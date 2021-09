Chi l’ha visto? 22 settembre: il parroco di Prato e il caso Pedri

Condividi su







Sabato 18 settembre torna Donatella Bianchi con una nuova puntata di Linea Blu. La messa in onda su Rai 1 è alle ore 14:00. Sette giorni fa la conduttrice aveva esplorato parte dell’Emilia Romagna. Nella puntata di oggi torna nuovamente in Sardegna per visitare la zona settentrionale dell’isola.

Linea Blu 18 settembre, Arcipelago de La Maddalena

Nella puntata del 18 settembre Donatella Bianchi torna in Sardegna per esplorare l’Arcipelago de La Maddalena che si trova nei pressi della Costa Smeralda. Si tratta di un’area che si estende per oltre 20 mila ettari dividendosi tra il mare e la terra ferma. Al suo interno comprende oltre 60 isole e circa 180 chilometri di coste.

Il territorio, ricco di una cospicua varietà di fauna e di flora, è tutelato dal Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena che è stato istituito nel 1994. Qui i visitatori possono ammirare numerose specie di mammiferi, rettili, volatili. Ma anche pesci e tartarughe marine.

Oltre a descriverne le peculiarità, la conduttrice si sofferma sui rischi che corre il Parco Nazionale a causa dell’impatto antropico che si è registrato negli ultimi mesi. Si occupa anche delle possibili soluzioni per contrastare il fenomeno.

Linea Blu, Santa Teresa di Gallura, Capo Testa-Punta Falcone

Nella puntata di oggi Donatella Bianchi racconta la storia di Santa Teresa di Gallura, un borgo di circa 5.000 abitanti. La città fu stata fondata nel 1808 per volere di Re Vittorio Emanuele I su richiesta del Luogotenente Francesco Maria Magnon. Fu progettata in modo che potesse somigliare il più possibile al capoluogo piemontese. Ancora oggi è definita infatti la “piccola Torino”.

Tappa successiva del viaggio della conduttrice è L’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone che si estende per 5.216 ettari. Il sito è diviso in due parti ben distinte. La prima, che si trova ovest del Porto di Longosardo, è la più estesa. Al suo interno comprende la penisola di Capo Testa che si estende fino al promontorio del Monte Cintu. L’altra invece, ad est del porto, arriva fino allo Scoglio de La Colombaia ed include il promontorio di Punta Falcone.

L’Area presenta una cospicua varietà di biodiversità marina. Qui infatti è possibile ammirare distese di corallo rosso, e di gorgonie. Tra i pesci che nuotano nelle sue acque c’è, tra gli altri, la cernia bruna.

Aglientu, Porto Pollo

Donatella Bianchi si sposta poi ad Aglientu, che conta poco più di 1000 abitanti. Il comune, diventato autonomo nel 1959 rompendo il legame con Tempo Pausania, ha una particolarità. Gestisce oltre 30 chilometri di costa lungo la quale il vento ha dato origine ad un peculiare sistema di dune.

Questa settimana anche Fabio Gallo si trova in Sardegna per esplorare la località di Porto Pollo (Porto Puddu). Illustra inoltre ai telespettatori la prima sperimentazione internazionale di “Terapia del vento” che può avvenire per mezzo del kite surf.

