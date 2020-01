Stasera in Tv giovedì 2 gennaio 2020 – I programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 2 gennaio 2020. Su Canale 5 va in onda la quinta puntata di All Together Now, con Michelle Hunziker ed il rapper J AX. Il resto della programmazione è dedicato ai film distribuiti sulle varie reti.

Su Canale 5, alle 21.25, la puntata del talent show, All together now. Con Michelle Hunziker e J Ax. Tra i 100 giudici che assistono alle esibizioni dei cantanti ci sono ex concorrenti di The voice of Italy, X factor e Amici.

Su Rai1 , alle 21.25, il film fantastico del 1964, Mary Poppins. Con Julie Andrews. Londra 1910. I coniugi Banks, che vivono in viale dei ciliegi, cercano una nuova governante che si prenda cura dei loro figli Michael e Jane. Nessuna candidata sembra adatta al ruolo, ma poi dal cielo arriva trasportata dal tempo Mary Poppins.

Su Rai2 , alle 21.25, il film drammatico del 2008, Australia. Con Nicole Kidman. 1939: l’inglese Sara Ashley arriva in Australia per convincere il marito allevatore a tornare a casa. Scopre che l’uomo è morto e la fattoria sta fallendo. Per riuscire a salvarla, bisogna scortare una mandria fino a Darwin.

Su Rai3 , alle 21.20, il film drammatico del 2012, Vita di Pi. Con Suraj Sharma. In seguito alle difficoltà economiche Pi e suoi cari lasciano l’india per il Canada, portando con loro i propri animali.Quando una tempesta fa affondare la nave su cui viaggiano, il ragazzo, unico sopravvissuto, si ritrova con una feroce tigre.

Su Rete 4 , alle 21.25, il film di commedia del 1984, Il ragazzo di campagna. Con Renato Pozzetto. L’ingenuo Artemio vive a Borgo tre case, un minuscolo paese. Arrivato a 40 anni, si trasferisce a Milano dove vive suo cugino Severino. Presto, però, scopre che il cugino è un ladro.

Su Italia 1, alle 21.25, il film d’azione del 1986, Top gun. Con Tom Cruise. Stati Uniti. Pete Mitchell e Nick Bradshaw sono ammessi alla scuola di caccia da combattimento della marina americana. Ma Pete non sopporta la disciplina dell’accademia. Nemmeno l’amore per l’istruttrice Charlie riesce a placarlo.

Stasera in Tv giovedì 2 gennaio i film 20 Mediaset Iris Movie Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’avventura del 2008, Asterix alle olimpiadi. Con Gerard Depardieu. La principessa greca Irina dichiara che sposerà il vincitore delle prossime Olimpiadi. Alafolix, che è perdutamente innamorato di lei, si fa aiutare da Asterix e Obelix.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, Gran Torino. Con Clint Eastwood. Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea burbero e razzista, ha rapporti difficili con i suoi vicini orientali.L’incontro con un ragazzino e sua sorella lo renderà più tollerante.

Su RaiMovie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, Padri e figlie. Con Russel Crowe. Dopo la morte della moglie, Jake va in crisi e viene ricoverato. La figlia Katie cresce con la zia, diventando una splendida donna che combatte però i traumi dell’infanzia.

Su Paramount Network, alle 21.15, il film storico del 2011, The eagle. Con Channing Tatum. 140 d.C.il centurione Marcus Aquila arriva in Britannia per far luce sul mistero della IX legione. Guidata da suo padre, l’armata è scomparsa 20 anni prima senza lasciare tracce.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film fantastico del 2017, Wonder woman. Con Gal Gadot. Un pilota americano si schianta sulle rive dell’isola sulla quale Diana è cresciuta e le racconta di una terribile guerra nel mondo esterno. La principessa decide di lasciare la propria casa e combattere per porre fine al conflitto.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film thriller del 1997, Dante’s peak la furia della montagna.Con Pierce Brosnan. Un vulcanologo dell’U.S. Geological Survey è inviato a Dante’s Peak, cittadina del nordovest, dove c’è un vulcano inattivo che dà segni di risveglio.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film drammatico del 2015, A bigger splash. Con Tilda Swinton. La leggenda del rock Marianne Lane è in vacanza sull’isola di Pantelleria con Paul, lo storico compagno. La quiete dell’idillio siciliano, però, viene turbata dall’arrivo di Harry, con cui la donna ha avuto una relazione.

Stasera in Tv giovedì 2 gennaio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film d’azione del 2011, La fredda luce del giorno. Con Bruce Willis. Spagna: in vacanza con la famiglia, Will va in crisi quando alcuni criminali rapiscono i suoi familiari. Per cercare di salvarli il giovane sarà costretto a scavare nel passato del padre.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film western del 2018, I fratelli Sisters. Con Joaquin Phoenix. Oregon 1851. I fratelli Charlie ed Eli Sisters sono due assassini su commissione. Ora devono rintracciare un cercatore d’oro fuggito in California ma l’uomo è pieno di sorprese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, Rex – un cucciolo a palazzo. Rex è il cucciolo preferito della regina ma un giorno il geloso Charlie riesce con l’inganno ad allontanarlo da Buckingham palace. Deciso a far ritorno a palazzo affronta un viaggio che lo cambierà profondamente.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2004, A testa alta. Con Dwayne Johnson. Chris Vaughn, un agente delle forze speciali, torna nel paese natale per rifarsi una vita. Una volta sul posto però capisce che della tranquillità di un tempo è rimasto ben poco.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2010, Dylan Dog – il film. Con Brandon Routh. Tra vampiri che gestiscono night club e zombie che comprano organi nei “body shop” c’è il detective dell’incubo Dylan Dog. Dovrà scongiurare una guerra di mostri.