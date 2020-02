Stasera in tv 7 febbraio 2020. Siamo arrivati alla quarta serata del Festival di Sanremo. E’ il momento delle Nuove Proposte che si contendono la vittoria. Resistono in video Quarto grado su Retequattro e Propaganda live su La7. Ecco nei dettagli i palinsesti tv.

Stasera in tv 7 febbraio 2020 – i programmi in onda sulle reti Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.40, il 70° Festival di Sanremo. Quarta serata. Il primo verdetto del Festival di Amadeus viene emesso oggi: va in scena la sfida finale tra le quattro Nuove Proposte sopravvissute alle eliminatorie di martedì e mercoledì. Per l’occasione, sul palco dell’Ariston sale Antonella Clerici, che al Festival è stata la padrona di casa dieci anni fa.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Il documentario dedicato a Piero Guccione segue l’artista in una sua giornata tipo, andando alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato la sua pittura: la Sicilia, il suo mare, i cieli tersi. Segue “Civilisations” con l’episodio “Luci e colori”.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Misteri irrisolti e fatti di cronaca che hanno coinvolto l’opinione pubblica sono al centro di questa puntata speciale del programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. La trasmissione si avvale della collaborazione di esperti come il criminologo Massimo Picozzi.

Stasera in tv 7 febbraio 2020 – programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Da due anni si parla del talk di Diego Bianchi durante il Festival di Sanremo. Nel 2018 Memo Remigi aveva detto “propaganda” durante un’intervista. Lo scorso anno Fabio Rondanini lo aveva scritto sulla t-shirt quando ha suonato con Daniele Silvestri.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Rivediamo la prima puntata della quinta stagione del popolare programma. Alessandro Borghese va a Hong Kong dove quattro ristoratori italiani propongono le proprie idee di cucina e accoglienza.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le repliche dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Anche quest’anno il comico genovese ha riproposto più volte “Viperetta”, ovvero il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Su Real Time, alle 21.10, il reality Cake star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa hanno iniziato la loro ricerca delle migliori pasticcerie d’Italia, partendo da Torino. Si sfidano le pasticcerie “Gertosio”, “Gerla” e “Gaudenti”. Segue la puntata da Lucca.

Stasera in tv i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2011, di Paul W.S. Anderson, I tre moschettieri, con Logan Lerman. Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano.

Su Rai Premium, alle 21.20, il film biografico del 2016, di Oliver Dommenget, Adidas Vs Puma, con Ken Duken, Torben Liebrecht. Baviera, Anni 20. I fratelli Adi e Rudolf Dassler aprono una fabbrica di scarpe. Con lo scoppio della guerra, Rudolf va al fronte. A guerra finita, per via di molte divergenze, i due si dividono.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2017, di Darren Aronofsky, Madre!, con Jennifer Lawrence. Lui (Javier Bardem) e Lei (Jennifer Lawrence) sono una coppia che vive in una casa isolata nella foresta. Il loro dedicato equilibrio viene turbato dall’arrivo di una coppia di misteriosi ospiti che vengono poi seguiti da altri sconosciuti. La situazione diventa ben presto carica di tensioni e rancori.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1987, di George Miller, Le streghe di Eastwick, con Jack Nicholson. Tre amiche che vivono nella tranquilla cittadina di Eastwick rimangono affascinate da un misterioso ed eccentrico straniero. Iniziano a frequentarlo, ma avranno una sorpresa.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2018, di Jacques Audiard, I fratelli Sisters, con Joaquin Phoenix, John C. Reilly. Oregon, 1851. I fratelli Charlie ed Eli Sisters sono due assassini su commissione. Ora devono rintracciare un cercatore d’oro fuggito in California, ma l’uomo è pieno di sorprese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Yarrow Cheney, Scott Mosier, Peter Candeland, Il Grinch. Il Grinch, creatura che vive in una grotta solitaria, scopre che i Whos vogliono organizzare un Natale sorprendente. Per proteggere la sua pace, il Grinch mediterà di rubare il Natale.