una semplice assistente.

È lei a rendere concretamente possibile la prosecuzione delle riprese.

Gabriel gestisce gli attori, Camille mette a disposizione l’esperienza conquistata negli anni, Hervé interviene anche dal punto di vista artistico e Arlette torna a rappresentare la voce più lucida del gruppo.

Anche Mathias contribuisce, sebbene nessuno sia ormai disposto ad accettare automaticamente le sue strategie.

Andréa riesce quindi a portare avanti il proprio film.

Laetitia Casta rimane protagonista e Vincent Macaigne sostituisce definitivamente Laurent Lafitte.

La crisi con la figlia non si conclude con una perdita definitiva dell’affidamento.

Andréa è però costretta a riconoscere che per anni il lavoro ha occupato uno spazio eccessivo nella propria esistenza.

Il cambiamento più importante consiste proprio nell’accettare di avere bisogno degli altri.

ASK non riapre.

La vecchia agenzia resta chiusa.

Eppure il finale dimostra che il vero cuore della ASK non era costituito dagli uffici o dal nome della società.

Era il legame tra persone capaci di litigare continuamente e, allo stesso tempo, di tornare unite quando uno di loro rischiava di perdere tutto.

Il film funziona così come un nuovo epilogo per Andréa e gli altri personaggi, lasciando comunque aperta la possibilità di ulteriori incontri.

Cast completo del film Chiami il mio agente! Il film

Il lungometraggio riunisce il nucleo storico di Dix pour cent e lo affianca a numerose celebrità che interpretano versioni di se stesse.