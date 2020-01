Sabato 25 gennaio va in onda su Rai 1, alle 14:00, la nuova puntata di Linea bianca. Massimiliano Ossini e Giulia Capecchi esplorano l’Etna, il vulcano più attivo di tutta l’Europa. Un viaggio che svela anche altre meraviglie della città di Catania.

Linea bianca puntata 25 gennaio – Anticipazioni Etna

La nuova puntata del 25 gennaio si apre a quota 2.900 metri sul livello del mare. Siamo sulle pendici dei crateri Barbagallo, formati a causa di un’eruzione avvenuta nel 2002. L’attività vulcanica, accompagnata da un terremoto, ha distrutto la zona turistica di Piano Provenzana. In questa cornice, circondati da un mare blu cobalto, troviamo Lino Zani e le guide alpine.

Scopriremo poi anche una curiosa attività, il Donkey Trekking. A dorso di un mulo esploreremo le bellezze dell’Etna. La salita a “passo d’asino” permette di godere appieno il panorama del vulcano. Un’idea nata per valorizzare il territorio e per rivalutare questo animale dimenticato. Il progetto è attento anche all’ambiente, essendo sostenibile ed eco-compatibile.

Adesso Massimiliano Ossini ci fa conoscere il river trekking. L’attività ha più nomi, come arrampicata fluviale, trekking fluviale, tracciato fluviale o arrampicata in torrente montano. Denominazioni che non cambiano la natura di questa attività adrenalinica. Si tratta di una combinazione tra trekking ed arrampicata, dove a volte è necessario anche nuotare. Il conduttore si avventura in un percorso lungo 4 chilometri pieno di rapide, mulinelli e cascatelle. Un’emozione amplificata dall’incantevole paesaggio che fa da sfondo a questa avventura.

Linea bianca spicca poi il volo con un elicottero. A bordo troviamo un vulcanologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Capiremo, grazie alle sue spiegazioni, come funziona lo studio ed il monitoraggio dell’Etna. Il vulcano ha un’altezza di 3.350 metri ed un diametro di oltre 40 chilometri con delle pendici che arrivano fino al mare.

Linea bianca – Alla scoperta della Sicilia Orientale

Il viaggio prosegue poi verso i paesaggi meno noti della Sicilia Orientale. Scopriremo i paesini nascosti sulle pendici dell’Etna grazie ad un percorso di circa 110 chilometri. Per esplorare questo tratto, Ossini sale a bordo della Circumetnea. Si tratta della storica ferrovia inaugurata nel 1898 che collega Catania con tutti i paesi presenti nelle vicinanze del vulcano. Catania Borgo è la prima fermata, una stazione sotterranea della metropolitana di Catania inaugurata nel 1999. Il conduttore, successivamente, conduce i telespettatori a Riposto, un piccolo comune di 14,641 abitanti. Durante il viaggio, vedremo anche altri paesaggi meno noti.

Linea bianca si trasferisce poi a Misterbianco. Il comune alle pendici dell’Etna attraversato dal fiume Amenano, ospita la Chiesa della Madonna delle Grazie. Qui Ossini visita un laboratorio dove ci farà scoprire tutti i segreti della pietra lavica. Una materia prima che dispone di un’ottima robustezza, resistenza e lavorabilità. Spesso questo materiale viene usato per la cottura di vari tipi di cibi.

Torneremo poi a visitare l’Etna, che in dialetto è conosciuto con il nome di Mungibeddu. Sul versante nord è presente la cavità dei Ladroni. Il nome deriva dal fatto che, nel XVIII secolo, questa grotta è stata usata come rifugio da un gruppo di briganti. Luogo dove scopriremo la genesi e le caratteristiche di oltre 200 grotte del vulcano.