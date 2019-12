Natale in Tv 2019 – programmi Rai e Mediaset

Natale 2019 è oramai alle porte e i programmi in tv sono tutti con atmosfere da festività di fine anno. Rai e Mediaset propongono un palinsesto all’insegna di varietà, concerti, cartoni animati, film in prima visione. Previsti inoltre appuntamenti religiosi, spettacoli teatrali e fiction.

Natale in Tv 2019 – i programmi delle reti Rai

La Rai propone tra l’altro una serie di repliche. Ma ci sono anche alcune nuove proposte.

Ad esempio lunedì 23 dicembre, come vi abbiamo anticipato, Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli presentano su Rai 1 alle 23:35 il nuovo programma dal titolo Il Gran Varietà. Attraverso le Teche Rai si ricordano i grandi show targati viale Mazzini dagli anni ’60 al 2000. È questa una delle novità del periodo natalizio di Rai 1.

Rai 2 invece il 23 dicembre si affida ad un usato sicuro: il film animato Alla ricerca di Nemo, con il pesciolino smarrito nell’oceano.

Il 24 dicembre, protagonisti della vigilia di Natale sono Gloria Guida e Paolo Belli. L’inedita coppia presenta su Rai 1 alle 15:40 lo speciale dal titolo Lo Zecchino d’Oro di Natale. Ambedue saranno ancora insieme per presentare il giorno successivo alle 9:35 Il Concerto di Natale.

Sempre il 24 dicembre va in onda nella mattina di Rai 1 il concerto dal Teatro alla Scala di Milano, dedicato al musicista francese Hector Berlioz.

Rai 3 propone il tradizionale appuntamento con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. La novità è la conduzione affidata per il secondo anno consecutivo a Melissa Greta Marchetto. Come al solito andranno in onda i numeri più spettacolari degli artisti circensi provenienti da tutto il mondo.

Il 25 dicembre, oltre al concerto di Natale di cui vi abbiamo già dato notizia, Rai 1 trasmette alle 13:30 il tradizionale concerto da Assisi. La sera invece, ad uso e consumo del pubblico infantile vanno in onda due cartoni animati firmati Disney: in prima serata La Bella e la Bestia e successivamente La Bella e la bestia – un Magico Natale.

Rai 2 continua a trasmettere il teatro in diretta con Vincenzo Salemme. Lo spettacolo che va in onda ha per titolo Una festa esagerata. È l’ultimo dei tre appuntamenti del ciclo Salemme… il bello della diretta.

Rai 3 propone il maestro Ezio Bosso nella serata evento dal titolo Che storia è la musica. Il programma è dedicato al Natale con musiche di Bach, Mozart e soprattutto Čajkovskij.

Natale in Tv 2019 – i programmi delle reti Mediaset

Canale 5 il 23 dicembre propone un film in prima tv: Il GGG – Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg. Nel pomeriggio invece un altro film in prima visione dal titolo Tornando a casa per Natale.

Italia 1 propone lo show musicale 10 anni di Alessandra Amoroso, per festeggiare i 10 anni dall’inizio della carriera artistica della cantante.

La vigilia di Natale di Canale 5 è dedicata come al solito al Concerto in Vaticano. Siamo arrivati alla 27ma edizione. E la novità è rappresentata dalla conduzione di Federica Panicucci.

Si esibiscono tra gli altri Elisa, Simone Cristicchi, Mahmood e Lionel Richie.

Per la sera di Natale Canale 5 offre ai propri telespettatori il film commedia Il peggior Natale della mia vita. Nel pomeriggio, alle 16:20, va in onda dal Foro Italico di Roma Opera on Ice. La nona edizione dello spettacolo in cui i campioni di pattinaggio sul ghiaccio si esibiscono sulle note delle più belle sinfonie dell’Opera. A condurre è Alfonso Signorini.