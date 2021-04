Stasera in tv giovedì 22 aprile 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 22 aprile 2021. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Cine34, invece, propone il film commedia Io loro e Lara con Carlo Verdone.

Stasera in Tv giovedì 22 aprile 2021, programmazione Rai

Rai 1 , alle 21:30, trasmette la fiction Un passo dal cielo 6- I guardiani con Daniele Liotti. Nell’episodio Tanatosi Francesco e Vincenzo si occupano del caso di una donna, ingegnere mineraria, trovata in fin di vita. Nel corso delle indagini scoprono che ciò che le è accaduto potrebbe essere collegato ad altri delitti che si sono verificati negli ultimi tempi. Vincenzo, infine, dopo aver fatto un’importante scoperta sul conto Francesco è obbligato a prendere delle decisioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro amicizia.

Rai 2, alle 21:20, propone il programma di attualità Anni 20 . Francesca Parisella si occupa, tra gli altri, delle riaperture dei ristoranti e delle attività ricreative e sportive. Focus anche sull’aumento della criminalità a causa della crisi economica legata alla pandemia. Ospiti della puntata: Enrico Brignano, Gianrico Carofiglio e Paolo Crepet, per un’analisi su quanto le restrizioni abbiano influenzato sulla nostra psiche.

Rai 3, alle 21.25, manda in onda la nuova edizione di Amore Criminale. Nella prima puntata Veronica Pivetti ripercorre la storia della trentacinquenne Manuela Bailo. E’ stata uccisa nel 2018 dall’amante Fabrizio Pasini, sposato con due figli. Segue anche la prima puntata dello spin-off Sopravvissute condotto da Matilde D’Errico.

Stasera in Tv giovedì 22 aprile 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del calendario delle riaperture e dell’introduzione del Green Pass. Focus anche sui cittadini che si sono vaccinati senza averne diritto, penalizzando di conseguenza le categorie più fragili. Ospiti della puntata: Mauro Corona, Flavio Briatore, Daniela Santanché, Andrea Ruggeri, Stefano Fassina e Gennaro Migliore.

Canale 5, alle 21.25, trasmette L’Isola dei famosi con Ilary Blasi. Nell’undicesima puntata del reality sbarcano in Honduras quattro nuovi naufraghi. Si tratta di Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia. I telespettatori inoltre scoprono chi è la concorrente eliminata tra Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma.

Su Italia 1, alle 21.25,va in onda il film azione del 2017, Security con Antonio Banderas. Eddie Deacon, ex agente, lavora come guardia giurata nel centro commerciale di uno dei quartieri più malfamati della città. Un giorno incontra una bambina, che è stata la testimone di un crimine. Decide di proteggerla contro chi ha intenzione di ucciderla prima che possa rivelare la verità durante il processo.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, manda in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa della crisi economica e delle riaperture delle attività commerciali e culturali. Proseguono le inchieste sui vaccini e sulle mascherine non certificate.

NOVE, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2012, E io non pago con Jerry Calà. Il Maresciallo della Guarda di Finanza Signorelli ed il Brigadiere Riva vengono mandati sotto copertura in un villaggio turistico in Sardegna. E’ stato affidato loro il compito di indagare su un giro di evasione fiscale.

I film stasera su Paramount, Cine 34

Su Paramount Network, alle 21.00, va in onda il film commedia del 2003, Come farsi lasciare in 10 giorni con Kate Hudson. La giornalista Andy deve scrivere un articolo su come convincere il partner a farsi lasciare in poco più di una settimana. Incontra Benjamin che nello stesso arco di tempo deve riuscire a conquistare una donna.

Cine34, alle 21:00, propone il film commedia del 2010, Io loro e Lara con Laura Chiatti e Carlo Verdone. Il missionario Don Carlo torna a Roma dopo un periodo trascorso in Africa. Sembra aver perso la vocazione ma nessun membro della famiglia si accorge del suo malessere. I fratelli hanno il terrore di perdere l’eredità perché il padre vuole sposare la badante.

I film trasmessi su Premium

Su Premium Cinema 1, alle 21.15,è previsto il film azione del 2008, Wanted con James McAvoy. Il giovane Wes incontra una donna misteriosa che gli rivela che suo padre, morto da tempo, era uno dei membri di un gruppo di killer dotati di poteri extrasensoriali. Anche Wes ha ereditato il dono e per tale ragione vuole convincerlo a seguire le orme del genitore.

Premium Cinema 2 , alle 21.15, trasmette il film documentario del 2017, Le meraviglie del mare. Il regista Jean-Michel ha intrapreso un lungo viaggio, durato 3 anni, con i suoi due figli. Partendo dalle isole Fiji sono arrivati fino alle Bahamas, esplorando territori sconosciuti.

Premium Cinema 3, alle 21.15, propone il film commedia del 2011, Anche se amore non si vede con Ficarra e Picone. Gli amici Salvo e Valentino gestiscono una piccola società che si occupa di servizi per il turismo. Quando Valentino viene lasciato dalla fidanzata Gisella, Salvo farà di tutto per trovargli un’altra compagna.

Stasera in tv 22 aprile 2021, i film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film azione del 2018, Acts of violence con Bruce Willis. Roman, ex militare, viene a conoscenza che la sua fidanzata è stata rapita da alcuni trafficanti di esseri umani. Decide così di entrare in azione per liberarla avvalendosi del supporto dei fratelli e di un poliziotto incorruttibile.

Sky Cinema Due, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2020, Gli indifferenti con Beatrice Grannò. Mariagrazia chiede continuamente prestiti al suo amante e manager tuttofare Leo. Ma quando i suoi figli, Carla e Michele, scoprono che l’uomo sta tramando alle sue spalle decidono di intervenire esortandola a prendere le distanze da lui.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2020, Trash. Slim è una scatola che vive con gli amici Bubbles e Pat in un mercato. Un giorno li convince a seguirlo nel suo viaggio alla ricerca della Piramide Magica. E’ un luogo dove ai rifiuti viene concessa un’altra chance.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00,va in onda il film western del 1994, Maverick con Mel Gibson. Bret Maverick, giocatore d’azzardo, decide di partecipare ad un torneo di poker e perde una cospicua somma di denaro. E’ costretto a fuggire in quanto inseguito da alcuni abili pistoleri.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00,trasmette il film thriller del 2017, La ragazza nella nebbia con Toni Servillo. L’ispettore Vogel si occupa di un’adolescente scomparsa in un paesino disperso tra le Alpi. Ben presto scopre che nel caso è coinvolto uno psichiatra che presta servizio nell’ospedale del luogo.

