All Together Now 19 dicembre – diretta con ospite Anna Tatangelo

La terza puntata di All Together Now, va in onda questa sera giovedì 19 dicembre su Canale 5 in prima serata alle 21:20. Il programma è condotto da Michelle Hunziker con J-Ax nel ruolo di presidente della giuria.

Roberto Cenci, regista e direttore artistico, ha scelto i nuovi concorrenti giudicati dal Muro Umano. Si tratta di una particolare struttura dove trova posto una giuria composta da 100 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica. I vincitori della puntata accederanno alla finale per contendersi il montepremi da 50 mila euro. Il 2 gennaio 2020 scopriremo il vincitore assoluto della nuova edizione del programma.

Anche nella puntata di stasera ci sono ospiti. Oltre a Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi, arriva Anna Tatangelo.

All Together Now 19 dicembre – diretta puntata ospiti giuria

La diretta della puntata del 19 dicembre inizia con il preshow, Michelle Hunziker ed il Muro cantano “Quando quando“. Il programma riprende, la conduttrice ed il Muro cantano “Time of my Life“.

Anna Tatangelo sale sul palco e canta “Essere una donna“. Dopo l’esibizione, si aggiunge alla giuria del muro. Michelle Hunziker saluta alcuni dei personaggi del Muro, come Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La presentatrice e J-Ax ricordano le regole della competizione.

All Together Now – I primi concorrenti

Il primo concorrente della nuova puntata è Amato e lavora come personal trainer. Parte l’esibizione, il ragazzo canta il brano “A chi mi dice” dei Blue e totalizza 81 punti. Amato si commuove pensando al nonno, scomparso per un tumore. Aggiunge che devolverebbe la vincita per la ricerca contro la malattia.

Il secondo concorrente sale sul podio già cantando. Si tratta di Eugenio, con il brano “The Way We Were” di Barbra Streisand conquista ben 92 punti. Prima di continuare, sul palco salgono le Miracle Tunes e cantano i brani “Che cosa è stato” e “Segui Questo Tic Toc”.

La gara continua, è il turno di Giulia, ventottenne di Nola. Rivela di essere la fidanzata del vincitore della scorsa edizione del programma. La ragazza canta “E la luna bussò” di Loredana Berté. Totalizza 67 punti.

Arriva un nuovo concorrente, Gino, ha 38 anni e viene da Casoria. Si esibisce con il brano “One Moment In Time” di Whitney Houston. Conquista la giuria ed ottiene 98 punti. Un risultato che costringe Giulia ad abbandonare la gara.

Anche il prossimo concorrente canta prima di presentarsi. Si esibisce con il brano “Sai che” di Marco Mengoni. Il suo nome è Ketty e totalizza 77 punti, non abbastanza per passare il turno.

All Together Now – Anna Tatangelo canta con il Muro

Prima della pubblicità Anna Tatangelo canta “Ragazza di Periferia” insieme al Muro. Il programma riprende con J-Ax e Michelle Hunziker che cantano il brano “Ostia Lido“. Prima di continuare la gara, i tre concorrenti del podio si trasferiscono dietro le quinte.

Il prossimo a salire sul palco è Mario, ha 37 anni, ha origini pugliesi e vive a Milano. L’uomo si esibisce cantando “Morire Qui” di Renato Zero. Performance che non conquista del tutto il Muro, totalizzando 50 punti. Nasce una discussione con la giuria, che lo ammonisce per essersi limitato ad imitare la voce Renato Zero.

Gli Armonium sono i prossimi ad esibirsi con il brano “Io ti aspetto” di Marco Mengoni. Il gruppo formato da 5 persone ottiene 71 punti. Prima di andare avanti, Cristiano Malgioglio canta “Notte perfetta“.

Il prossimo sfidante è Enrico, ha 47 anni ed ha la passione per il canto sin da bambino. Parte la sua performance con il pezzo “When a Man Loves a Woman” di Michael Bolton. La sua voce conquista il Muro, ottiene 100 punti e raggiunge direttamente la finale.

Giuliana, 25 anni da Benevento, è la prossima concorrente. Si esibisce con il brano “La Voce del Silenzio” di Tony Del Monaco e Dionne Warwick, brano che dedica alla famiglia. Convince la giuria totalizzando 92 punti. Prima della pubblicità Giorgio Vanni, uno dei personaggi del Muro, canta la sigla dei Pokémon.

Il prossimo a sfidante è Matteo, ha 33 anni e lavora in una sala slot. Canta il brano “Heaven” di Bryan Adams. Convince a pieno il Muro, che lo premia con 100 punti e raggiunge direttamente la finale.

Le sfide del talent condotto da Michelle Hunziker

Gino ed Eugenio sono i primi a sfidarsi. Inizia Eugenio con il brano “How Deep Is Your Love” dei Take That. Anche Gino canta un brano inglese e vince per un solo punto di differenza. Gino è il primo semifinalista della puntata.

Nel secondo match si affrontano Giuliana e Amato. L’uomo è il primo ad esibirsi con un pezzo in inglese. Arriva poi il turno della ragazza, che canta “Volami nel cuore” di Mina. Vince Giuliana e diventa la seconda semifinalista.

Nell’ultima sfida si affrontano Mario e gli Armonium. Il gruppo inizia per primo con il brano “No More Tears” di Barbra Streisand e Donna Summer. Mario canta un altro pezzo di Renato Zero, “I migliori anni della nostra vita“. Vincono gli Armonium ed accedono alla semifinale.

Adesso tocca a J-Ax scegliere chi ripescare. Viene salvato Eugenio, che diventa il quarto semifinalista.

All Together Now 19 dicembre – I semifinalisti

Ricapitolando, questi sono i quattro semifinalisti della puntata: