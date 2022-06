Dritto e rovescio 9 giugno, anticipazioni e ospiti: Giorgia Meloni, sicurezza, reddito di cittadinanza

Condividi su

Giovedì 9 giugno, in prima serata su Rete 4, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio. Alla conduzione del talk, come di consueto, ci sarà il giornalista Paolo Del Debbio. Quest’ultimo, nella puntata odierna del programma, affronterà i principali temi legati al mondo della politica e dell’attualità.

Dritto e rovescio 9 giugno, la leader di Fratelli d’Italia ospite

Nel corso della puntata di Dritto e rovescio del 9 giugno sarà dedicata un’ampia pagina alla nostra politica interna. A tal proposito, sarà accolta in studio la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ovvero il principale partito di opposizione.

Con lei, durante Dritto e rovescio del 9 giugno, il giornalista parlerà di numerosi temi, tra i quali anche la guerra in Ucraina. Nonostante siano passati tre mesi dall’inizio del conflitto, nel nostro paese continua il dibattito sull’invio o meno di armi per l’esercito ucraino. Non mancheranno, poi, neanche i temi di politica interna. Negli ultimi giorni, dentro la coalizione di centrodestra, è sembrato esserci qualche tensione tra Fdi e la Lega. Giorgia Meloni commenterà anche queste ultime vicende.

Dritto e rovescio 9 giugno, le conseguenze economiche del conflitto in Ucraina

Durante Dritto e rovescio del 9 giugno si parlerà anche della guerra tra la Russia e l’Ucraina. Paolo Del Debbio, in compagnia di numerosi ospiti, analizzerà le conseguenze economiche che gli italiani stanno subendo dallo scorso 24 febbraio. Da quando è scoppiato il conflitto, infatti, anche il nostro paese ha sofferto di forti rincari, specie nelle principali materie prime.

Nel corso del talk si affronterà, poi, la questione sicurezza. Il conduttore, con esperti e politici, analizzerà gli ultimi casi di cronaca avvenuti in Italia, tra i quali quelli legati alle molestie di Pescara del Garda avvenute lo scorso 2 giugno. Partendo da tali fatti di cronaca si cercherà di comprendere se nel nostro paese esista o meno un problema di sicurezza pubblica.

Reddito di cittadinanza e il referendum sulla giustizia

Durante Dritto e rovescio del 9 giugno sarà dato ampio spazio al mondo del lavoro. Nelle ultime settimane diversi imprenditori hanno lamentato delle difficoltà nel reperire dei dipendenti. Tale problematica si è riscontrata specie per i lavori stagionali. Più di qualcuno, anche tra i politici, ha individuato il reddito di cittadinanza come la causa della problematica. Durante il talk si realizza un focus sulla correlazione tra la misura e la mancanza di personale.

Infine, nella puntata si parlerà anche del referendum sulla giustizia. Gli italiani, domenica 12 giugno, saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque diversi quesiti. Nel corso dell’intero appuntamento interverranno numerosi ospiti, tra i quali Giuliano Granato, Anna Maria Bernini, Davide Faraone e Laura Ravetto. Parteciperanno al talk anche Stefano Fassina, Michela Vittoria Brambilla e Matteo Ricci.