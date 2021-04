Condividi su







Stasera in tv 7 aprile 2021. Su Rai 1 il film commedia Modalità aereo. Su Rai 3 Chi l’ha visto? mentre su Canale 5 prosegue la serie Svegliati amore mio.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 7 aprile 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 21.25 Modalità aereo, commedia del 2019 di Fausto Brizzi. Paolo Ruffini interpreta Diego, un imprenditore privo di scrupoli, ricco e famoso. In partenza per l’Australia, Diego smarrisce il proprio smartphone che viene trovato da Ivano (Pasquale Petrolo, ovvero Lillo), inserviente dell’aeroporto. Tuttavia, anziché restituirlo, Ivano decide di tenere il telefono e approfittare della fama digitale del proprietario. Sono presenti nel cast anche Caterina Guzzanti, Dino Abbrescia e Violante Placido.

Rai 2 trasmette alle 21.20 Game of Games – Gioco loco. Stasera in tv 7 aprile 2021 il gioco a quiz condotto da Simona Ventura. Il format americano Game of Games, riadattato alla televisione italiana, prevede una serie di giochi originali. I concorrenti della serata sono Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show.

Su Rai 3 alle 21.20 va in onda Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce l’appuntamento con la trasmissione che si occupa dei più importanti casi di cronaca nera italiani. La puntata di questa sera è dedicata alla scomparsa di Denise Pipitone. Verranno rivelati gli ultimi aggiornamenti sul rapimento della bambina siciliana, accaduto 17 anni fa. Difatti, grazie al programma, è stata ritrovata una ragazza somigliante alla bimba con un età compatibile.

Rai 4 trasmette alle 21.20 Seven Sisters. Il film del 2017 è diretto da Tommy Wirkol ed interpretato da Naomi Rapace e Willem Defoe. In un futuro distopico, ogni nucleo familiare può concepire un solo bambino. Tuttavia, una famiglia è composta in segreto da sette sorelle gemelle, totalmente identiche, (interpretate da Naomi Rapace), ed il loro nonno. Ogni ragazza ha il permesso di uscire di casa una volta la settimana, a patto di non rivelare il proprio segreto. Fino a quando una sparisce…

Rai 5 propone alle 21.15 Adriana Lecouvreur. Il film – opera del 2021 è prodotto dal Teatro Comunale di Bologna. La regia televisiva è di Arnalda Canali. Asher Fisch dirige l’opera di Francesco Cilea, mentre il soprano Kristine Opolais interpreta il ruolo della protagonista.

Programmi Mediaset

Canale 5 trasmette alle 21.20 Svegliati amore mio. Stasera in tv 7 aprile 2021 prosegue la fiction scritta e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Sabrina Ferilli interpreta Nanà, la cui figlia Sara soffre di una grave leucemia. Nanà da tempo sospetta che la malattia possa essere collegata all’acciaieria vicino la loro casa. Per questo motivo, decide di organizzare una manifestazione intenta a svelare la cattiva gestione della fabbrica.

Su Rete 4 alle 20.30 l’appuntamento con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Subito dopo Tg4 Speciale programma di approfondimento curato dalla redazione del TG4. In studio si affrontano le novità politiche e di cronaca più rilevanti dell’ultimo periodo.

Italia 1 propone alle 21.20 Kong: Skull Island. Il film del 2017 è il reboot del franchise di King Kong. Nel 1971, una spedizione composta di esploratori, scienziati e soldati parte per un’isola del Pacifico. Alla ricerca di tracce di creature preistoriche, i protagonisti entrano inconsapevolmente nel regno del potente Kong. Nel cast Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman e Brie Larson.

La7, Nove, Real Time

Su La7 alle 21.15 va in onda Atlantide, storie di uomini e di mondi. Stasera in tv 7 aprile 2021, torna il programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori.

Su NOVE alle 21.25 va in onda Accordi e Disaccordi. Il talk show di attualità è condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata di questa sera affronta il pressing eseguito dalle Regioni nei confronti del Governo per la riapertura delle attività lavorative. In qualità di ospiti, il direttore di Microbiologia clinica e virologia dell’Ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo e lo scrittore Gianrico Carofiglio.

Real Time alle 21.25 trasmette Matrimonio a prima vista Italia. Il reality show prodotto da Discovery Italia segue la vita di tre coppie, selezionate da un team di esperti. Il programma mette alla prova i giovani sposi, che si sono conosciuti per la prima volta all’altare, per comprendere se sono davvero compatibili.

Rai Movie, La 5, Iris

Su Rai Movie alle 21.10 va in onda Il sindaco del rione Sanità. Mario Martone dirige la trasposizione della pièce teatrale di Eduardo De Filippo. Il protagonista è Antonio Barracano (interpretato da Francesco Di Leva), Sindaco del rione Sanità. Don Antonio amministra la giustizia del rione secondo i suoi personali criteri, anche al di fuori della legalità. Da lui si reca Rafiluccio Santaniello, un giovane deciso ad uccidere il padre ed in cerca di aiuto. Don Antonio, riconoscendo la stessa sete di vendetta che lo guidava da ragazzo, decide invece di intervenire per riconciliare il rapporto.

La 5 trasmette alle 21.10 The Perfect Man. La pellicola del 2005 è diretta da Mark Rosman ed interpretata da Hilary Duff. L’attrice interpreta Holly, una ragazza che ha spesso cambiato residenza a causa delle relazioni sentimentali della propria madre. Ogni qualvolta che la storia d’amore finiva, Holly e sua mamma si trasferivano. Ora che si trovano nella città di New York, la protagonista è intenzionata a trovare l’uomo perfetto per sua madre, in modo da mettere le radici una volta per tutte.

Iris alle 21.00 propone Salvate il soldato Ryan. Il film cult del 1998 di Steven Spielberg ha come protagonisti Tom Hanks, Giovanni Ribisi, Paul Giamatti e Matt Damon. Durante la Seconda guerra mondiale, in Normandia, il capitano Miller (Tom Hanks) viene incaricato dallo stato maggiore di rintracciare il soldato James Ryan (Matt Damon), unico superstite di quattro fratelli.

Stasera in tv 7 aprile 2021 – I film di Sky

Sky Cinema Uno trasmette alle 21.15 World War Z. Nella pellicola del 2013 diretta da Marc Forster, Brad Pitt interpreta Gerry Lane, impiegato delle Nazioni Unite. Lane è costretto a fare i conti con una terribile epidemia che minaccia di cancellare l’umanità. Avrà 90 giorni di tempo per salvare la propria famiglia e l’intera specie umana.

Sky Cinema Family propone alle 21.00 In kayak verso casa. Il film per famiglie ha come protagonista Ella, una ragazza di 14 anni che abita nella Columbia Britannica. In seguito alla morte di suo zio, deve prenderne le veci e parlare a suo nome contro la costruzione di un oleodotto che porterebbe il traffico di petroliere proprio nelle acque della sua città natale. Per questo motivo, decide di percorrere le rive della Great Bear Rainforest in kayak.

Condividi su