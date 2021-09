Linea Blu 4 settembre: Donatella Bianchi arriva a Milazzo

Condividi su







Stasera in Tv giovedì 2 settembre 2021. Rai 3 propone il film Ogni tuo respiro con Claire Foy. Su Tv8, invece, va in onda il film I delitti del Barlume-Ritorno a Pineta con Filippo Timi.

Stasera in Tv giovedì 2 settembre 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 20:30, va in onda l’incontro calcistico Italia-Bulgaria. Dopo la vittoria agli Europei la squadra capitanata da Roberto Mancini affronta la Bulgaria allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara è valida per la qualificazione ai Mondiali 2022.

Rai 2, alle 21:00, manda in onda il telefilm NCIS con Mark Harmon. Gli agenti trovano il cadavere di un cane che è stato investito da un convoglio della Marina. Gibbs decide affrontare il proprietario perché l’animale presenta dei segni evidenti di maltrattamento. Dopo essere stato arrestato, la squadra cercherà di dimostrare la sua innocenza.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2017, Ogni tuo respiro con Claire Foy. La pellicola racconta la storia vera dell’avvocato Robin Cavendish, scomparso nel 1994. Ha contratto la poliomielite all’età di 28 anni rimanendo paralizzato dal collo in giù. Grazie anche al sostegno della moglie Diana, Cavendish dedicherà tutta la sua vita alla difesa dei diritti dei disabili.

Stasera in Tv giovedì 2 settembre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 1982, Grand Hotel Excelsior con Adriano Celentano. Taddeus, dal carattere burbero, è il direttore di un lussuoso hotel. Tra gli ospiti un pugile che cerca di conquistare una cameriera e un vedovo che soggiorna nell’albergo con sua figlia.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la miniserie Aenne Burda- La donna del miracolo economico con Katharina Wackermagel. Germania 1949. Aenne Burda, sposata con l’editore Franz Burda, scopre che il marito ha da tempo una relazione extraconiugale con la segretaria dalla quale ha avuto anche una figlia. Aenne decide di non divorziare ma di realizzare una rivista di moda innovativa.

Italia 1, alle 21.25, propone il telefilm FBI: Most Wanted con Julian McMahon. Nell’episodio Amicizia Pericolosa Lacroix e la sua squadra si occupano di una donna trovata morta in un parcheggio. I sospetti ricadono sulla sua migliore amica e su un ragazzo con disturbi di personalità.

In Offesa Mortale LaCroix ha il compito di trovare un pericoloso cyberstalker che si sta vendicando di tutti coloro che hanno commesso soprusi nei suoi confronti.

Nell’episodio La Fuga Gli agenti devono arrestare due rapinatori di banche, padre e figlio, che sono fuggiti per non affrontare il processo. Devono riuscire a fermarli prima che possano procurarsi dei passaporti falsi e trovare rifugio all’estero.

Stasera in Tv, La7, TV8

La7, alle 20.35, propone il film drammatico del 1992, Scent of woman-profumo di donna con Al Pacino. Il colonnello Frank Slade, diventato cieco in seguito ad un incidente, viene assistito dal giovane studente Charlie Simms. Tra i due nascerà un forte legame.

Su Tv8, alle 21.25, va in onda il film giallo del 2020, I delitti del Barlume-Ritorno a Pineta con Filippo Timi. Massimo decide di tornare a Pineta per essere presente al funerale di un suo amico, morto suicida. Massimo però sospetta che si tratti invece di un omicidio.

I film stasera su Iris, Paramount

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2010, Green Zone con Matt Damon. Roy Miller riceve l’incarico di recarsi in Iraq per una missione. Deve trovare dei depositi nei quali sono nascosti delle armi di distruzione di massa. Nel corso delle ricerche scopre poi di essere in realtà coinvolto in un’altra operazione.

Su Paramount Network, alle 21.10, va in onda il film azione del 2003, Kill Bill volume 1 con Uma Thurman. La killer Beatrix si risveglia dal coma dopo 4 anni. La sua prossima vittima è Bill che l’ha ridotto in fin di vita nel giorno delle sue nozze.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2015, Mad Max: Fury Road con Charlize Theron. In futuro apocalittico l’Australia è ormai un territorio desertico e gli abitanti devono lottare quotidianamente per riuscire a sopravvivere. Il poliziotto Max, dopo aver perso la propria famiglia, viene catturato da un gruppo di combattenti assetati di sangue.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Dolor y gloria con Penelope Cruz. Il regista Salvador Mallo, che sta affrontando un periodo buio, ripercorre le tappe salienti della sua vita, dall’infanzia a Valencia agli inizi della propria carriera.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film commedia del 2006, Due imbroglioni e mezzo! Con Sabrina Ferilli. I coniugi Gina e Lello, dei truffatori, hanno appena rubato un’ automobile. Al loro interno trovano Nino, un bambino di 10 anni. La coppia decide di prendersi cura di lui.

Stasera in Tv giovedì 2 settembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film commedia del 2016, Non c’è più religione con Claudio Bisio. Nel piccolo paese di Porto Buio da tempo non nascono più bambini e per tale ragione i cittadini non riescono a trovarne uno che possa interpretare Gesù Bambino. Il Sindaco decide così di chiedere aiuto al capo della comunità islamica.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 1993, L’età dell’innocenza con Michelle Pfeiffer. New York, fine 800. L’avvocato Archer ha una relazione May, che appartiene ad una famiglia borghese. Tutto cambia quando Archer si innamora di una contessa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2008, La ribelle Zora con Linn Reusse. Branko, un ragazzino di 12 anni, si trova in una località turistica di mare per cercare suo padre. Quando tenta di rubare del pesce al mercato, viene salvato da Zora, il capo di una banda di orfanelli.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2014, Everly con Salma Hayek. Everly, informatrice dell’FBI, viene aggredita nel suo appartamento da un gruppo di spietati assassini che sono stati inviati dal suo ex, pericoloso capo mafia.

Su Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, va in onda il film thriller del 2017, Open Water 3- Cage Dive con Joel Hogan. Tre amici decidono di partire per l’Australia per realizzare dei filmati sulle loro immersioni insieme agli squali. Tutto si complica quando rimangono soli in mezzo all’oceano dopo il ribaltamento della loro barca.

