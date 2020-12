Stasera in Tv 24 dicembre 2020. Nel giorno della Vigilia di Natale Rai 3 trasmette la 44° edizione del Festival del Circo di Montecarlo. Mentre su La7 va onda il film animazione Le avventure di TinTin- il segreto dell’unicorno.

Stasera in Tv giovedì 24 dicembre 2020 Programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, manda in onda il film drammatico del 2015, Heidi con Anuk Steffen. La piccola Heidi vive nelle Alpi Svizzere assieme a suo nonno e al suo migliore amico Peter. Ma la sua spensieratezza viene interrotta quando la zia la richiama a Francoforte perché deve imparare a leggere e scrivere.

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film animazione del 2016, Alla ricerca di Dory. Un anno dopo aver aiutato Martin e ritrovare Nemo, la pesciolina Dory vive con loro nella barriera corallina. Quando ricorda di avere i genitori, nonostante le sue amnesie, cerca di tornare dalla sua famiglia.

Infine Rai 3 trasmette, alle 21.25, il Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Melissa Greta Marchetto. Nel primo di due appuntamenti con la 44° edizione dell’evento circense si esibiscono oltre 100 artisti, provenienti da 16 paesi.

Programmi Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il film musical del 1954, Sette spose per sette fratelli con Jane Powell. Il montanaro Adamo Pontipee si innamora della giovane Milly, la sposa e la porta a vivere con sé e suoi sei fratelli. Dopo vari litigi anche loro decidono di convolare a nozze con le ragazze di cui sono innamorati.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda il Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci dall’Auditorium della Conciliazione. Molti artisti si esibiscono dal vivo per festeggiare la ricorrenza. Tra gli ospiti Malika Ayane, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Nek, Tosca, Ron e Renato Zero.

Infine Italia 1, alle 21.25, va in onda il film commedia del 1983, Una poltrona per due con Eddie Murphy. Tre fratelli banchieri scommettono un dollaro su un antico dilemma: “l’ambiente fa l’uomo?”. Decidono così di licenziare il loro manager e di sostituirlo con il mendicante Billy Ray Valentine per metterlo alla prova.

Stasera in Tv giovedì 24 dicembre 2020, film in onda

La7, alle 21.25, manda in onda il film animazione del 2011, Le avventure di TinTin- il segreto dell’unicorno. Il giovane Tintin deve cercare l’Unicorno, una nave che nasconde un ingente tesoro. Lo accompagnano in questa avventura il Capitano Haddock e il cagnolino Milou.

Invece Tv8, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2012, Un natale con i fiocchi con Silvio Orlando. Il ladro Alex, mentre sta mettendo in atto una rapina, viene fermato da un amico poliziotto, che non vedeva da 30 anni. Per giustificarsi gli racconta che ruba per mantenere la propria famiglia.

Iris, alle 21.00, trasmette il film azione del 1988, Trappola di cristallo con Bruce Willis. L’agente McLane si reca a Los Angeles per trascorrere le vacanze natalizie con la moglie. Quando la raggiunge nel suo ufficio, fa irruzione un comando armato che mette in pericolo le loro vite.

Infine La5, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2015, Il destino sotto l’albero con Paul Greene. Paige e Dylan si trovano sullo stesso volo per New York. Ma sono costretti a fermarsi a Buffalo a causa di una perturbazione. Insieme ad altri due passeggeri faranno di tutto per raggiungere la loro meta.

Pellicole su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15,manda in onda il film fantascienza del 2014, Interstellar con Anne Hathaway. In un futuro imprecisato, i cambiamenti climatici distruggono duramente l’agricoltura. Un gruppo di scienziati tenta di attraversare lo spazio per trovare luoghi adatti alla coltivazione del granturco, l’unica pianta ancora in grado di crescere.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 1998, La città degli angeli con Meg Ryan. Un angelo, che accompagna i morenti nel loro ultimo viaggio, sogna di diventare umano dopo essersi innamorato di una donna terrena.

Infine Premium Cinema 3, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2010, La banda dei babbi natale con Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre ladri vengono arrestati la notte di Natale. E vengono interrogati dall’integerrimo commissario Irene Bestetti, che spera di tornare a casa al più presto per godersi la famiglia.

I film trasmessi su Sky

Stasera in Tv 24 dicembre. Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, va in onda il film animazione del 2000, Trolls world tour. Poppy e Branch scoprono che alcuni tribù di Troll sono state separate in base al genere musicale a cui sono dediti. La perfida Barb, regina dell’hard rock, vuole sterminare tutti i rivali.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film western del 1992, L’ultimo dei mohicani con Daniel Day-Lewis. Il mohicano Chingachgook, insieme ai figli Uncas e Hawkey cercano di salvare dagli Uroni le figlie di un comandante inglese. Ma devono scontrarsi con una tribù ostile.

Invece su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2018, Remi con Melaume Paquin. Remi, orfano di 10 anni, viene affidato ad un musicista di strada che si esibisce in compagnia del suo cane e della sua scimmietta. Durante il viaggio Remi tenta di ricostruire il suo passato.

Invece Sky Cinema Action, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2019, Wolf call-minaccia in alto mare con Francois Civil. Un addetto al sonar su un sottomarino francese è in grado di riconoscere qualsiasi rumore. Quando però un giorno commette un errore rischia di mettere in pericolo l’intero equipaggio.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2009, Angeli e demoni, con Tom Hanks. Il professor Robert Langdon, esperto in simbologia, ha solo poche ore a disposizione per poter sventare una terribile scongiura che potrebbe distruggere la città del Vaticano.