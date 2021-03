Condividi su







Stasera in tv 17 marzo 2021. In prima serata su Rai 1 Green Book. Su Rai 3 Chi l’ha visto? mentre su Canale 5 va in onda Sole a catinelle con Checco Zalone.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 17 marzo 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 21:25 Green Book il film del 2018 diretto da Peter Farrelly, vincitore di tre premi Oscar nel 2019. La pellicola ha come protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali e racconta l’amicizia tra un buttafuori italo-americano e un pianista afroamericano nell’America negli anni Sessanta. La vicenda si basa sulla storia vera del compositore Don Shirley e l’attore Tony Lip.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Rocco Schiavone. Torna in prima serata la quarta stagione della serie tv di genere poliziesco. Marco Giallini interpreta il vicequestore Rocco Schiavone, dal carattere burbero. In questa nuova stagione il protagonista sta ancora cercando di abituarsi al clima rigido della città di Aosta, dove è stato trasferito per motivi disciplinari.

Insieme ai suoi colleghi avrà il compito di approfondire due indagini particolarmente complesse: la prima riguarda il gioco d’azzardo e viene raccontata questa sera.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce l’appuntamento consueto con la trasmissione. Nell’episodio di questa sera il programma svela novità esclusive su Benno Neumair, figlio della coppia di Bolzano assassinata. Il programma affronta poi il caso di Stefano e Alessandro, due ragazzi scomparsi in modalità analoga, a poche settimane di distanza.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Blade Runner 2049. Diretto da Denis Villeneuve, la pellicola del 2017 è il sequel del film cult Blade Runner di Ridley Scott. La vicenda si svolge trent’anni dopo gli eventi del primo film, e ha come protagonista l’agente K, interpretato da Ryan Gosling. Il nuovo blade runner si imbatte nella scoperta di un segreto con il potenziale di cambiare le sorti dell’intera società. Harrison Ford torna nel ruolo di Rick Deckard, ex cacciatore di replicanti. L’agente K avrà bisogno proprio della sua esperienza.

Rai 5 propone alle 21.15 Morte a Venezia. L’opera teatrale si svolge al Teatro La Fenice di Venezia, con la direzione del Maestro Bruno Bartoletti. Protagonisti sul palco, Marlin Miller, Scott Hendricks, Alessandro Riga e Danilo Palmieri. La regia teatrale, le scene ed i costumi sono di Pier Luigi Pizzi.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 Sole a catinelle. Interpretata da Checco Zalone, la pellicola del 2013 è il terzo film che ha come protagonista il comico pugliese. Checco affronta un momento di difficoltà nella propria vita. Il suo lavoro come venditore di aspirapolvere non procede bene, e la situazione familiare è altrettanto faticosa. Nonostante tutto, alla fine dell’anno scolastico il figlio Nicolò ottiene una pagella perfetta. Checco è quindi costretto a dover mantenere la promessa fatta di portare il bambino in vacanza.

Su Rete 4 dalle 20.30 e poi in prima serata l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. In onda questa sera sul canale il programma di approfondimento curato dalla redazione del TG4. Stasera si affrontano in studio le novità politiche e di cronaca più rilevanti dell’ultimo periodo.

Italia 1 propone alle 21.20 Edge of Tomorrow – Senza domani. Il film di fantascienza del 2014 è diretto da Doug Liman ed interpretato da Tom Cruise ed Emily Blunt. La razza extraterrestre dei Mimics ha invaso il pianeta e distrutto l’umanità. In una brutale offensiva, il militare Bill Cage perde la vita. Tuttavia, Cage si risveglia inaspettatamente, incastrato in un loop temporale. Costretto a rivivere la stessa battaglia, costruirà assieme all’agente Rita Vrataski la tattica vincente.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Il programma di approfondimento culturale è condotto da Andrea Purgatori.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata di questa sera prevede gli interventi del direttore de La Stampa Massimo Giannini e del virologo Fabrizio Pregliasco per affrontare il caso Astrazeneca. Ospite fisso della trasmissione Marco Travaglio.

Real Time alle 21.25 trasmette Matrimonio a prima vista Italia. Nel nuovo episodio del reality show prodotto da Discovery Italia, le coppie appena sposate partono per il viaggio di nozze. Santa e Salvatore raggiungono una baita in montagna, mentre Fabio e Clara visitano un romantico castello.

Rai Movie, La 5, Iris

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda L’ultimo bacio. Diretto da Gabriele Muccino, il film del 2000 racconta la relazione di Carlo e Anna. Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno interpretano una giovane coppia in attesa di un figlio. Tuttavia, il rapporto si incrina quando Carlo incontra Francesca (interpretata da Martina Stella), una spensierata ragazza di 18 anni. Nel cast anche Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti e Pierfrancesco Favino.

La 5 trasmette alle 21.10 L’A.S.S.O. nella manica. La pellicola del 2015 si basa sulla vita di Bianca (interpretata da Mae Whitman), una comune adolescente acqua e sapone. Mentre le sue migliori amiche sono due ragazze molto popolari e invidiate in tutta la scuola, Bianca ha un carattere semplice. Nel momento in cui si accorgerà della differenza tra loro, cercherà di cambiare sé stessa.

Iris alle 21.00 propone A history of violence. Il film di genere thriller del 2005 è diretto da David Cronenberg. Viggo Mortesen interpreta Tom Stall, padre di famiglia e gestore di una tavola calda. La sua vita subisce una svolta nel momento in cui due rapinatori fanno irruzione nel suo locale. Tom reagisce uccidendo i malviventi e diventando così un fenomeno mediatico. Il boss della mafia Carl Fogarty (Ed Harris), avendolo visto in tv, lo scambia per un delinquente che nel passato lo aveva ferito.

Stasera in tv 10 marzo 2021 – I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.15 Arthur & Merlin: Cavalieri di Camelot. Diretto da Giles Alderson, il film del 2020 riprende la leggenda di Re Artù. Richard Short interpreta Artù, il cui regno si trova ora nelle mani del figlio illegittimo. Per spodestare l’usurpatore e riportare la giustizia a Camelot, Artù riunisce assieme a Merlino (Richard Brake) i Cavalieri.

Sky Cinema Due propone alle 21.00 Monster School. Il film di animazione del 2020 ha come protagonista Danny, un brillante studente. Inaspettatamente, viene trasferito in un misterioso collegio invaso da mostruose creature.

Condividi su