Primetime Preacher$: storia di un telepredicatore è un documentario statunitense del 2026, diretto da Joe Berlinger, disponibile dal 20 novembre su Netflix. Il racconto affronta l’espansione della predicazione televisiva americana negli anni Ottanta attraverso le figure di Jim Bakker, Jerry Falwell e Jimmy Swaggart.

Dietro il titolo italiano al singolare si sviluppa quindi una storia di rivalità fra tre protagonisti. La televisione offre loro un pubblico di milioni di persone, trasformando i ministeri religiosi in organizzazioni economiche e mediatiche. Il documentario indaga il rapporto fra fede, raccolta di denaro, ambizione e influenza politica.

Regia, produzione e protagonisti del film Primetime Preacher$: storia di un telepredicatore

La regia è di Joe Berlinger, che figura anche fra i produttori insieme a Rachael Profiloski, Jason Bateman, Michael Costigan ed Emma Ho. La produzione coinvolge RadicalMedia, Third Eye Motion Picture Company, Aggregate Films e Crazy Legs Productions. Netflix cura la distribuzione.

La fotografia è di Jeff Hutchens, il montaggio di Cy Christiansen. Eugen Braeunig e Maggie Mellor lavorano alla produzione dei materiali d’archivio. La durata è di circa 113 minuti. Il film è stato presentato in anteprima al DOC NYC il 14 novembre 2026.

La costruzione documentaria unisce testimonianze e registrazioni televisive dell’epoca. I protagonisti storici compaiono come persone reali nei materiali di repertorio: non si tratta di personaggi affidati ad attori. Fra le presenze centrali c’è anche Tammy Faye Bakker, il cui stile e il cui rapporto con il pubblico contribuiscono alla riconoscibilità dell’impero PTL.

I luoghi raccontati in Primetime Preacher$: storia di un telepredicatore

La geografia del documentario è quella degli Stati Uniti e delle emittenti religiose che raggiungono il pubblico nazionale. Gli studi televisivi, i palchi delle predicazioni e le strutture dei ministeri entrano nel racconto soprattutto attraverso le immagini d’archivio.

Questi ambienti costituiscono luoghi della vicenda storica e dei filmati originali. La loro presenza non equivale a un elenco di location utilizzate per le nuove interviste. Il lavoro sul repertorio permette di ricostruire direttamente il linguaggio degli spettacoli: scenografie, musica, confessioni e richieste di offerte sono parti dello stesso rapporto con lo spettatore.

Trama di Primetime Preacher$: storia di un telepredicatore

Negli anni Ottanta Jim Bakker, Jerry Falwell e Jimmy Swaggart utilizzano la televisione per ampliare enormemente la propria influenza. I loro messaggi entrano nelle case con la regolarità di un programma d’intrattenimento. La vicinanza costruita attraverso lo schermo favorisce fiducia, fedeltà e donazioni.

Bakker e Tammy Faye sviluppano il mondo di The PTL Club, nel quale predicazione e spettacolo si mescolano. Il successo produce un’organizzazione sempre più vasta. La promessa spirituale convive con la gestione di risorse economiche e con la necessità di mantenere l’attenzione del pubblico.

Lo scandalo legato a Jessica Hahn e le questioni finanziarie destabilizzano l’impero di Bakker. Falwell e Swaggart reagiscono da figure religiose, ma sono anche concorrenti nello stesso spazio mediatico. La rivendicazione di una superiorità morale si intreccia così alla possibilità di guadagnare potere e consenso.

Il documentario segue questa competizione, mettendo in relazione l’immagine pubblica dei predicatori con le loro ambizioni. I materiali televisivi restituiscono anche il passaggio verso una maggiore influenza politica dell’evangelismo. La questione supera le singole biografie: riguarda la trasformazione di una comunità di spettatori in una forza capace di incidere sulla società.

Primetime Preacher$: il significato della storia raccontata

La crisi dei protagonisti mostra quanto sia fragile un’autorità fondata sull’identificazione fra messaggero e messaggio. Quando lo scandalo investe il predicatore, la fiducia del pubblico e l’organizzazione costruita attorno a lui diventano parte dello stesso conflitto.

Il punto centrale del documentario è il contrasto fra la promessa di salvezza e i meccanismi di competizione che regolano gli imperi televisivi. Le rivalità personali rivelano una struttura nella quale visibilità, denaro e prestigio si alimentano reciprocamente. La storia invita a interrogarsi su ciò che accade quando la devozione verso una figura pubblica rende più difficile controllarne il potere.

Cast di Primetime Preacher$: storia di un telepredicatore