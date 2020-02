Questa sera, giovedì 13 febbraio al via l’edizione 2020 di Le Iene Show. L’appuntamento è in diretta e in prima serata, su Italia 1. La conduzione è affidata, a rotazione, al trio maschile formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e da quello tutto al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Le Iene show 2020 dal 13 febbraio – arriva Giulia Innocenzi

Una delle novità della nuova edizione di Le iene è l’arrivo di Giulia Innocenzi. E, in attesa che inizi la puntata, da questa sera, giovedì 13 febbraio, prende il via la nuova fascia digital “Iene.it: aspettando le Iene”. Condotta proprio da Giulia Innocenzi, in diretta streaming sul portale multimediale Mediaset Play, sul sito e sulla pagina Facebook del programma.

Il nuovo appuntamento è online il giovedì alle ore 20.30, e dal 25 febbraio anche il martedì. La differenza è che presenta contenuti inediti, anteprime, approfondimenti e ospiti.

Da martedì 25 febbraio, sempre in prime-time, si torna inoltre al consueto doppio appuntamento settimanale con la puntata condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

La prima puntata propone un servizio sul problema della guerra alla cannabis light, iniziata un anno fa dopo l’annuncio dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di voler chiudere tutti i cannabis shop in giro per l’Italia. Una decisione che aveva messo in difficoltà tantissimi produttori e commercianti. A parlarne in studio c’è Luca Marola, fondatore di Easy Joint, l’azienda leader nel panorama della Cannabis Light legale in Italia.

“Le storie che trattiamo a Le Iene non finiscono con la fine del servizio, anzi. Talvolta, dopo la messa in onda, il caso fortunatamente si risolve, ma altre volte le promesse fatte al microfono della Iena vengono disattese non appena si spengono i riflettori. Con Iene.it -racconta Giulia Innocenzi – abbiamo deciso di seguire le nostre storie fino alla fine, per provare a ottenere una soluzione da chi scappa dalle proprie responsabilità”.

Continua l’appuntamento con Ieneyeh

Continua inoltre Ieneyeh la striscia quotidiana targata “Le Iene” con il meglio di oltre 20 anni di trasmissione: reportage e studio con ospiti che hanno contribuito alla storia del programma, uno spin off in day time, in onda su Italia1 dal lunedì al venerdì dalle 19.20 alle 20.20.

Ideatore e capo-progetto del programma è Davide Parenti.

La regia è affidata a Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

L’ultima puntata del 2019 è andata in onda a dicembre scorso.