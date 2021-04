Condividi su







Stasera in tv martedì 6 aprile 2021. La prima serata di Rai 1 trasmette la miniserie Leonardo. Su Rai 3 va in onda #cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, mentre su Italia 1 Le Iene show.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 6 aprile 2021 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda Leonardo. Stasera in tv 6 aprile prosegue la miniserie incentrata sulla figura di Leonardo Da Vinci, ideata da Frank Spotnitz. Aidan Turner interpreta la figura enigmatica di Leonardo affiancato da Matilda De Angelis nel ruolo di Caterina da Cremona e Giancarlo Giannini ovvero Andrea del Verrocchio.

In questo episodio il personaggio di Leonardo si trova presso la corte degli Sforza, a Milano. Nonostante abbia ricevuto una nuova commissione – un affresco dell’Ultima cena – non riesce a concentrarsi sull’opera. La prematura morte della moglie di Ludovico ha infatti turbato profondamente Leonardo, che si rivolge ai suoi amici per ottenere aiuto.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Un’ora sola vi vorrei. In onda il programma comico di Enrico Brignano, che si occupa di satira e di costume tramite un’ottica improntata al divertimento. La puntata di questa sera prevede Nina Zilli in qualità di ospite e la partecipazione dell’attrice Marta Zoboli.

Su Rai 3 alle 21.20 in onda #cartabianca con Bianca Berlinguer. Nella puntata di stasera la conduttrice affronta le previsioni di chiusura per il mese di aprile. Le differenti regioni del Paese variano da zona arancione a zona rossa, con forti ripercussioni sul piano economico. Sospesa la partecipazione di Andrea Scanzi durante la trasmissione.

Rai 4 trasmette alle 21.25 Miss Bala – Sola contro tutti. Il film del 2019 è diretto da Catherine Hardwicke ed interpretato da Gina Rodriguez. La pellicola racconta la vita di Gloria, una make-up artist latino-americana che, in seguito al rapimento di una sua cara amica, decide di combattere un pericoloso cartello della droga messicano per vendicare l’accaduto.

Rai 5 propone alle 21.15 Il cliente. La pellicola del 2016 è diretta da Asghar Farhadi. I protagonisti sono Rana ed Emad, una coppia di attori di origine iraniana. Per dedicarsi alla messa in scena di un’opera teatrale, affittano un appartamento da un collega della compagnia. Tuttavia, la casa era precedentemente appartenuta ad una prostituta. Nel cast, Taraneh Alidoosti e Shahab Hosseini.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Fuori dal coro. Il programma di attualità e approfondimento è condotto da Mario Giordano. Questa sera la trasmissione compie un’analisi della situazione sanitaria, economica e sociale a più di un anno dall’inizio della pandemia. Nel corso della puntata verrà poi dedicato ampio spazio a nuovi aggiornamenti riguardo l’inchiesta sulle mascherine pericolose: da quelle in stoffa a quelle con certificazioni non idonee. Sono inoltre previsti gli interventi di Iva Zanicchi, Paolo Del Debbio e Vittorio Feltri.

Canale 5 trasmette alle 21.00 l’attesa partita di Champions League Real Madrid – Liverpool.

Italia 1 propone alle 21.20 Le Iene Show. L’appuntamento con Le Iene di stasera martedì 6 aprile è condotto, come di consueto, da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La Gialappa’s Band accompagna con le voci fuori campo, inchieste e scherzi, e interagisce con i conduttori.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 l’appuntamento settimanale con diMartedì. Il talk show condotto da Giovanni Floris si occupa di politica e attualità, toccando temi di cultura, costume e società. La puntata di questa sera analizza le conseguenze economiche delle chiusure che l’Italia affronterà durante il prossimo mese. La trasmissione dedica inoltre spazio alla campagna vaccinale in corso.

Nove propone alle 21.25 Man on fire – Il fuoco della vendetta. Il film action del 2004 è diretto da Tony Scott. Danzel Washington interpreta John Creasy, ex-agente della CIA ora dipendente dall’alcool. Ad aiutarlo sarà un amico che lo ingaggia per un nuovo lavoro: diventare la guardia del corpo della figlia di un potente uomo d’affari messicano.

Real Time trasmette alle 21.20 un nuovo episodio di Primo Appuntamento. Stasera in tv martedì 6 aprile il conduttore Flavio Montrucchio racconta l’appuntamento al buio di coppie che si incontrano per la prima volta nel Ristorante romano Geco. Nel caso ci sia affinità tra i protagonisti della puntata, la conoscenza continuerà lontano dalla telecamera.

Rai Movie, La 5, Iris

Rai Movie propone alle 21.10 Un’estate in Provenza. Il film del 2014 è diretto da Rose Bosch ed interpretato da Jean Reno, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux e Lukas Pelissier. La pellicola ha come protagonisti tre fratelli parigini che si recano in Provenza per trascorrere le vacanze nella fattoria del nonno. Nonostante gli iniziali scontri con quest’uomo burbero e rigido, i nipoti presto riusciranno a far riemergere il lato più affettuoso del loro nonno.

La 5 trasmette alle 21.10 L’Isola dei Famosi 2021. Si tratta di una puntata in replica, trasmessa in diretta il giorno precedente e condotta, come di consueto, da Ilary Blasi. I famosi concorrenti hanno come scopo principale la sopravvivenza sull’isola.

Su Iris alle 21.00 va in onda Il grande giorno di Jim Flagg. La pellicola di genere western del 1969 è diretta da Burt Kennedy. Robert Mitchum interpreta Jim Flagg, lo sceriffo del villaggio di Progress. Tuttavia, viene destituito per aver cercato di istigare i cittadini contro una banda di fuorilegge.

Stasera in tv 6 aprile 2021 – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno propone alle 21.15 The Double – Doppia identità. Nel film action del 2011 diretto da Michael Brandt, Richard Gere interpreta Paul Shepherdson, ex agente della CIA. Nonostante la pensione, un caso lasciato irrisolto durante la sua carriera lo tormenta. Paul non è mai riuscito a risalire alla vera identità di un pericoloso killer sovietico.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Monster School. Il film di animazione del 2020 ha come protagonista Danny, un brillante studente. Inaspettatamente, viene trasferito in un misterioso collegio invaso da mostruose creature.

