Stasera in tv 19 gennaio 2020. Torna su Canale 5 Live Non è la D’Urso che si scontra con Non è L’Arena di Massimo Giletti su La7. Su Rai 3 Veronica Pivetti conduce la nuova edizione di Amore Criminale. Ecco nei dettagli quanto accade oggi sul piccolo schermo.

Stasera in tv 19 gennaio 2020 – programmi in onda su Rai e Mediaset

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Un’altra domenica sera in compagnia di Fabio Fazio e Filippa Lagerback. Con loro, in studio, grandi ospiti italiani e internazionali che si accomoderanno alla postazione acquario per rispondere alle domande di Fazio. Poi, nella seconda parte, spazio alla tradizionale chiacchierata corale intorno al Tavolo.

Su Raitre, alle 21.10, Amore criminale. La nuova edizione del programma condotto da Veronica Pivetti parte con la storia di Yanexi, giovane cubana che a soli 21 anni sposa un italiano. Presto diventa madre ma, dopo il parto, va in depressione e il marito affida il piccolo a una zia. Quando Yanexi guarisce e cerca di rivedere il figlio, viene uccisa.

Su Rai 5, alle 21.15, Pacific With Sam Neill. Termina il viaggio di Sam Neill sulle rotte del Capitano Cook. In questo episodio, l’attore attraversa l’Artico alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest e poi prosegue a Sud fino alle Hawaii, dove l’esploratore morì il 14 febbraio 1779.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno nella collocazione del lunedì, lo show di Barbara d’Urso torna ad andare in onda nella prima serata di domenica. La formula non cambia: quattro ore in diretta fatte di dibattiti, “uno contro tutti” e interviste ai personaggi più discussi della settimana.

Stasera in tv 19 gennaio 2020 – programmi in onda su La7, Tv 8, Nove, Spike

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Si rinnova l’appuntamento con il programma ideato e condotto da Massimo Giletti dal 2017, in onda dagli Studios International di Via Tiburtina a Roma. Protagonisti della puntata, i temi più caldi della politica e dell’attualità.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Rivediamo Bruno Barbieri a Torino, dove si sfidano 4 hotel con una diversa filosofia dell’accoglienza: Palazzo del Carretto, Villa Erre, Cascina San Vito e Allegroitalia Golden Palace. Poi viene riproposta la puntata da Milano.

Su Nove, alle 21.25, il game show Deal With It. Anche stasera il concorrente scelto da Gabriele Corsi deve affrontare 5 prove, sempre più difficili e imbarazzanti. Superato ogni step, accumula del denaro. Al quarto step può decidere se fermarsi a 1000 euro o provare a vincerne 2000.

Su Spike, alle 21.30, serata di prosa con Battistology. Maurizio Battista “analizza” con ironia un vizio difficile da confessare ma molto diffuso: l’avarizia. Poi il comico va dallo psicologo per capire se golosi si nasce o si diventa. Perché mentre pranziamo spesso parliamo già di quello che avremo a cena?

I film in onda stasera su Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2017, di Alessandro Pondi, Chi m’ha visto, con Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello. Martino Piccione (Giuseppe Fiorello), chitarrista di talento, fa da supporter ad artisti di fama, ma rimane sempre nell’ombra e nessuno conosce il suo nome. Finché un giorno, aiutato dall’amico Peppino (Pierfrancesco Favino), inscena la sua sparizione per attirare l’attenzione di giornali e tv.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di George C. Wolfe, Qualcosa di buono, con Hillary Swank. La vita perfetta di Kate viene stravolta quando le viene diagnosticata la SLA. Nella ricerca di un’assistente, s’imbatte nella studentessa Bec: tra loro nascerà una splendida amicizia.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2009, di Lasse Hallstrom, Hachiko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere, Joan Allen. Parker Wilson (Richard Gere), professore universitario di musica, adotta un cucciolo di razza akita, trovato in stazione. Ben presto tra i due si instaura un fortissimo legame, fino al punto che l’animale, Hachiko, accompagna ogni mattina l’uomo in stazione e vi torna nel pomeriggio per accoglierlo.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 1998, di Roland Emmerich, Godzilla, con Matthew Broderick. Lo scienziato Nick Tatopoulos viene convocato per un’emergenza: un mostro preistorico è stato risvegliato da esperimenti nucleari. La creatura, chiamata Godzilla, si sta dirigendo verso Manhattan.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Hervé Mimran, Parlami di te, con Fabrice Luchini, Leila Bekhti. Alain Wapler è un uomo d’affari costantemente impegnato, tanto da non poter dedicare tempo alla sua famiglia. Ma un giorno un malore cambia il suo modo di vedere la vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di William Dear, La partita perfetta, con Clifton Collins Jr. Messico, 1957. La storia vera di una squadra di baseball dei quartieri poveri di Monterey. Dopo aver vinto il campionato locale, approda alle finali in Pennsylvania, negli Usa.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di G. Paquet-Brenner, Dark Places – Nei luoghi oscuri, con Charlize Theron. Da piccola, Libby ha accusato il fratello di aver massacrato la loro famiglia. Ora, dopo anni, un gruppo di appassionati del crimine vuole confrontarsi con lei, costringendola a ricordare.