Stasera in TV mercoledì 17 febbraio 2021. Porta a porta festeggia 25 anni con una puntata speciale. Ospiti e ricordi per un appuntamento che riserva molte sorprese ai telespettatori. Ecco nei dettagli la programmazione delle reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in TV mercoledì 17 febbraio 2021

Questa sera alle 22:20 una puntata speciale di Porta a porta dal titolo Porta a porta 25 anni con Bruno Vespa. il conduttore ricorda celebra il compleanno del suo talk-show uno dei principali del panorama politico televisivo italiano.in studio molti ospiti e immagini di repertorio che ne ricordano il lungo excursus.

Su Rai2 alle 21:20 la quarta puntata del reality La caserma. A Levico, in Trentino, i 21 ragazzi sono pronti per affrontare una nuova giornata piena di attività tra addestramento, sfide individuali e di squadra. Le ragazze sono 6 e tra di loro c’è Linda Mauri una studentessa universitaria e modella della provincia di Monza Brianza.

Su Rai 3 alle 21:20 una nuova puntata di Chi l’ha visto? il programma dedicato alle persone scomparse oggi torna a parlare di un caso del 2004. si tratta di Giuseppe Bruno un tabaccaio della provincia di Enna padre di quattro figli scomparso a 52 anni.

Programmi Mediaset

Rete 4 alle 21:20 Barbara Palombelli conduce l’appuntamento settimanale con Stasera Italia speciale. Al centro del talk show politico e di attualità ci sono soprattutto gli eventi che riguardano la nascita del nuovo governo Draghi. Dubbi interrogativi e certezze sono al centro del dibattito con molti ospiti in studio.

Subito dopo alle 24.00 Stella Pende conduce Confessione Reporter.

Su Canale 5 alle 21:20 la seconda puntata di L’Amore strappato. La serie è interpretata da Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro. In questa puntata Rosa si batte per cercare di far scagionare il marito Rocco dalla infamante accusa di avere abusato della propria bambina Arianna. Presto la coppia scopre che la figlia è stata affidata ad un altro nucleo familiare. E mentre Rocco tenta di catturare l’attenzione dei mass media, a casa di Rosa si presenta un uomo che sostiene di sapere dove si trova la bambina.

Su Italia 1 alle 21:20 il film Jason Bourne. Si tratta di una pellicola del 2016 di produzione statunitense. Jason Bourne dopo aver scoperto la sua vera identità scompare nel nulla. Trascorrono 10 anni e l’uomo vive in un paesino della Grecia dove si guadagna la vita partecipando ad incontri clandestini di pugilato.

La7, NOVE, Tv8

Su La7 alle 21:15 il programma Atlantide storie di uomini e mondi. Il conduttore e giornalista Andrea Purgatori torna a parlare ai telespettatori di storie di uomini e di mondi. La trasmissione potrebbe però essere sostituita da uno speciale maratona Mentana dedicato alla attuale situazione politica.

Su NOVE alle 21:25 la nuova puntata di Accordi e disaccordi. Andrea Scanzi e Luca Sommi parlano di informazione, approfondimento e attualità. Il programma dura soltanto 45 minuti ma il dibattito è serrato e i conduttori cercano di trovare quali sono i punti di accordo e di disaccordo tra i protagonisti di ogni puntata.

Su Tv8 alle 21:30 va in onda la nuova puntata di Italia’s Got talent. Il programma propone nuove performance di protagonisti che spaziano su discipline differenti e mostrano il proprio talento. Nel team della giuria ci sono Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Accanto a loro lo chef Joe Bastianich. Presenta Lodovica Comello.

Film Sky

Su Sky Cinema Uno alle 21.20 va in onda il film Come ti ammazzo il bodyguard. La pellicola è di produzione statunitense ed è datata 2017. Un bodyguard è costretto a trascorrere 24 ore con il suo peggior nemico da anni. Ha l’incarico di proteggerlo. E trascorreranno 24 ore di pura follia.

Su Sky Cinema Due alle 20:05 va in onda il film dal titolo Qualcosa di meraviglioso. Si tratta di un film francese del 2019 con Hassan Ahmed. Nel cast anche Gérard Depardieu. Costretti a fuggire dal Bangladesh padre e figlio lasciano la famiglia per trasferirsi a Parigi. Al loro arrivo iniziano una vera e propria corsa per ottenere asilo politico. Non sarà molto facile, anzi affrontano ogni tipo di pericolo.