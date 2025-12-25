Il film Il mio ballo di Natale (titolo originale: A Cinderella Christmas Ball) è disponibile per la visione sul canale Rai 2. Don McBrearty ne cura la direzione, realizzando una piacevole commedia romantica natalizia e avventurosa, di produzione canadese, datata 2024. La narrazione sviluppa la storia di una giovane insegnante di danza che si impegna nella ricerca delle proprie origini. Il suo viaggio si trasforma in un’inattesa scoperta di un amore principesco e della verità sul suo passato familiare. La programmazione su Rai 2 è confermata dalle guide ufficiali.

Regia, produzione e protagonisti del film Il mio ballo di Natale

La direzione del film è affidata a Don McBrearty, un regista esperto nel creare atmosfere fiabesche e sentimentali.

La produzione è interamente canadese, con distribuzione in Italia sul canale Rai 2.

I protagonisti principali che animano la fiaba moderna sono: Danica McKellar (Chelsea Jones), Oliver Rice (Prince James), Sarah Orenstein, Mark Caven, Niamh Carolan e Michaela May.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Canada. Le ambientazioni sono state scelte con cura per ricreare il regno immaginario di Havenshire, un borgo europeo fiabesco e suggestivo, tipico delle commedie a tema reale.

Trama del film Il mio ballo di Natale

Chelsea Jones (Danica McKellar) è una giovane e talentuosa insegnante di danza che vive a Chicago. Adottata da bambina dopo la tragica morte della madre, non ha mai conosciuto l’identità del padre biologico. L’unica traccia che possiede è una vecchia foto, scattata a Havenshire, che ritrae la madre insieme a un uomo misterioso. Di conseguenza, grazie al regalo inaspettato dei genitori dei suoi allievi, Chelsea parte per Havenshire, decisa a scoprire la verità. Intanto, il suo viaggio si trasforma in una fiaba inattesa: scopre che le sue origini sono legate alla famiglia reale del luogo. Nonostante ciò, si innamora del principe. Perciò, il film esplora la sua ricerca delle radici e dell’amore.

Poi, la magia del Natale fa da sfondo a ogni scoperta. Quindi, il ballo reale diventa il palcoscenico della sua vita. Eppure, il passato nasconde ancora dei segreti. Alla fine, il destino le riserva una doppia gioia. La trama è una commedia romantica che esplora il tema della riscoperta delle radici e della possibilità di un amore fiabesco.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Chelsea partecipa al grande ballo di Natale organizzato dalla famiglia reale. Qui riesce a scoprire la verità sul padre e, in un lieto fine fiabesco, trova l’amore eterno accanto al principe James (Oliver Rice). Il film si chiude con la protagonista che ritrova finalmente le sue radici nobili e un nuovo futuro al fianco dell’uomo che ama, celebrando la magia del Natale e il trionfo dell’amore.

Cast completo del film Il mio ballo di Natale

Il cast riunisce attori canadesi e britannici, tutti noti per le loro interpretazioni in film del genere romantico e natalizio. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: