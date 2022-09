Stasera in tv venerdì 16 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 16 settembre 2022. Su Italia 1, il film d’azione Attacco al potere 3, con Gerard Butler. Su Nove, il varietà Tel Chi El Telùn, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in tv venerdì 16 settembre 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il documentario del 2021 di Alessandro Giordano ed Emanuele Mercurio, Porto Azzurro – Un carcere sotto sequestro. Il documentario ricostruisce la rivolta avvenuta nel 1987 nel carcere di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba. Il 25 agosto sei ergastolani, capeggiati dal terrorista di estrema destra Mario Tuti, si barricarono in infermeria con 25 ostaggi. La vicenda si concluse il 1° settembre senza spargimento di sangue.

Su Raitre, alle 21.25, serata di politica: Conferenze stampa. A nove giorni dall’apertura dei seggi, le forze che vogliono entrare in Parlamento portano in prima serata i loro programmi. Pochi giorni dopo la prima riunione delle Camere, il Presidente Mattarella avvierà le consultazioni che lo porteranno a scegliere il nuovo (o la nuova) Presidente del Consiglio.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Le vie dell’amicizia. Il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto ha ospitato la seconda tappa, dopo Lourdes, del tradizionale pellegrinaggio musicale. Protagonisti l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e un coro di artisti italiani e ucraini diretto da Riccardo Muti.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Misteri irrisolti e fatti di cronaca che coinvolgono l’opinione pubblica sono al centro del programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato come sempre da Alessandra Viero. Tra gli opinionisti fissi, l’ex pubblico ministero di Bergamo Carmen Pugliese e il giornalista Carmelo Abbate.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Impresa non facile, quella che attende Diego Bianchi: riuscirà, anche in un periodo convulso e pieno di preoccupazioni come quello che stiamo vivendo, a strappare un sorriso raccontando le contraddizioni della quotidianità.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo tv, di Roan Johnson, I delitti del Barlume – A bocce ferme, con Filippo Timi. In punto di morte, l’industriale Corradi aggiunge alle sue ultime volontà la confessione di avere ucciso, anni addietro, il padre Camillo. Viviani e la vicequestore Fusco indagano.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà Tel Chi El Telùn. Seconda e ultima parte dello spettacolo teatrale del ’99 con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Con loro sul palco anche Paolo Hendel, Marina Massironi, i Fichi d’India, Raul Cremona, Corrado Guzzanti e Antonio Cornacchione.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Tra i giudici del talent c’è Damiano Carrara. 36enne lucchese, nel 2017 entra nella giuria di “Bake Off Italia“, poi in quella di “Junior Bake Off“. Nel 2018, invece, diventa conduttore di “Cake Star” con Katia Follesa.

I film di questa sera venerdì 16 settembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2006, di Neil Burger, The illusionist, con Edward Norton, Paul Giamatti. Vienna, fine ‘800. Il famoso illusionista Eisenheim ritrova dopo molti anni Sophie, il suo primo grande amore. I due scoprono che tra loro la passione non si è mai spenta, anzi…

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler. Le autorità arrestano l’agente federale Mike Banning (Gerard Butler), accusato di aver tentato di uccidere il Presidente degli Stati Uniti (Morgan Freeman). Dopo essere fuggito, Banning, che è innocente, tenta di scoprire la verità e sventare un colpo di stato. Lo aiuta il padre Clay (Nick Nolte).

Su Iris, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di M. Herbig, Balloon – Il vento della libertà, con Friedrich Muucke. Estate 1979. Per fuggire dalla Germania Est con le rispettive famiglie, Peter e Gunter ideano un piano: costruiscono una mongolfiera con la quale sorvolare di notte il confine.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Bart Freundlich, The Rebound – Ricomincio dall’amore, con Catherine Zeta-Jones. La quarantenne Sandy lascia il marito che l’ha tradita e si trasferisce a New York con i suoi due bambini. Qui conosce un venticinquenne e lo assume come baby-sitter, ma poi….

Stasera in tv venerdì 16 settembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2015, di Billy Ray, Il segreto dei suoi occhi, con Chiwetel Ejiofor. La figlia dell’agente dell’Fbi Jess viene trovata morta in un cassonetto. Il colpevole viene individuato, ma presto torna in libertà. Tredici anni dopo, il detective Ray riapre il caso.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film d’avventura del 2007, di Luc Jacquet, La volpe e la bambina, con Bertille Noel-Bruneau. Passeggiando nel bosco, una bambina incontra una volpe selvatica. Poco a poco, le barriere che le dividono svaniscono, dando vita ad una straordinaria amicizia.