Cine34 è il nuovo canale che Mediaset ha dedicato al cinema italiano e che debutta il 20 gennaio sulla frequenza 34 del Digitale Terrestre. Una data scelta non a caso, perché lo stesso giorno si festeggia il centenario della nascita di Federico Fellini, uno dei registi italiani più famosi al mondo.

Cine34 – Gli spot di Mediaset per annunciare il canale

Già dagli spot che Mediaset sta mandando in onda si intuisce quale dovrà essere il ruolo di Cine34. Mediaset vuole puntare sul grande cinema italiano. Molte pellicole, infatti, sono spesso sottovalutate ed hanno bisogno di una maggiore valorizzazione. I video promozionali sottolineano anche che la programmazione riguarda la produzione nostrana proposta in tutti i generi.

“Sono stato paura, dolore e successo, sorriso e pianto” recita la voce narrante dello spot. Cine34 ospita quindi non solo commedie, ma anche produzioni drammatiche, horror e thriller.

Il video promozionale rivela anche un altro aspetto di Cine34. Nello spot appaiono attori e film di registi sia del passato, come Federico Fellini e Massimo Troisi, ma anche più recenti, come Checco Zalone e Paolo Sorrentino. Ciò significa che il canale valorizzerà non solo le vecchie produzioni del cinema italiano, ma anche quelle più nuove.

Cine34 – Il palinsesto e la programmazione del canale Mediaset

Proprio per offrire ampio spazio alle produzioni italiane, Cine34 dedica uno spazio del palinsesto ad un genere differente per ogni giorno della settimana.

Il lunedì è dedicato ai maestri del cinema, mentre il martedì alle attrici della commedia sexy. Il mercoledì è la giornata “a mano armata” con i polizieschi degli anni ’70 ed il giovedì invece si ride con le migliori commedie italiane.

Il venerdì la tensione sale con i gialli e gli horror. Il fine settimana è diviso tra i western che vanno in onda il sabato ed i film cult per la domenica.

La programmazione del 20 gennaio 2020 di Cine34

Di seguito possiamo invece dare uno sguardo alla programmazione della prima giornata di Cine34. Come potete notare, è interamente dedicata al regista Federico Fellini:

6:00 – Lo sceicco bianco

7:20 – 8½

9:40 – La dolce vita

12:55 – Giulietta degli spiriti

14:45 – Le tentazioni del dottor Antonio

15:55 – I vitelloni

18:45 – 8½

21:10 – Amarcord

23:40 – La dolce vita

02:55 – I vitelloni

04:40 – Lo sceicco bianco

I cambiamenti in arrivo per Mediaset Extra

Cine34 va in onda sul canale 34, attualmente occupato da Mediaset Extra, che dal 20 gennaio si trasferisce sulla frequenza 55 del Digitale Terrestre, dove in passato era presente Cine Sony.

Un cambiamento che non modifica la programmazione di Mediaset Extra, dedicata principalmente alla diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda Cine34, il canale non è disponibile in alta definizione.