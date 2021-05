Stasera in tv venerdì 14 maggio 2021, I programmi in onda

Condividi su







Ecco quando finiscono i principali programmi sulle reti Rai e Mediaset. La stagione televisiva 2020/2021 sta volgendo al termine e di conseguenza le principali trasmissioni chiudono i battenti per lasciare spazio al palinsesto estivo.

Programmi Rai 1, quando finiscono

Su Rai 1 Unomattina con Marco Frittella e Monica Giandotti è in onda fino a venerdì 25 giugno per poi lasciare spazio alla versione estiva della trasmissione. Nella stessa giornata si svolge l’ultima puntata di Storie Italiane, alle 9:55, con Eleonora Daniele. Viene trasmesso anche il finale della prima edizione di E’ sempre mezzogiorno. Si tratta della trasmissione che ha permesso ad Antonella Clerici di tornare nella fascia del day time.

Proseguono le chiusure nell’ultimo venerdì di giugno anche per Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e La Vita in diretta con Alberto Matano.

Nella fascia preserale invece l’ultima puntata de L’Eredità con Flavio Insinna va in onda domenica 6 giugno. Il game show è sostituito dalla nuova edizione di Reazione a catena. Stessa sorte anche per I Soliti Ignoti- Il ritorno con Amadeus che torna a settembre. Nel periodo estivo, al suo posto, è previsto il classico appuntamento con Techetecheté in partenza lunedì 7 giugno.

Giovedì 10 giugno è invece la data di chiusura del programma di Bruno Vespa, Porta a porta.

Sabato 26 giugno è il turno dell’ultimo appuntamento di Italia sì con Marco Liorni in onda alle 16:45.

Domenica 27 giugno va in onda l’ultimo appuntamento di Uno Mattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi. Nella stessa giornata è prevista anche la chiusura di Domenica In con Mara Venier e A ruota libera con Francesca Fialdini.

I programmi di Rai 2 e Rai 3 in chiusura stagionale

Per quanto riguarda Rai 2 il primo programma a chiudere i battenti, salvo ripensamenti, il 20 maggio, è Anni 20 con Francesca Parisella. I Fatti vostri con Giancarlo Magalli, Samantha Togni e Salvo Sottile dovrebbe invece terminare nelle prime settimane di giugno. Al momento però non è stata ancora ufficializzata la data di chiusura.

Si sono invece già conclusi Detto fatto, Quelli che il calcio, Ore 14 e Il Filo rosso.

Su Rai 3 Report con Sigfrido Ranucci va in onda fino a metà giugno mentre la stagione di Cartabianca con Bianca Berlinguer si conclude martedì 22 giugno. Federica Sciarelli è in onda con Chi l’ha visto? fino al 30 giugno ma nel mese di luglio, il 7 e il 14, sono previsti due speciali.

Nel mese di giugno chiudono anche Tv talk con Massimo Bernardini e Che tempo che fa con Fabio Fazio.

Dopo la Rai, ecco quando finiscono i programmi Mediaset

Sul fronte Mediaset i primi programmi quotidiani a chiudere i battenti su Canale 5 sono Uomini e donne e Pomeriggio 5 che terminano venerdì 28 maggio. Due giorni dopo, il 30 maggio, è il turno di Avanti un altro con Bonolis e Laurenti.

Nel mese di giugno invece è prevista la chiusura di Forum, condotto da Barbara Palombelli, che verrà sostituito dalle repliche per tutto il periodo estivo. Mattino Cinque invece, con Francesca Panicucci e Francesco Vecchi, si allunga fino a venerdì 25 giugno. Domenica 13 giugno, infine, la rete trasmette l’ultima puntata di Striscia la notizia.

Per quanto riguarda Rete 4, il programma Fuori dal Coro con Mario Giordano va in onda fino al 28 giugno. Il talk Zona Bianca con Giuseppe Brindisi invece, che ha debuttato solo lo scorso 7 aprile, prosegue la messa in onda anche nei mesi estivi. Anche Stasera Italia andrà in onda tutta l’estate ma sarà condotta da Veronica Gentili, che già sostituisce Barbara Palombelli nella versione del weekend.

Italia 1, infine, martedì 8 giugno trasmette l’ultima puntata stagionale de Le Iene Show.

Condividi su