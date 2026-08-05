Mindcage – Mente criminale (titolo originale Mindcage) è il thriller psicologico del 2022 diretto da Mauro Borrelli, in onda su Sky Cinema Uno e disponibile anche su NOW. Il film intreccia suspense, serial killer e indagini poliziesche in una storia ricca di colpi di scena, con protagonisti tre interpreti di grande esperienza: Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e John Malkovich.

L’atmosfera cupa e il continuo gioco psicologico tra investigatori e assassino rendono la pellicola un thriller capace di tenere alta la tensione fino all’ultima scena.

Regia, produzione e protagonisti del film Mindcage – Mente criminale

La regia è firmata da Mauro Borrelli, al suo debutto nel lungometraggio dopo una lunga carriera come scenografo e concept artist per importanti produzioni hollywoodiane.

I protagonisti sono Martin Lawrence, nel ruolo del detective Jake Doyle, e Melissa Roxburgh, che interpreta la profiler Mary Kelly.

Ad affiancarli c’è John Malkovich, nei panni di Arnaud Lefevre, uno spietato serial killer soprannominato L’Artista, incarcerato da anni ma ancora in grado di influenzare gli eventi.

Completano il cast Aiden Turner, Jacob Grodnik, Chris Mullinax, Ritchie Montgomery, Barry Clifton e Jeremy Turner.

Dove è stato girato?

Le riprese di Mindcage – Mente criminale si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente nello Stato della Louisiana.

Le ambientazioni spaziano tra commissariati, carceri di massima sicurezza, chiese abbandonate e quartieri urbani degradati, contribuendo a creare un’atmosfera oscura e inquietante che accompagna tutta la vicenda.

Trama del film Mindcage – Mente criminale

Quando una serie di efferati omicidi riproduce fedelmente il modus operandi del famigerato serial killer Arnaud Lefevre, noto come L’Artista, la polizia teme che possa esserci un emulatore.

Per cercare di fermare il nuovo assassino, il detective Jake Doyle e la giovane profiler Mary Kelly sono costretti a chiedere aiuto proprio a Lefevre, rinchiuso da anni in un carcere di massima sicurezza.

Il criminale accetta di collaborare, ma trasforma ogni colloquio in un pericoloso gioco psicologico, manipolando gli investigatori e costringendoli a mettere in discussione ogni certezza.

Mentre il numero delle vittime aumenta, Doyle e Kelly devono capire chi si nasconde dietro gli omicidi prima che sia troppo tardi.

Spoiler finale

Nel finale emerge che il misterioso assassino ha costruito il proprio piano ispirandosi completamente ai delitti dell’Artista, cercando di superare il suo macabro maestro.

Grazie agli indizi forniti da Lefevre, ma anche alle intuizioni della profiler Mary Kelly, gli investigatori riescono a individuare il responsabile e a impedirgli di completare il suo progetto.

L’epilogo lascia comunque un senso di inquietudine, mostrando come la mente di Arnaud Lefevre continui a esercitare un’influenza inquietante anche dietro le sbarre.

Cast completo del film Mindcage – Mente criminale

Il cast del film comprende: