The Bricklayer: trama, cast, finale, dove è girato il film in streaming su Prime Video

Anna Keller
18 Novembre 2025 3 Minuti di lettura
Il film d’azione The Bricklayer è disponibile per la visione in streaming sulla piattaforma Prime Video. La pellicola, diretta da Renny Harlin, un maestro del genere, racconta una storia avvincente che si snoda tra spionaggio e adrenalina pura. Al centro della narrazione c’è un ex agente della CIA, richiamato in servizio per affrontare una minaccia che rischia di destabilizzare gli equilibri mondiali.

La trama si sviluppa attraverso una complessa cospirazione internazionale che coinvolge omicidi mirati, una corruzione dilagante ai più alti livelli e un profondo desiderio di vendetta. Con un ritmo incalzante e scene spettacolari, il film trascina lo spettatore in un vortice di intrighi e pericoli, dove fidarsi di qualcuno diventa la sfida più grande.

Aaron Eckhart e Nina Dobrev, i protagonisti del film The Bricklayer

Regia, produzione e protagonisti del film The Bricklayer

La regia del film è firmata da Renny Harlin, un nome iconico nel cinema d’azione e autore di cult come Die Hard 2 – 58 minuti per morire e Cliffhanger – L’ultima sfida. La produzione è curata da un consorzio di case cinematografiche statunitensi che include Millennium Media, G-BASE ed Eclectic Pictures. I protagonisti principali sono Aaron Eckhart e Nina Dobrev, supportati da un cast di prim’ordine composto da Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson, Ilfenesh Hadera e Oliver Trevena.

Dove è stato girato?

Il film vanta una produzione dal respiro internazionale, con riprese che si sono svolte tra la Grecia, la Bulgaria e gli Stati Uniti. Le location principali includono le città di Atene, Sofia e Los Angeles, offrendo una grande varietà di ambientazioni. Le scene spaziano da piazze storiche e porti affollati a bunker segreti, uffici high-tech della CIA, strade urbane caotiche e basi militari isolate.

Una scena d'azione con Aaron Eckhart nel finale di The Bricklayer

Trama del film The Bricklayer

La trama segue Steve Vail (Aaron Eckhart), un ex agente d’élite della CIA che ha deliberatamente lasciato il servizio per condurre una vita tranquilla e anonima come muratore. Tuttavia, la sua pace viene bruscamente interrotta quando una serie di omicidi di giornalisti stranieri scuote la comunità internazionale e qualcuno attribuisce la colpa all’agenzia. Di conseguenza, la CIA lo richiama urgentemente in servizio, poiché lui è l’unico in grado di decifrare il complesso schema criminale, essendo legato al principale sospettato.

Inizialmente, Vail rifiuta, ma cambia idea quando scopre che il caso coinvolge Kate Bannon (Nina Dobrev), un’analista di talento che è anche una sua ex fiamma. Quindi, accetta l’incarico principalmente per proteggerla. Successivamente, i due iniziano a indagare insieme e scoprono una cospirazione internazionale molto più vasta, orchestrata da un ex agente vendicativo e sostenuta da una rete di corruzione globale. Infine, la loro caccia li porta attraverso l’Europa, in una corsa contro il tempo per fermare il nemico prima che sia troppo tardi.

Finale del film (con spoiler)

Nel culmine della tensione, Vail individua il mandante degli omicidi e lo affronta in un claustrofobico bunker sotterraneo situato ad Atene. Dopo uno scontro finale brutale e intenso, l’ex agente riesce a sventare il complotto e a salvare Kate da morte certa. Il film si chiude quindi con Vail che, fedele alla sua scelta, torna alla sua vita solitaria da muratore, pienamente consapevole che il suo passato turbolento potrebbe sempre tornare a cercarlo.

Una delle location internazionali del film The Bricklayer, girato tra Grecia e Bulgaria

Cast completo del film The Bricklayer

Il cast riunisce attori americani e internazionali, creando un gruppo eterogeneo perfetto per interpretare ruoli d’azione e spionaggio.

  • Aaron Eckhart: Steve Vail
  • Nina Dobrev: Kate Bannon
  • Clifton Collins Jr.: Radek
  • Tim Blake Nelson: O’Malley
  • Ilfenesh Hadera: Tasha
  • Oliver Trevena: Sten
  • Lili Rich: agente CIA
  • Ori Pfeffer: ufficiale greco
  • Alexander Mercury: hacker russo
  • Kostas Sommer: mercenario

Anna Keller

Docente, appassionata di televisione, lettrice di libri storici e politici amante dei viaggi e della cultura gastronomica

