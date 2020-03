Stasera in tv 15 marzo 2020. All’esordio la nuova serie Bella da morire con Cristiana Capotondi. Fabio Fazio conduce la nuova puntata di Che tempo che fa. Ed è in onda Live – Non è la D’Urso nella serata di Canale 5. La rete Mediaset ha sospeso momentaneamente Domenica live nel pomeriggio. Ecco tutti i programmi e i film previsti.

Stasera in tv 15 marzo 2020 – programma Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Bella da morire. Eva (Cristiana Capotondi), Ispettrice di polizia, torna nella sua città natale per aiutare la sorella, mamma single. Presto si trova ad occuparsi della scomparsa di Gioia, aspirante showgirl. Eva e il padre della ragazza sono gli unici a credere che non sia un allontanamento volontario.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. L’emergenza sanitaria lo ha costretto in più di un’occasione a rinunciare al pubblico in studio, ma Fabio Fazio non si ferma e continua a proporre nel suo programma un cast di ospiti super: il 1° marzo ad ascoltare le interviste a Luca Zingaretti e Maria De Filippi c’erano 2.262.000 telespettatori con uno share del 8.8%.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con l’ultima puntata di Presa diretta. Con la puntata di questa sera, Ricardo Iacona chiude un altro ciclo di inchieste molto seguite dal grande pubblico di Raitre. Il programma tornerà nella sua storica collocazione del lunedì sera il prossimo autunno. Intanto, al suo posto, ritroveremo Sigfrido Ranucci con la nuova edizione di Report.

Su Rai 5, alle 21.15, Prossima fermata Australia. Michael Portillo esplora il New South Wales, nell’Australia sud-orientale. Viaggia da Sydney a Katoomba, lungo la ferrovia più ripida del mondo; poi con la Indian Pacific Railway fino a Broken Hill, città mineraria.

Stasera in tv 15 marzo 2020 – programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Anche la scaletta della puntata di oggi è ricca di segmenti che vedono protagonisti i personaggi più discussi degli ultimi giorni. Barbara d’Urso e i suoi autori tengono d’occhio in particolare quello che succede nella Casa del “Grande Fratello Vip” e nel mondo social, tra nuove tendenze e influencer emergenti.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Con la consueta vis polemica, Massimo Giletti apre anche questa settimana l’analisi sui temi più discussi del panorama italiano e internazionale. Quasi impossibile prescindere dal fenomeno coronavirus che sta preoccupando tutto il mondo.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri si trova in Valtellina per valutare l’Hotel Spol, la Baita Montana, il Sottovento Luxury Hospitality e l’Hotel Lac Salin SPA &Mountain. Il vincitore vincerà un buono di 5000 euro da investire nella propria attività.

Su Nove, alle 21.25, Camionisti in trattoria. Penultimo appuntamento con Misha Sukyas e il suo viaggio alla scoperta dell’Italia, con l’obiettivo di scovare dove si trovano e come si mangia nelle più leggendarie trattorie preferite dai camionisti. Oggi lo chef fa tappa nelle Marche.

Stasera in tv 15 marzo – film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2015, di Gil Kenan, Poltergeist, con Sam Rockwell, Kennedi Clements. Eric e Madison Bowen si trasferiscono in una nuova casa, ma ben presto cominciano ad accadere fatti inquietanti. L’abitazione è stata costruita sopra un antico cimitero.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2013, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien, con Félix Bossuet. L’orfanello Sebastien fa amicizia con Belle, una femmina di cane dei Pirenei ritenuto un pericoloso predatore. Il piccolo saprà dimostrare invece tutto il valore dell’animale.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2011, di Tom Hanks, L’amore all’improvviso, con Tom Hanks, Julia Roberts. Larry (Tom Hanks) viene licenziato dal centro commerciale in cui lavorava da molti anni. Per riqualificarsi, decide di iscriversi al college: lì incontra un variegato gruppo di studenti e conosce la professoressa Tainot (Julia Roberts), in cerca di nuove motivazioni e in crisi coniugale.

Su Italia 1, alle 21.15, il film d’avventura del 2018, di Brad Peyton, Rampage – Furia animale, con Dwayne Johnson, Naomie Harris. Lo studioso Davis Okoye (Dwayne Johnson) cura da molti anni George, un raro esemplare di gorilla albino. Quando un esperimento genetico mal riuscito trasforma l’animale in una creatura gigantesca e terribilmente aggressiva, David dovrà mettercela tutta per cercare di evitare una catastrofe.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Simon West, Joker – Wild Card, con Jason Statham, Sofìa Vergara. L’ex marine Nick ha in mente solo il gioco d’azzardo. Quando Holly, una sua ex, viene brutalmente picchiata dal boss DeMarco, decide di aiutarla a vendicarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Gabriele Salvatores, Educazione siberiana, con John Malkovich. Russia: in una cittadina utilizzata da Stalin come ghetto per i peggiori criminali del Paese, i piccoli Kolima e Gagarin crescono seguendo gli insegnamenti dell’anziano Kuzja.

I film dei canali Sky in onda questa sera

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Michael Sucsy, La memoria del cuore, con Channing Tatum, Rachel McAdams. Paige, sposata con Leo, va in coma dopo un incidente stradale. Al risveglio non ricorda nulla degli ultimi anni della sua vita; Leo farà di tutto per farla innamorare di lui una seconda volta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Marc Forster, Neverland – Un sogno per la vita, con Johnny Depp. Il commediografo James Barrie sta attraversando un periodo di crisi. Ma l’incontro con Sylvia e i suoi figli cambia tutto. Con il loro aiuto, infatti, scriverà la celebre favola di Peter Pan.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Charles Martin Smith, Un viaggio a quattro zampe, con Jonah Hauer-King. Belle, cane femmina da caccia, viene portato via dai suoi padroni perché ritenuto pericoloso. Percorrerà chilometri, dal Colorado all’Arizona, per ritrovare la sua amata famiglia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Philippe Gagnon, La reginetta del male, con Zoe McLellan. Julie viene incaricata di sostituire una collega, morta in circostanze misteriose. La donna inizia a preoccuparsi quando nota che la figlia diventa succube di una compagna di classe.