Stasera in tv 5 gennaio 2020. La terza rete manda in onda l’ultima puntata de I Miserabili. Sul NOVE Deal with it arriva in prima serata. Ecco nei dettagli i palinsesti e i programmi in onda.

Stasera in tv 5 gennaio 2020 – i programmi in onda

Su Raitre, alle 21.05, l’ultima puntata della miniserie I miserabili. La morte del generale Lamarque accende la miccia, che darà il via ad inevitabili e sanguinosi scontri di piazza. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean (Dominic West), il quale è costretto continuamente a fuggire.

Su Rai 5, alle 21.15, Pacific With Sam Neill. In questa puntata l’attore Sam Neill s’imbarca sulla Resolution per visitare Nuova Zelanda, Tonga, Vanuatu e l’isola di Norfolk. Inoltre incontra i discendenti di coloro che hanno conosciuto il leggendario capitano Cook.

Su Rete 4, alle 21.25, serata di prosa con I Legnanesi – Sem Nasù Par Patì. Dopo una notte di bagordi, la Mabilia (Enrico Dalceri) torna all’alba accompagnata dai suoi corteggiatori: è stata e letta Miss Legnano. La Teresa riceve una notizia che aspettava dal 1962: il cortile sarà aperto alle biciclette. Giovanni arriva a casa con la tredicesima: purtroppo però i soldi finiscono subito.

Su La7, alle 21.15, la miniserie Tut – Il destino di un faraone, con Avan Jogia, Ben Kingsley, Sibylla Deen. Tut deve vedersela con una malattia mortale che si sta diffondendo per tutto il regno. Intanto, un inaspettato tradimento costringe il faraone a prendere una drastica decisione.

Stasera in tv 5 gennaio 2020 – programmi NOVE e Real Time

Su Nove, alle 21.25, il game show Deal With It. Il programma di Gabriele Corsi approda in prima serata con cinque puntate inedite. Il meccanismo non cambia, al fianco del conduttore alcuni vip come: Debora Villa, Il Trio Medusa, Lucia Ocone, Francesco Facchinetti e Giorgio Mastrota.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Il castello delle cerimonie, con Donna Imma. Al Castello si stanno organizzando due feste strepitose: il matrimonio di Martina ed Emanuele e la comunione di Agostino. Poi, il giovane Tommaso che è tornato a Napoli per festeggiare il suo diciottesimo compleanno.

Stasera in tv 5 gennaio 2020 – i film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’animazione del 1992, di Gary Trousdale, Kirk Wise, La bella e la bestia. Bella è una splendida fanciulla che vive in un piccolo villaggio della Francia. Un giorno, suo padre inventore capita al castello di una mostruosa creatura e viene fatto prigioniero. Per salvarlo, Bella si offre al suo posto. Ben presto la ragazza scopre, sotto le orribili sembianze della Bestia, un animo gentile.

Su Rai 4, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Paul Feig, Ghostbusters, con Melissa McCarthy, Leslie Jones. New York: le scienziate Abby, Erin e Jillian aprono una società per liberare la città dagli spettri. A loro si unisce Patty, che ha avuto un incontro ravvicinato con un fantasma.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2010, di e con Aldo, Giovanni e Giacomo, La banda dei Babbi Natale. A Milano, durante la notte del 24 dicembre, tre amici con la passione per il gioco delle bocce, Aldo, Giovanni e Giacomo, vengono arrestati perché sospettati di essere i rapinatori specializzati nello svaligiare appartamenti indossando il costume di Santa Claus. I tre però si dichiarano innocenti.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Jaume Collet-Serra, Unknown – Senza identità, con January Jones, Liam Neeson. Berlino: dopo un incidente stradale, il dottor Harris si risveglia dal coma e scopre che la moglie non lo riconosce più e un uomo si è impossessato della sua identità. Che fare?

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di G. Tartakovsky, Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa. Mavis coinvolge Dracula in una lussuosa vacanza su una nave da crociera per mostri. Ma a bordo Dracula s’invaghisce del capitano, l’umana Ericka, tanto intrigante quanto pericolosa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Baltasar Kormàkur, Cani sciolti, con Denzel Washington, Mark Wahlberg. Gli agenti Bobby Trench e Marcus Stigman, infiltrati in una banda di narcotrafficanti, diffidano l’uno dell’altro. Ma quando la loro missione fallisce, sono costretti a collaborare.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Ron Howard, Angeli e demoni, con Tom Hanks, Ewan McGregor. Il professor Robert Langdon, esperto di simbologia, ha tempo fino a mezzanotte per sventare una terribile congiura che potrebbe distruggere Roma e la Città del Vaticano.