Chi l’ha visto? 15 settembre: novità su Denise Pipitone

Mercoledì 15 settembre, dalle 21.25 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli si occupa di alcune novità riguardanti il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004. La tv russa sarebbe riuscita a rintracciare la nomade che era con Olesya.

Viene inoltre mandata in onda l’intervista al ventiquattrenne salernitano Guglielmo Belmonte, che dopo l’appello televisivo, è stato ritrovato a Bologna. Spiega ai telespettatori le motivazioni del suo allontanamento.

Chi l’ha visto?, la diretta del 15 settembre

Nella diretta del 15 settembre Federica Sciarelli apre la puntata con un’emergenza. Paolo Vacca, 25 anni di Montalto di Castro, è scomparso a Roma lo scorso 6 settembre. E’ irreperibile perché il cellulare è spento. La zia Monica racconta di aver raccontato tutti i suoi amici senza risultati.

Chi l’ha visto? ha intervistato Guglielmo Belmonte. E’ il ventiquattrenne di Salerno, scomparso il 3 settembre, è stato ritrovato a Bologna. A lanciare l’appello la scorsa settimana erano stati i suoi amici e familiari. Il giovane racconta di essere andato via perché non era lucido. Guglielmo ha scelto di prendersi maggior cura del fratello, affetto da una grave forma di autismo ma non è più riuscito a gestire la pressione.

Racconta che il giorno della scomparsa si è allontanato a piedi senza cellulare e senza denaro. Delle telecamere lo avevano ripreso ad Amalfi. Era anche senza documenti. Per mangiare si recava presso la Caritas e la notte dormiva in spiaggia.

Chi l’ha visto?, Denise Pipitone

La trasmissione torna ad occuparsi del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Viene intervistata Elena, infermiera russa, che vive da moltissimi anni in provincia di Bergamo.

Cinque mesi fa aveva lasciato un messaggio in redazione per segnalare la storia di Olesya. E’ la ragazza russa che cercava la propria madre. E’ cresciuta in una comunità rom ed è stata poi trasferita in orfanotrofio. Il test del Dna ha però confermato che non si tratta di Denise.

La signora non cerca la notorietà ma solo aiutare Piera Maggio in quanto la storia della giovane era simile a quella di Denise. La Tv Russa è tornata sul caso invitando Olesya ed Elena in trasmissione. Gli opinionisti hanno attaccato duramente l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che ha bloccato lo “show mediatico” per rispetto nei confronti di Denise e della sua assistita.

I giornalisti russi hanno rintracciato Valentina Rota, la nomade che ha cresciuto Olesya prima che la Polizia la portasse via. La Rota in collegamento al programma russo racconta che Olesya sarebbe la figlia dell’ex moglie di suo figlio, nata da una precedente relazione. L’ex nuora le avrebbe consegnato la figlia senza più tornare.

