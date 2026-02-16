Il film Non siamo soli (titolo originale Significant Other) va in onda su Rai 4. Uscito nel 2022, questa pellicola è un thriller fantascientifico estremamente originale che mescola abilmente l’horror psicologico, il tema dell’isolamento naturale e una fortissima tensione di coppia, ribaltando costantemente le aspettative dello spettatore.

Regia, produzione e protagonisti del film Non siamo soli

Il film è scritto e diretto dalla coppia di registi Dan Berk e Robert Olsen, già noti nel panorama indie per la loro capacità di giocare con i generi cinematografici. La produzione è firmata da Paramount+, che ha scommesso su un racconto minimalista ma visivamente d’impatto, capace di trasformare un paesaggio idilliaco in un teatro di paranoia.

I protagonisti assoluti sono Maika Monroe, ormai una vera icona del cinema thriller/horror contemporaneo (celebre per It Follows), nel ruolo di Ruth, e Jake Lacy (apprezzato in The White Lotus), che interpreta Harry. La chimica tra i due attori è fondamentale per la riuscita del film, poiché la trama poggia interamente sulla solidità (o fragilità) del loro rapporto sentimentale messo a dura prova da eventi inspiegabili.

Dove è stato girato?

Le riprese di Non siamo soli si sono svolte interamente negli Stati Uniti, sfruttando le spettacolari e inquietanti aree boschive del Pacific Northwest. In particolare, le location situate tra l’Oregon e le sue zone montane offrono una scenografia naturale mozzafiato che amplifica il senso di solitudine dei personaggi. Le foreste fitte e le scogliere a picco sull’oceano non sono solo uno sfondo, ma diventano una componente essenziale della minaccia che incombe sulla coppia.

Trama del film Non siamo soli

Ruth e Harry sono una giovane coppia che sta attraversando un momento di crisi e incertezza sul futuro. Per cercare di ritrovare l’armonia perduta, decidono di intraprendere un’escursione zaino in spalla in un remoto parco naturale. Tuttavia, la serenità della vacanza viene interrotta quando, durante la notte, una misteriosa luce cade dal cielo schiantandosi nel bosco non lontano dal loro accampamento.

Da quel momento, il comportamento di Harry inizia a mutare in modo sottile ma inquietante. Ruth si ritrova così in una situazione claustrofobica nonostante si trovi all’aria aperta: il viaggio romantico si trasforma rapidamente in un incubo dove la fiducia verso il partner viene meno. La tensione cresce progressivamente quando la donna inizia a sospettare che il vero pericolo non sia ciò che si nasconde tra gli alberi, ma la persona che dorme accanto a lei nella tenda.

Spoiler finale

Nel finale di Non siamo soli, il film compie una svolta sci-fi radicale: viene rivelato che il vero Harry è stato ucciso e sostituito da un’entità aliena predatrice, capace di replicare perfettamente l’aspetto e i ricordi umani. Ruth si ritrova coinvolta in una lotta brutale per la sopravvivenza, ma il colpo di scena finale è ancora più cupo. La protagonista scopre infatti che l’invasione non è un evento isolato limitato a quella foresta: l’ultima inquadratura suggerisce che la minaccia aliena è già diffusa e si sta silenziosamente integrando nella società, pronta a sostituire l’umanità senza che nessuno se ne accorga.

Cast completo del film Non siamo soli (Significant Other)

Il film punta su un cast estremamente ridotto per mantenere alta la sensazione di isolamento e focalizzare l’attenzione sulla performance dei due protagonisti principali.