Stasera in tv 18 gennaio 2020. Tornano le Meraviglie di Alberto Angela che si confronta con la terza puntata di C’è posta per te. Ancora uno scontro fra Rai 1 e Canale 5. Ecco nei dettagli i programmi e i film previsti.

Stasera in tv 18 gennaio 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, Meraviglie. Nella terza puntata Alberto Angela è tra le guglie del Duomo di Milano, simbolo dell’intera città. Remo Girone, nei panni di Gian Galeazzo Visconti, racconta l’origine del Duomo. Il viaggio prosegue in Abruzzo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso; infine, a Catania, nel lussuoso Palazzo Biscari.

Su Rai 5, alle 21.15, Cirque du Soleil Delirium. Lo spettacolo creato e diretto da Michel Lemieux e Victor Pilon propone un mix all’avanguardia di musica e magnifiche acrobazie. Il tutto arricchito da gigantesche e impressionanti visioni multimediali.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Storie di ricongiungimenti, di amori difficili o impossibili, di incomprensioni che causano separazioni, di primi amori mai dimenticati, di rapporti familiari interrotti ma anche di bellissime sorprese da dedicare ai propri cari: tutto questo nel popolare show di Maria De Filippi, giunto all’edizione numero 23.

Stasera in tv 18 gennaio 2020 – programmi su Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, Clandestino. Il reporter spagnolo David Beriain continua a raccontare il mondo “clandestino” della criminalità organizzata. La puntata di oggi mostra un laboratorio di cocaina nascosto nel profondo della giungla in Colombia.

Su Real Time, alle 21.10, Vite al limite. Michael, marito e padre, pesa circa 285 chili e dipende completamente dalla famiglia. Se non farà qualcosa per dimagrire e orientare la sua ossessione per il cibo su qualcosa d’altro, finirà per perdere tutto.

I film in onda stasera

Su Raitre, alle 21.30, il film commedia del 1980, di Federico Fellini, La città delle donne, con Marcello Mastroianni, Ettore Manni. Marcello Snàporaz (Marcello Mastroianni) è un uomo maturo che, durante un tragitto in treno, ha un flirt con una misteriosa signora. L’uomo decide di seguirla, scendendo alla fermata di una stazione di campagna. Si ritrova così in un albergo, durante un congresso di femministe.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Garth Jennings, Sing. Il koala Buster Moon ha dedicato la sua vita al teatro, accumulando però una serie di debiti. Per far fronte ai problemi, organizza un talent e sceglie una simpatica serie di aspiranti artisti: un topo imbroglione, una timida elefantina, una madre di 25 maialini, un giovane gorilla, una porcospina punk-rock.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1979, di Don Siegel, Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood. California, 1962. Frank Morris, trasferito nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, fugge con i compagni Clearence e John. L’evasione scatena l’ira del direttore Warden.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Alan J. Pakula, Presunto innocente, con Harrison Ford. Il sostituto procuratore Rusty Sabich è incaricato di occuparsi dell’omicidio di Carolyn Polhemus, un collega. Le cose si complicano quando emerge che i due erano amanti.

Su Spike, alle 21.30, il film thriller del 1998, di Brian De Palma, Omicidio in diretta, con Nicolas Cage. Durante un incontro di boxe, un killer uccide il ministro della Difesa americano. I 14.000 spettatori si trasformano così in possibili sospetti, complici o testimoni dell’omicidio.

I film in onda sui canali satellitari

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di E. Puglielli, Copperman, con Luca Argentero. Anselmo è speciale e, nonostante l’età, continua a guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Convinto di essere un supereroe e di poter salvare il mondo, vestirà un’armatura fatta per lui dall’amico fabbro.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The Untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di Alexandre Espigares, Zanna Bianca. Dopo essere cresciuto nelle terre del Grande Nord, Zanna Bianca viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi americani. Lì, però, dovrà farsi accettare dagli altri cani.