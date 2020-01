Questa sera, domenica 12 gennaio, torna su La7 Non è l’Arena con la conduzione di Massimo Giletti. Il conduttore riprende il suo posto in palinsesto con la prima puntata dell’anno. Come al solito la puntata si apre con il protagonista politico del faccia a faccia che, questa sera è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Per un’ulteriore riflessione sui futuri scenari di politica interna e internazionale Giletti intervisterà poi il giornalista Gad Lerner.

Non è L’Arena 12 gennaio 2020 – sorelle Napoli e ritorno a Mezzojuso

Continua la storia delle sorelle Napoli con le telecamere di Non è l’Arena tornate ancora una volta a Mezzojuso.

Giletti vuole mostrare al pubblico come è cambiata la situazione dopo il commissariamento per mafia del Comune.

La prima novità è la presenza di due nuovi raid ai danni dell’azienda agricola delle tre sorelle. Tutti sono stati denunciati ai Carabinieri dalle tre donne. Se ne parlerà con il magistrato Alfonso Sabella, l’ex ministro Nunzia De Girolamo e i giornalisti Rita Dalla Chiesa e Pietrangelo Buttafuoco.

Ricordiamo che nella scorsa edizione Massimo Giletti era già stato a Mezzojuso e la puntata, in diretta, era stata molto movimentata.

Non è L’Arena 12 gennaio 2020 – si parla del reddito di cittadinanza

Nel corso della puntata Giletti aprirà poi una finestra sulla tanto dibattuta misura del reddito di cittadinanza. In particolare si punta l’attenzione sulla polemica che ha travolto la spettanza del sussidio agli ex terroristi.

In studio per un confronto Raimondo Etro, ex brigatista che da maggio scorso riceve l’assegno, la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez.

Giletti e le commissioni consiliari in Calabria

Viene proposta, inoltre, l’inchiesta degli inviati di Non è l’Arena sull’affaire delle commissioni consiliari in Calabria La conseguenza è stata che la Procura della Repubblica ha iscritto la maggior parte dei consiglieri comunali di Catanzaro nel registro degli indagati.

Finte sedute consiliari, gettoni non dovuti, assunzioni fittizie, mazzette, il tutto alla vigilia delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Se ne discuterà con Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese, Salvatore Barbagallo e Sergio Abramo.

Infine per festeggiare il nuovo anno una carrellata di gaffes, strafalcioni e altri disastri della nostra tv. Anche di questo si parlerà a Non è l’Arena con Raffaele Morelli, Hoara Borselli e Antonio Caprarica.