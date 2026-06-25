Questo pomeriggio su TV8 va in onda Note d’amore, commedia romantica francese del 2018 diretta da Alexandre Laurent. Il titolo originale è Coup de foudre sur un air de Noël e racconta l’incontro tra una madre single in cerca di riscatto professionale e un celebre pianista che ha scelto di sparire dal mondo.

La protagonista è Mélodie Vasseur, assistente di produzione e giovane vedova. Il suo capo le affida una missione quasi impossibile: ritrovare Michaël Grimaud, famoso pianista austriaco lontano dalle scene da dieci anni, e convincerlo a esibirsi in un prestigioso concerto di Natale a Vienna.

Regia, produzione e protagonisti del film Note d’amore

Note d’amore è diretto da Alexandre Laurent e scritto da Mathieu Le Picard, Morgan Spillemaecker e Clélia Constantine. Il film è una produzione francese che unisce musica, atmosfera natalizia e sentimenti, costruendo una storia ambientata tra le strade di Vienna e le montagne austriache.

La protagonista è Mélodie, interpretata da Barbara Cabrita. È una donna determinata, madre della piccola Emma e rimasta vedova troppo presto. Sul lavoro deve sopportare il carattere autoritario del suo superiore, ma non rinuncia al desiderio di ottenere una promozione e di costruire un futuro più stabile per sé e per la figlia.

Lannick Gautry interpreta Michaël Grimaud, pianista di grande talento che ha interrotto la propria carriera dopo una dolorosa delusione sentimentale. Da anni vive isolato in un piccolo paese tra le Alpi, lontano dai concerti, dalla fama e dalla musica classica che lo aveva reso celebre.

Nel cast ci sono anche Didier Flamand, Brigitte Fossey, Ilys Barillot, Achille Marques da Costa, Marek Vašut e Milan Bahúl. Il film racconta l’incontro tra due persone ferite dalla vita, entrambe costrette a capire se sia possibile tornare a fidarsi dei sentimenti e delle proprie aspirazioni.

Dove è stato girato?

Note d’amore è ambientato tra Vienna e le montagne del Tirolo austriaco, ma gran parte delle riprese è stata realizzata in Repubblica Ceca.

Le location principali comprendono la regione dei Krkonoše, sui Monti dei Giganti, e il villaggio di Malá Úpa, utilizzati per ricreare il piccolo paese alpino dove Michaël vive lontano dal mondo. Il set ceco ha permesso alla produzione di costruire scenari innevati, baite, paesaggi montani e atmosfere natalizie molto vicine all’immaginario delle Alpi austriache.

Anche Praga e altri ambienti cechi sono stati utilizzati per ricreare le sequenze urbane legate a Vienna. Il contrasto tra la città elegante e il villaggio isolato accompagna il percorso di Mélodie: da una vita dominata da scadenze e pressioni lavorative fino a un luogo in cui può fermarsi e rimettere in discussione le sue priorità.

Trama del film Note d’amore

La trama di Note d’amore segue Mélodie Vasseur, giovane assistente di produzione, madre single e vedova. La donna lavora per un’organizzazione musicale, ma il suo capo è pronto a metterla alla prova affidandole un incarico delicato.

Mélodie deve rintracciare Michaël Grimaud, pianista austriaco famosissimo che ha abbandonato i palcoscenici da dieci anni. L’uomo dovrebbe essere il protagonista di un grande concerto di Natale a Vienna, ma nessuno sa dove trovarlo e lui non vuole più sentire parlare della propria carriera.

Mélodie ha soltanto tre giorni per riuscire nell’impresa. Se porterà Michaël sul palco potrà salvare il posto di lavoro e ottenere la promozione che desidera da tempo. Seguendo una serie di indizi, arriva in un piccolo villaggio di montagna e scopre che il pianista vive lì, lontano dalla fama, suonando talvolta nell’osteria del paese.

L’incontro tra Mélodie e Michaël è tutt’altro che semplice. Lui è freddo, diffidente e convinto che la musica classica abbia fatto parte di una vita ormai conclusa. Lei, però, non può arrendersi: deve convincerlo a tornare a Vienna, mentre cerca di gestire anche il rapporto con la figlia Emma e il peso di un passato che non ha mai davvero superato.

Con il passare dei giorni, Mélodie scopre le ragioni del ritiro di Michaël. L’uomo porta dentro di sé una ferita sentimentale profonda e ha scelto la solitudine per non rischiare di soffrire ancora. Anche Mélodie, però, conosce bene la paura di ricominciare dopo una perdita.

Spoiler finale

Nel finale di Note d’amore, Mélodie riesce a superare la distanza iniziale con Michaël e lo convince a non rinunciare definitivamente alla musica. Il pianista comprende che l’isolamento non può proteggerlo per sempre dal dolore e che tornare sul palco non significa tradire il passato.

Michaël accetta quindi di esibirsi al concerto di Natale a Vienna. Il ritorno davanti al pubblico rappresenta per lui un passaggio decisivo: non cancella la sofferenza vissuta, ma gli permette di recuperare il rapporto con la sua arte.

Anche Mélodie ottiene il riconoscimento che meritava sul piano professionale. La missione che sembrava soltanto un modo per salvare il lavoro diventa un’occasione per ritrovare fiducia in sé stessa e nella possibilità di vivere un nuovo amore.

Il finale lascia spazio alla nascita del sentimento tra Mélodie e Michaël. I due scelgono di non restare prigionieri delle rispettive paure e si concedono la possibilità di iniziare qualcosa insieme, con Emma pronta a diventare parte di questa nuova famiglia.

Cast completo del film Note d’amore

Il cast di Note d’amore riunisce interpreti francesi e cechi. Al centro della storia ci sono Mélodie e Michaël, due persone segnate dalle perdite ma ancora capaci di ritrovare nella musica e nell’amore un nuovo inizio.