La lista del signor Malcolm (Mr. Malcolm’s List), film diretto da Emma Holly Jones, è una commedia romantica in costume del 2022 ambientata nella Londra Regency. Tratto dal romanzo di Suzanne Allain, il film è un omaggio moderno alle atmosfere di Jane Austen, con un cast multietnico e una riflessione ironica sui criteri dell’amore. È in onda su TV2000 e ha una durata di 117 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film La lista del signor Malcolm

Alla regia di La lista del signor Malcolm troviamo Emma Holly Jones, che ha adattato per il grande schermo il romanzo di Suzanne Allain, già autrice della sceneggiatura. La produzione è una collaborazione tra Bleecker Street, Ingenious Media, Universal Pictures e Blinder Films, con un’attenzione particolare all’inclusività e alla rappresentazione.

I protagonisti principali sono:

Ṣọpẹ́ Dìrísù , nel ruolo di Jeremy Malcolm, scapolo nobile e selettivo

, nel ruolo di Jeremy Malcolm, scapolo nobile e selettivo Freida Pinto , che interpreta Selina Dalton, giovane donna di campagna coinvolta in un piano di vendetta

, che interpreta Selina Dalton, giovane donna di campagna coinvolta in un piano di vendetta Zawe Ashton , nel ruolo di Julia Thistlewaite, aristocratica ferita nell’orgoglio

, nel ruolo di Julia Thistlewaite, aristocratica ferita nell’orgoglio Theo James, nel ruolo del capitano Ossory, militare affascinante e cortese

Dove è stato girato?

Per le riprese di La lista del signor Malcolm, la produzione ha scelto location storiche tra Irlanda e Regno Unito, ideali per ricreare l’eleganza della Londra del 1818. I giardini, le sale da ballo e le residenze nobiliari sono stati selezionati per evocare l’estetica Regency, con costumi e scenografie fedeli al periodo.

Le riprese si sono svolte nel 2021, con fotografia di Tony Miller e colonna sonora firmata da Amelia Warner, che accompagna con delicatezza i momenti romantici e satirici.

Trama del film La lista del signor Malcolm

Nella trama del film La lista del signor Malcolm, il giovane e ambito Jeremy Malcolm ha stilato una lista di requisiti che la donna perfetta deve possedere per diventare sua moglie. Quando l’aristocratica Julia Thistlewaite viene scartata per non aver superato l’esame, decide di vendicarsi.

Con l’aiuto dell’amica Selina Dalton, figlia di un pastore di campagna, Julia orchestra un piano: trasformare Selina nella donna ideale secondo la lista, farla conquistare Malcolm e poi umiliarlo. Ma tra Selina e Malcolm nasce un sentimento autentico, che mette in crisi il piano e i cuori coinvolti.

Il film La lista del signor Malcolm riflette con ironia sul controllo dei sentimenti, sull’apparenza e sull’imprevedibilità dell’amore.

Spoiler finale

Nel finale del film La lista del signor Malcolm, il piano di Julia viene smascherato, e Malcolm scopre di essere stato manipolato. Ferito, si allontana da Selina, ma presto capisce che il sentimento nato tra loro è reale e non può essere ridotto a una lista.

Selina, delusa e confusa, torna in campagna. Malcolm la raggiunge e le confessa di aver distrutto la sua lista, scegliendo di fidarsi del cuore. I due si riconciliano e si promettono un futuro insieme, libero da criteri e aspettative. Julia, nel frattempo, trova una sua strada sentimentale con il capitano Ossory, chiudendo il cerchio con un sorriso.

Cast completo del film La lista del signor Malcolm

Nel cast di La lista del signor Malcolm troviamo interpreti britannici e internazionali, capaci di dare vita a una commedia romantica elegante e pungente.