Stasera in tv venerdì 17 settembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in Tv giovedì 16 settembre 2021. Su Rai 2 va in onda il film Gli uomini d’oro con Edoardo Leo e Fabio De Luigi. Italia 1 propone il telefilm Chicago Med.

Stasera in Tv giovedì 16 settembre 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda in prima visione il film drammatico del 2021 Sorelle per sempre con Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli. Mazara del Vallo. L’esistenza di due coppie di genitori viene sconvolta quando scoprono che le loro figlie, nate allo stesso giorno e alla stessa ora nella medesima struttura ospedaliera, sono state scambiate nella culla. Tratto da una storia vera.

Rai 2, alle 21:00, manda in onda il film drammatico del 2019, Gli uomini d’oro con Edoardo Leo. Torino 1996. Alcuni impiegati delle poste elaborano un piano per rapinare un furgone portavalori. L’impresa però si rivela più complicata del previsto.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2017, The children act- il verdetto con Emma Thompson. Fiona Maye, giudice dell’Alta Corte inglese, sta cercando di risollevare le sorti del suo matrimonio. Nel frattempo deve occuparsi del caso di un ragazzo che rischia di morire in quanto non accetta, per motivi religiosi, di sottoporsi a delle trasfusioni di sangue che potrebbero salvargli la vita.

Stasera in Tv giovedì 16 settembre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, del green pass, dei no vax e dell’aumento delle bollette. Si sofferma anche sulle prossime scadenze fiscali e sulle cartelle esattoriali. Tra gli ospiti: Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone, Andrea Romano, Giovanni Donzelli e Stefano Fassina.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda la prima puntata di Star in the Star, condotto da Ilary Blasi. Nei sette appuntamenti previsti i vip in gara si trasformano in un cantante, che sarà lo stesso per tutte le puntate. I giudici potranno scoprire le loro vere identità solo una volta eliminati dal gioco.

Italia 1, alle 21.25, propone il telefilm Chicago Med con Brian Tee. Nell’episodio In una valle di ombre Choi e la sua squadra si occupano di una donna che si è recata in ospedale con la propria bambina spiegando di aver appena partorito. Choi scopre però che la neonata non è sua.

In Sono un tuo amico Crockett vorrebbe sottoporre ad un intervento ad un uomo affetto da dolore cronico. Choi però si oppone. Nell’episodio Tutti in famiglia Quando la dottoressa Manning decide di occuparsi di un paziente dovrà fare i conti con delle ripercussioni.

Stasera in Tv, La7, TV8

Su La7, alle 20.35, torna Corrado Formigli con Piazzapulita. Nella prima puntata della nuova edizione si occupa, tra gli altri, del Green pass. Propone anche inchieste e reportage su quanto sta accadendo in Afghanistan.

Su Tv8, alle 21.25, va in onda X Factor- audizioni. Prende il via la nuova edizione del talent. Le prime tre puntate sono dedicate alle audition per selezionare gli artisti che intraprenderanno il percorso artistico. Al timone l’attore Ludovico Tersigni.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 1989, Sorvegliato speciale con Sylvester Stallone. Frank Leone, a pochi mesi dalla propria scarcerazione, viene trasferito in una prigione di alta sicurezza. Il direttore che gestisce la struttura ha però dei conti in sospeso con lui da risolvere.

Su La5, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2009, The rebound-ricomincia dall’amore con Catherine Zeta Jones. La quarantenne Sandy si trasferisce a New York con i propri figli dopo aver scoperto i tradimenti del marito. Un giorno conosce un venticinquenne che decide di assumere come baby sitter e…

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2020, Horizon Line-Brivido ad alta quota con Allison Williams. Quando un pilota aereo ha un attacco di cuore durante il volo viene sostituito da Sara, che non sa pilotarlo. Farà comunque di tutto per sventare la tragedia.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2014, The Judge con Vera Farmiga. L’avvocato Hank Palmer torna nella sua città natale per il funerale della madre. Quando il padre viene accusato della morte della moglie, Hank decide di difenderlo legalmente.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film commedia del 2008, Finalmente una favola con Gerry Scotti. Gigi e Alice decidono di provare a vivere con soli 1.000 euro rinunciando ad alcuni privilegi per seguire l’esempio di una coppia che hanno da poco conosciuto.

Stasera in Tv giovedì 16 settembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film commedia del 2018, Ricchi di fantasia con Sabrina Ferilli. Sergio e Sabrina, lui sposato e lei convivente, sono amanti. Quando credono di aver vinto tre milioni alla lotteria partono per un avventuroso viaggio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Yalda con Sadaf Asgari. Una ventiduenne iraniana uccide accidentalmente il marito. Quando viene accusata della morte del coniuge sessantacinquenne, rischia la pena di morte.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2020, Lady Driver- veloce come il vento con Grace Van Dien. Elli decide di intraprendere un viaggio solitario per riscoprire le proprie radici. Si ritrova protagonista di una gara automobilistica che le cambierà l’esistenza.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2019, Running with the devil- la legge del cartello con Nicolas Cage. Quando un carico di cocaina scompare misteriosamente tra Messico e Stati Uniti, uno spietato boss incarica alcuni uomini fidati per recuperare la merce. Nel frattempo indaga anche la polizia.

Su Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, va in onda il film horror del 2019, Doctor Sleep con Ewan McGregor. Dan, che ha sviluppato una dipendenza dell’alcol non riesce ancora a superare alcuni traumi infantili. La sua esistenza cambia quando incontra una ragazza dotata di poteri magici.

Condividi su