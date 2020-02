Corrado Formigli presenta, questa sera giovedì 13 febbraio, la nuova puntata di Piazzapulita. L’appuntamento è in prime time su La7 alle 21.15 subito dopo la conclusione di Otto e mezzo. Ecco tutte le anticipazioni sugli argomenti e sugli ospiti che intervengono nel corso della lunga diretta.

Piazzapulita 13 febbraio – caso Gregoretti

La puntata odierna di Piazzapulita si apre con il caso Gregoretti col voto sul processo a Matteo Salvini, leader della Lega.

Con 152 voti il Senato, ieri, ha dato il via libera al processo per Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Questo è il numero dei senatori che ha bocciato l’ordine del giorno di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Un ordine del giorno che, fino all’ultimo ha provato di salvare l’ex ministro dall’accusa di sequestro per i 131 migranti bloccati a luglio per 4 giorni sulla nave militare, prima di poter sbarcare ad Augusta.

Corrado Formigli ne discute con gli ospiti in studio e analizza gli scenari possibili che si possono aprire adesso.

Piazzapulita 13 febbraio – emergenza coronavirus

Un altro argomento di grande impatto è la situazione sull’emergenza coronavirus. In particolare Formigli analizza le possibili conseguenze che tale situazione potrà avere sull’economia mondiale e su quella italiana. L’ultima notizia riguarda la messa in quarantena di un’intera città in Vietnam. Si tratta del comune di Son Loi, diecimila abitanti, nella provincia di Vinh Phuc. Il ministero della Salute vietnamita ha dichiarato: “Nella cittadina sono stati segnalati 5 casi di infezione da Covid-19”. Sono stati allestiti molti checkpoint per l’acquisto di beni di prima necessità

Gli ospiti della puntata

Tra gli ospiti di Corrado Formigli ci sono questa sera, la Vicepresidente della Camera Mara Carfagna e il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Presente Mattia Santori, uno dei fondatori del movimento delle sardine, il professor Tito Boeri, l’imprenditrice Licia Mattioli e i giornalisti Marianna Aprile, Claudio Cerasa e Selvaggia Lucarelli.

Come sempre, infine, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone.

La regia è di Fabio Calvi.

Piazzapulita dove seguirlo

È possibile seguire Piazzapulita anche online in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it

Su https://www.la7.it/piazzapulita/, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate. Piazzapulita, infine, è presente anche su

Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita