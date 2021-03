Stasera in tv giovedì 11 marzo 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv giovedì 11 marzo 2021. Rai 1 manda in onda l’ultimo appuntamento con la fiction Che Dio ci Aiuti 6 con Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi. Iris, invece, trasmette il film azione Testimone Involontario.

Stasera in Tv giovedì 11 marzo 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette gli ultimi episodi della fiction Che Dio ci aiuti 6 con Elena sofia Ricci. Nell’episodio Il fine giustifica i mezzi Suor Angela fa un’importante scoperta sul padre ma non sa se sia il caso di confidarsi anche ad Erasmo. Nico invece sta preparando le nozze con il supporto di Monica mentre Carolina è sempre più cupa.

Nell’episodio La notte più bella Erasmo non sembra essere meravigliato della confessione di Suor Angela sul conto di Primo e ciò la indispettisce. E’ finalmente giunto il giorno delle nozze tra Nico e Ginevra ma a causa di alcuni previsti il matrimonio rischia di saltare.

Guest star dell’ultimo appuntamento della sesta stagione è l’attore turco Can Yaman che partecipa in un cameo.

Rai 2, alle 21:20, va in onda la prima puntata del programma Anni 20. Francesca Parisella conduce il nuovo format basato su servizi, inchieste e reportage finalizzati all’analisi dei temi più stretti di attualità. Tra gli argomenti della prima puntata: le lunghe liste d’attesa per le cure per i malati non affetti da Covid ma da altre patologie. Ed un’inchiesta sul cibo a domicilio. Presenti in puntata, tra gli altri, Enrico Ruggeri ed Alessandro Giuli.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda l’ultimo appuntamento con lo show Lui è peggio di me. Giorgio Panariello e Marco Giallini si alternano in sketch, monologhi e lasciano spazio anche a momenti musicali. Ospiti della puntata sono: Dario Ballantini, Franco Di Mare, Enzo Miccio, Raul Cremona, Leonardo Fiaschi, Sigfrido Ranucci. E ancora Mara Venier, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Piero Pelù, Edoardo Bennato.

Stasera in Tv giovedì 11 marzo 2021, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della filiera alimentare del Made in Italy che sta affrontando molte difficoltà tra pandemia e restrizioni europee. Focus anche sull’immigrazione e sulla terza ondata dei contagi. Ospiti: Maurizio Gasparri, Beatrice Lorenzin, Giovanni Donzelli e Vittorio Sgarbi.

Canale 5, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2017, Wonder Woman con Gal Gadot. Il pilota americano Steve Trevor si schianta su l’Isola di Themyscira dove incontra Diana alla quale racconta che il Pianeta Terra è in pericolo. Insieme affrontano il Dio della Guerra Ares, che ha intenzione di annientare l’umanità.

Su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film commedia del 2015, Vacanze ai caraibi con Christian De Sica. Mario e Gianna non vogliono che la figlia sposi un uomo molto più grande di lei e fanno di tutto per ostacolare le nozze mentre Adriano, appassionato di tecnologia, deve riuscire a sopravvivere senza wifi su un’isola deserta. Fausto e Claudia invece si incontrano su una nave da crociera, si innamorano e fuggono insieme.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa della terza ondata dei contagi con le sue ripercussioni in ambito politico, economico e sanitario. Focus anche sulle somministrazioni vaccinali, che variano tra le Regioni.

NOVE, alle 21.25, trasmette il docu reality in prima tv Cambio Moglie. Due famiglie decidono di scambiarsi la consorte per sette giorni. La “seconda” moglie può imporre nuove regole alla famiglia ospitante, modificandone le abitudini.

I film stasera su Iris, La 5

Iris, alle 21.00, trasmette il film azione del 1999, Testimone involontario con Keenen Ivory Wayans. Il sergente James Dunn viene condannato alla sedia elettrica per l’omicidio del suo superiore. Ma per evitare la pena di morte gli viene offerta un’alternativa. Può continuare a vivere solo se riuscirà ad eliminare un trafficante di armi biologiche.

Su Cine34, alle 21.10, è previsto il film commedia del 1976, Squadra Antiscippo con Tomas Milian. Il maresciallo Nicola Giraldi sta indagando su un caso in cui è coinvolto Achille Pettinari il quale ha sottratto ad un americano una valigetta contenente 5 milioni di dollari, frutto di un sequestro di persona. Giraldi intende arrestare entrambi.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2016, Attacco al potere 2 con Gerard Butler. Il Primo Ministro Inglese muore in circostanze misteriose. Nel giorno del suo funerale partecipano alla cerimonia tutti i Leader mondiali. Ma i presenti non sanno che qualcuno ha intenzione di ucciderli.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2006, We are Marshall con Gerard Butler. A seguito di un incidente aereo, perdono la vita i giocatori della squadra di football della Marshall University. All’allenatore Jack Lengyel viene affidato il compito di riscostruire la squadra, non dimenticando di onorare i membri della formazione precedente.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2016, Che vuoi che sia con Edoardo Leo. Claudio ed Anna, entrambi precari, vorrebbero aver un figlio. Pensando ad un modo per ottenere maggiori guadagni decidono di pubblicare sul web un video a luci rosse. Il filmato ottiene un successo inaspettato.

Stasera in Tv giovedì 11 marzo 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, manda in onda il film thriller del 2018, Hotel Artemis con Jodie Foster. Anno 2028. Un gruppo di criminali prende d’assalto un Istituto di Credito di Los Angeles. Durante il colpo il capo della banda viene gravemente ferito. I suoi collaboratori lo portano all’Hotel Artemis, una struttura alberghiera nella quale si nasconde in realtà una clinica per criminali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2020, Fukushima 50 con Ken Watanabe. Giappone, 2011. Un violento Tsunami colpisce duramente la centrale nucleare di Fukushima. Alcuni scienziati tentano di mettere in sicurezza i reattori della centrale per scongiurare un’altra irrimediabile catastrofe.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film commedia del 1990, Papà è un fantasma con Bill Cosby. Elliot, rimasto vedovo, si sente in colpa perché si è reso conto di essere sempre stato un padre assente. Vorrebbe dedicare maggior tempo ai propri figli ma è molto impegnato nel lavoro. Quando perde la vita in un incidente assume le sembianze di un fantasma e ne approfitta per sistemare alcuni questioni che aveva lasciato in sospeso.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2017, Blood money- a qualsiasi costo con John Cusack. Tre amici decidono di fare un’escursione nella natura e trovano casualmente un’ingente somma di denaro. Vorrebbero scappare con il bottino ma il malvivente che lo ha nascosto è tornato per recuperare la refurtiva.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2014, Bad country- affari di famiglia con Willem Dafoe. Il detective Bud Carter vuole sgominare una pericolosa banda criminale. Per farlo si avvale della collaborazione del sicario Jesse Weiland, attualmente in carcere, che ha deciso di collaborare con la giustizia.

